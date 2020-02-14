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Все про:опалення (156) Тарифи на газ (175) Ковалів Юлія (17) діджиталізація (54) Дія (11)

 Ми хочемо, щоб деталі платіжки за газ було видно в додатку "Дія", - Ковалів

Всі складові, з яких сформована платіжка за тепло, будуть розписані детально і доступні на окремому сайті і в додатку "Дія".

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, це дозволить боротися з маніпуляціями монополістів-постачальників тепла.

"Коли тобі принесли платіжку за січень, на якій написали за січень 17 гривень, оця друга платіжка за газ, але заплатіть нам, будь ласка, за лютий теж 17, і отого людина в цій платіжці бачить вже 34, і каже - в мене більше стало. Отакими речима монополісти маніпулюють, і в таких речах треба з ними боротися", — сказала Ковалів.

За її словами, вже найближчим часом запрацює окремий сайт, на якому можна буде побачити структуру тарифу за тепло.

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"Ви знаєте, ми презентували минулого тижня програму "Дія". ... І ми хочемо, щоб туди приходила платіжка. І ми хочемо, щоб кожна людина дуже детально бачила, за що, коли вона має заплатити. І будемо працювати над тим, щоб ця платіжка приходила, по-перше, прозоро і друге - якомога швидше", — додала Ковалів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175876
 
 
 Топ коментарі
 
на кой хрен? в квитанции все расписано. есть электронная квитанция.

чтобы такого делать чтобы ничего не делать
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Чего только не придумают, чтоб заманить баранов на свою херню))
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а на сайте нафтогаза места не нашлось? ждали появление "Дии"?
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на кой хрен? в квитанции все расписано. есть электронная квитанция.

чтобы такого делать чтобы ничего не делать
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Типу: «Тепер ви будете знати, чому такі високі тарифи»...
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А квитанции 2 месяц нет...А с электронной все знакомы?И пенсионеры тоже?)
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Чумачедчая баба Мы хотим, чтоб детали платежки за газ были видны в приложении "Дія", - Ковалив - Цензор.НЕТ 5201мы хотим платить раз в десять меньше и не слушать ваши бредни .
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Їх і так видно на сайті привату. Перенести в іншу оболонку - хвилина маніпуляцій. Яка дурня. Це є новина?
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Чего только не придумают, чтоб заманить баранов на свою херню))
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З правами і техпаспортами ще не розібралися, все не дороблене, нема чим гордитися.
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не ту професію вибрав. Тестувати іграшки треба було влаштовуватись. Хоча не пройшов би по конкурсу. Це тут, як родича, взяли.
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Да вы уроды сперва сделайте чтоб субсидии доходили на счета поставщиков газа а не застревали на виртуальных счетах а кормить монетизацией с первого июня народ не надо,народ хочет жрать сейчас а не в июне.
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Вопрос такой. В январе был перерасчет за декабрь, убрали 200грн. Отсюда вопрос: счет за эти 200 грн. в мае не получим? Потому как мэр говорит, что денег на перерасчет за январь уже нет. Их Кабмин административным методом заставил сделать пересчет. Но не сообщили о том, получило ли теплоэнерго деньги за этот пересчет. Теперь народ терзается смутными сомнениями по поводу месяца май. Что говорит "дія" з цього питання?
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Мы хотим, чтоб детали платежки за газ были видны в приложении "Дія", - Ковалив

Есть подозрение, что будет там настолько подробно, что среднестатистический гражданин всё равно поймёт только конечную сумму. Мы хотим, чтоб детали платежки за газ были видны в приложении "Дія", - Ковалив - Цензор.НЕТ 484
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Почему нет абонплаты за метро ? его тоже развивать надо , оно тоже должно быть готово что кто на нем не ездил вдруг с дури поедет ? ЧТО вы ерунду несете ? В тарифе есть затраты и на развитие и обслуживание , что вы горбатого лепите ?
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"Если бы здание современной цивилизации было построено на тех же принципах, на которых свои программы строят программисты, то оно бы рухнуло от первого же залетевшего дятла"
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Ми теж, але хто забезпечить всих смартфонами, встановить додотки мрії, та навчить користуванню?!
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То что из моего кармана я увижу
А вот в какой оффшор и кому пойдут мои деньги
тоже будет видно??
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на порталі 104юа усе добре видно..зебіли вони і у Африці зебіли
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