 У Києві затримали іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку за вбивство на замовлення, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що іноземець незаконно прибув в Україну переховуючись від кримінальної відповідальності за вчинення замовного вбивства і незаконний збут зброї. Для легалізації на території нашої держави і виїзду за кордон зловмисник намагався протиправно оформити біометричний паспорт громадянина України. Для цього він використовував підроблені документи.

Співробітники СБУ затримали іноземця поблизу місця його тимчасового проживання в Оболонському районі Києва.

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В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування.

Іноземця затримано згідно зі ст. 583 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено в ізолятор тимчасового утримання для подальшого вирішення питання про його екстрадицію.