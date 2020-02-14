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 Політика України
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Все про:Порошенко (11559) Мюнхен (73) Європейська Солідарність (253)

 Хтось думав, що останні 5 років міжнародна підтримка України сама йшла нам в руки і достатньо просто приїхати і посміхатися, - Порошенко

П‘ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в перший день Мюнхенської безпекової конференції провів низку важливих зустрічей із міжнародними партнерами, під час яких обговорив збереження санкцій проти Росії та підтримку реформ в нашій державі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

"Зараз Україна звучить у виступах ключових лідерів. І під час двосторонніх зустрічей, і під час публічних заходів нам треба зробити все, щоб виконати ті завдання, які стояли і стоять перед Україною останні роки. Це – збереження санкцій проти Російської Федерації, аж до повного звільнення української землі", – наголосив Порошенко.

Він зазначив, що важливо тримати у порядку денному не тільки питання Донбасу, а й Крим. "Мова йде як про Донбас, так і про Крим. Питання Криму сьогодні піднімалося і під час двосторонніх зустрічей. Зустрічі ми мали дуже великі, бо це є майданчик, де їх організовувати надзвичайно легко. Ми провели переговори із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Відбулася дуже емоційна гарна розмова з Ненсі Пелосі – спікером Палати представників американського Конгресу. Були зустрічі з прем’єром Болгарії Бойко Борисовим і з багатьма лідерами, міністрами", – повідомив Порошенко.

"Дуже змістовна зустріч була з президентом Литви – двостороння. Це перша зустріч. Ви пам’ятаєте, наскільки важливу роль відіграла Литва за останні 5 років. Вона була перша, хто поставив нам смертельну зброю. Вона одна з перших захищала нас на Раді Європейського Союзу і ці позиції були дуже ґрунтовні", – нагадав Порошенко.

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"Була конструктивна зустріч з американською делегацією. І дуже важлива зустріч з Крісталіною Геогієвою – виконавчим директором Міжнародного валютного фонду про продовження співпраці з МВФ, забезпечення стабільності фінансово-банківської системи країни. Це також для України надзвичайно важливо. За такий короткий термін тут була дуже насичена програма", – підсумував Порошенко.

Він зазначив, що попри широку проукраїнську коаліцію, яка була вибудувана за 5 попередній років, працювати над безпековими питаннями потрібно увесь час.

"Нам треба боротися – боротися за Україну. Сама собою, з неба, безпека, підтримка не впаде. Хтось думав, що за останні п`ять років це саме йде в руки і достатньо просто приїхати і посміхатися. Ні. Це кропітка, важка дипломатична робота, яка потребує координації з міністерством закордонних справ, з лідерами країн.

І на сьогоднішній день, на жаль, ми вимушені були констатувати, що на певний час ця координація була втрачена. І зараз треба активно працювати для того, щоб цю координацію відновлювати. В тому числі і на Мюнхенській безпековій конференції", – наголосив Порошенко.

"Наші міжнародні партнери виходять із своїх національних інтересів. А наше завдання – переконати, що коли Україна захищає свій суверенітет – вона захищає не тільки себе, але й всю Європу і весь світ. Коли Україна захищає мій суверенітет – вона також захищає свободу і демократію у всьому світі. І підтримка України виходить з національних інтересів кожної держави. Ось цим я займався п`ять років свого президентства і зараз, як і я і обіцяв, я продовжую цю наполегливу, копітку роботу", – наголосив Порошенко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175875
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы, а почему Пороха слушают топовые мировые политики, а зебила слушают заполненный на 10% зал и то даже эти 10% это почти все с команды зебила?
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Порох едет в мюнхен и требует сохранить санкнции против рашки..

вислюк оманський, встречаясь с патрешувым и разговаривая с фуйлом, строит планы снять санкции против рашки...
Совпадение?)
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Зебилы, а вы бы лучше прислушались к умному человеку
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...подробней про личный фонд.... что это и подо что выделены были эти деньги и куда они "ушли"?..и не по фрейду а в реале...
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Бубочка где пребывал? На гастролях от призыва скрывался.
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Ну хоть парад во время штурма Иловайска не проводил, когда наши ребята там гибли.
И на том спасибо.
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Зебил любит притворно кричать про тогда совершенно не замечая что творится сейчас
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Зебілят ніяк не попустить. Їхнього бога-Зелоха на державній зраді підловили, а вони все на Пороха гавкають. Чи це не зебіли, а ольгинські? Між ними зовсім немає різниці.

