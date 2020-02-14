 Ми хочемо, щоб деталі платіжки за газ було видно в додатку "Дія", - Ковалів

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, це дозволить боротися з маніпуляціями монополістів-постачальників тепла.
"Коли тобі принесли платіжку за січень, на якій написали за січень 17 гривень, оця друга платіжка за газ, але заплатіть нам, будь ласка, за лютий теж 17, і отого людина в цій платіжці бачить вже 34, і каже - в мене більше стало. Отакими речима монополісти маніпулюють, і в таких речах треба з ними боротися", — сказала Ковалів.
За її словами, вже найближчим часом запрацює окремий сайт, на якому можна буде побачити структуру тарифу за тепло.
"Ви знаєте, ми презентували минулого тижня програму "Дія". ... І ми хочемо, щоб туди приходила платіжка. І ми хочемо, щоб кожна людина дуже детально бачила, за що, коли вона має заплатити. І будемо працювати над тим, щоб ця платіжка приходила, по-перше, прозоро і друге - якомога швидше", — додала Ковалів.
чтобы такого делать чтобы ничего не делать
Есть подозрение, что будет там настолько подробно, что среднестатистический гражданин всё равно поймёт только конечную сумму.
А вот в какой оффшор и кому пойдут мои деньги
тоже будет видно??