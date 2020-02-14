 На Прикарпатті ліквідовано нарколабораторію, вилучено 80 кг прекурсорів та 45 кг марихуани, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

14 лютого на одній із вулиць Івано-Франківська правоохоронці затримали наркоторговця. Під час обшуку його автомобіля було вилучено 350 нарковмісних таблеток "Субітекс" і близько 500 грамів психотропної речовини - амфетаміну.

Під час обшуку, з гаражного приміщення, обладнаного під нарколабораторію, вилучено 80 кг прекурсору "фенілнітропропен", якого достатньо для виготовлення рівнозначної кількості амфетаміну, близько 45 кілограмів "марихуани", два пістолети-автомати "Скорпіон", пістолет Макарова, пістолет "Браунінг" , понад 350 патронів, а також лабораторне обладнання.

В рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 307 (Незаконне придбання, зберігання з метою збуту, наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання щодо повідомлення підозри правопорушникові і обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Максимальне покарання, яке загрожує - до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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