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Все про:авіакатастрофа (521) Сухой (49) Лукашевич Вадим (6)

 Авіаексперт із РФ Лукашевич опублікував кадри "некоректного" випуску аварійних трапів у "Сухому Суперджеті". Компанія пообіцяла звернутися в прокуратуру. ВIДЕО

Російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич опублікував відео "некоректного" випуску аварійних трапів на новому російському літаку "Сухой Суперджет". Після чого компанія "Цивільні літаки Сухого" заявила, що звернеться до правоохоронних органів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сам Лукашевич написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Нинішнє повідомлення ТАРС: "Цивільні літаки Сухого" планують звернутися в правоохоронні органи і прокуратуру за фактом публікації відео колишнім інженером ОКБ ім. Сухого Вадимом Лукашевичем із некоректним випуском аварійних трапів. Про це йдеться в повідомленні "Цивільних літаків Сухого".

На відео, яке Лукашевич опублікував на своїй сторінці в Facebook, видно, як на SSJ-100 неправильно випускаються аварійні трапи при відкритті дверей літака.


комп

"Ми плануємо звертатися в правоохоронні органи і прокуратуру з вимогою визначити джерело відео, обставини зйомки і її поширення. Необхідно розібратися, на якій підставі невстановлені особи на борту літака спровокували викид надувного трапу і чому пристрій спрацював некоректно", - сказано в повідомленні ЦЛС.

На своїй сторінці в Facebook Лукашевич написав, що на відео опубліковано кадри з контрольної перевірки випуску аварійних надувних трапів. За його словами, такі перевірки пройшли 4 та 7 лютого в "Аерофлоті".

В "Цивільних літаках Сухого" уточнили, що "на відео абсолютно точно зафіксовані не випробування, які регулярно проводить виробник".

Коли, ким і де зроблені зйомки, як обслуговується цей літак - незрозуміло, додали там. Авіакомпанія поки відмовляється від коментарів із приводу цієї ситуації".

Експерт продовжив: "Замість того, щоб все перевірити - "плануємо звертатися в правоохоронні органи". Звернення до правоохоронних органів - це добре.

І на відео в повідомленні ТАСС трап розгортається ідеально - це просто чудово. Залишилося зрозуміти - а з розкриттям аварійних трапів на "Суперджеті" в польових умовах як? Чому "некоректно"? Чому трап відкривається як треба в лабораторних умовах розробника і "некоректно" на льотному полі? Для безпечної експлуатації трап має відкриватися бездоганно всюди, адже літак із пасажирами не приземляється на майданчику розробника.

І якщо "ЦЛС" звертатиметься в прокуратуру, я прошу їх долучити до справи і випадок в аеропорту Ставрополя 4 вересня 2019 р., який трапився з бортом RA-89056 "Микола Рубцов"Авіаексперт із РФ Лукашевич опублікував кадри некоректного випуску аварійних трапів у Сухому Суперджеті. Компанія пообіцяла звернутися в прокуратуру 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175878
 
   
 Топ коментарі
 
..повсюду трещат скрепы... предвесники развала полного, недоразумения на 1\10- части суши.. Авиаэксперт из РФ Лукашевич опубликовал кадры "некорректного" выпуска аварийных трапов в "Сухом Суперджете". Компания пообещала обратится в прокуратуру - Цензор.НЕТ 830
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да уж ГЛАСНОСТЬ ЭТО говорить правду в России и это также преступление....
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та нормально трап вывалился.. очень даже скрепно!))
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..повсюду трещат скрепы... предвесники развала полного, недоразумения на 1\10- части суши.. Авиаэксперт из РФ Лукашевич опубликовал кадры "некорректного" выпуска аварийных трапов в "Сухом Суперджете". Компания пообещала обратится в прокуратуру - Цензор.НЕТ 830
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Ну что ж... В очередной раз посмеёмся над Говноджетом, посочувствуем проблемам Боинга и выпьем за "Антонов"... не чокаясь
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схоже мужика посадять...усе на мокшандії у совкових традиціях
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Тем временем в Сирии Турция сбила очередной рабсийский вертопад
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Это сверхзвуковые трапы, которые сделали бессмысленной гонку вооружений и теперь США нечего протиставить большой Срасии!
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Та й біс з цією підерацієй! Може в когось настрій підніметься від проблем в ху@лостані?! Де наша економіка, наше озброєнння, де наші літаки, де навіть наші "запорожці"?!!!
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а где наши журналисты?
есть только журнашлюхи-копипастеры - вот они и копипастят...
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Не знаю, где ваш, а мой- вот он! Это моя гордость!
Авіаексперт із РФ Лукашевич опублікував кадри "некоректного" випуску аварійних трапів у "Сухому Суперджеті". Компанія пообіцяла звернутися в прокуратуру - Цензор.НЕТ 9451
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Розстріляти цього Лукашевича. Та на цьому все! Авіаексперт із РФ Лукашевич опублікував кадри "некоректного" випуску аварійних трапів у "Сухому Суперджеті". Компанія пообіцяла звернутися в прокуратуру - Цензор.НЕТ 3580
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А все заметили, что на видео и фото как минимум разные двери?
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Респект Лукашевичу, за то, что нажитое сохранил, а не дал разворовать, как в Украине.
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Я бы сказал, не сохранил, а создал. При Совке "Сухой" не делал пассажирских бортов.
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Вато-кацапы, ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ СУПЕРДЖЕТ!
Авіаексперт із РФ Лукашевич опублікував кадри "некоректного" випуску аварійних трапів у "Сухому Суперджеті". Компанія пообіцяла звернутися в прокуратуру - Цензор.НЕТ 608

p.s.: не баньте меня, пожалуйста, за рекламу.
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