Пороху подяка, що продовжує боротися за Україну. Більше нема кому це робити, бо зебіли наобирали.
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Ти краще розкажи, хто тобі напхав вати між вух?
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Лично я никогда не прощу этого порошенко. Нарцисс. Но так притворно волает про свою патриотичночсть.
Люди это четко почувствовали и не выбрали его.
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а как люди четко почувствовали и выбрали януковоща, просто поражаюсь мудрости нарида
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Скажи хто володіє медіаресурсами , і підставляє на вибори ! Останній раз вибирали між парашою , і ваторилим лайном ! Весь світ визнав вибори демократичними !
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А как люди четко почувствовали и выбрали большинством голосов за один тур в 2014 году порошенко.
Ау, где же теперь эти люди? А их теперь порохоботы называют зебилами и наридом.
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Один тур из более 20 кандидатов-это нечто, вошло в историю и вылилось в голосовании в 2019 г. Нас, как всегда на..бали, к сожалению.
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При пєтрє ******* рос ещё и как.
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прібарахлілісь свинарчуки та коляхарошийпарєнь!!!
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Малоросс, в каком суде сказали - на сколько прибарахлились "свинарчуки"?
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Это твоя персональная дупобиль. Непрошенец - ватный отщепенец
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Какие такие люди? Зебилы что ли? Так это хомяки, а не люди.
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Извиняюсь, но более подходящее слово не пришло на ум.🙂
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Ок, гупі вишиватне, я особисто тобі в тисячний раз в науку іншим шароварам нагадаю про ті події : беня з вагітним рюкзаком вирішили самотужки і не доводячи нікого до відома, силами підлеглих йому мвдовських добробатів віджати захоплену твоїми братами по розуму- рюзьке/вузьге ахметівську ТЕС в зугресі неподалік ілоіайська для бені. Таємну нараду проводили у корбана в кабінеті у присутності його самого, хомчака та інших. Планування заходів здійснював Сергій яровий генерал мвд. Без розвідки та без підтримки пішли на іловайськ. До звільнення Донбасу залишалися лічені дні. Не допускаючи цього, регулярні війська кацапів зайшли рівним фронтом від Луганська до новоазовська.
Згадав, бидло диванне, що сталося далі? Лушпайка втік. Хомчак покинув військо уночі і при втечі на три доби потрапив до росіян у полон. Ще один «херой» майдану, шо ялинковича йшов з покинутого межигірья викидувати - парасюк облився чужою кровью , перемотав собі голову і евакуювався напередодні оточення з іншими пораненими... отак, зебілятко, і загинули хлопці.
Забув згадати головну інтригу- беня пообіцяв парасюку, лушпайці і хомчаку винагороду за взяття іловайська й віджилу у Ахметова ТЕС - пару сотень тисяч баксів. Усього лише... отака вона правда
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Авжеж сцар не знав 🐷! Бояри винуваті ! Ти з великих скрєп ?
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Лишнехромосомное, когда это Коломойский и его добробаты подчинялись Веровному главнокомандующему?
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Зебилы не могут думать это стадо терпил неудачников и наркош Они могут тока на коленях извинятся Их место в стойле
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один "Збитий льотчик" построїв Мюнхен на підвіконнях і змусив їх навіть сайт за собой прибрать. -- один "найвеличніший лідор світу" вибачався по тіліпону перед ******** за провал Оманської місії.
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Збітий лєтун до Мюнхена хоче.
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***** требует, чтобы Украина начала выполнять Минские соглашения, которые подписал порошенко.
А порошенко теперь фраерится и делает вид, что он как бы ни при чем, а тем временем с россии могут снять санкции именно за невыполнение этих соглашений.
Замкнутый круг.
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А в чем разница между тогдашней "международной поддержкой" и сегодняшней, почему Парашная скотина не уточнила?
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Зачем ты цитируешь человека с шоколадом рошен вместо мозгов?
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Твое фото в детстве?
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Флаг хоть поменяй,убогое
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И не говори.Уже почти год кислород портят и будку хытають,а должны рукавицы шить.
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А той, хто ніколи, це той хто на них працює.
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ы шо, барыга за фсе 5 лет ни разу не был на своей испанской вилле? гыыыыы!
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А потом туда прилетело зелёное недоразумение, делающее вид, шо оно президент...
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цікаво від кого там ЗЕ віщає від Коломойши чи хутіна? Останні перетрубації на користь хутіна.
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Та помним мы всё про то как соевому свину доверяли западные партнёры и поддерживали...безвиз дали только под диким нажимом чтоб соевые приняли закон об е-декларациях, а после принятия скрипя соевыми дупами, запад из соображений чрезмерного доверия к извнстному персонажу долго не мог утвердить процедуру быстрого лишения Украины упомянутого безвиза....а так да, Петя умел западу лапшу вешать, вот только там дурачков не было!
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Всё вылизали ему, или еще остались неиследованные места розжиревшего тела? Тьху...гыдота шоколадная.
Нефиговая тут у вас вечеринка шершавых языков.
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Серафимушка,а зе значит секссимвол нашей эпохи?
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Кто-то думал, что последние 5 лет ...

Это Порошенко так аккуратно назвал мудаком зеленского...
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Прочитал статьи от и до. Позиция сильного человека, настоящего Лидера нации. Сейчас с раной руководит недоразумение.

п.с. Сейчас повылазят додатки слюо своими офшорниками, барыга и и тд
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Ти справжнісінький парашобот ! 😆
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Але ніхто й подумати не міг, що кандидат, перемігший в першому турі,так і залишиться брехливою твариною! Прийшов др влади, не посадив, а розсадив ригів в провладні крісла! Відповідаю за кожне слово! Як був, так і залишився баригою, парашенчики по підерації, морські оборонні замовлення через ленінську кузню...., до безкінечності! На зміну прийшов цілковитий брехливий віслюк! Маємо, що маємо!!!
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Ти десь по дорозі історії та часу загубився. Шо там твій нериг ярема напрацював ?! А патріот у шароварах мохніцкій?! А гандон у вишиванці на харлеї швайка?! А рюкзаков зі своїми люстраціями та реформами ?!
А інші покидьки по квотах абіженага Сєні та НФ у САП/НАБУ/ДБР/судах ?!?!
Бреши та не ********** мурло з вибірковою пам'ятю
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так Зе ще на стадіоні зізналось , що воно дипломат хреновий - мабуть єдиний раз коли воно сказало правду публічно про себе
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Превратности судьбы: из-за разоблачений "Схем" как раз накануне выборов порошенко не выбрали президентом. Конечно, не только из-за этого, там косяков было очень много. Но те разоблачения стали последней каплей. Поэтому петины прихильники ненавидели эти "Схемы".
Теперь те же журналисты разоблачают Зеленского. И порохоботы сразу их возлюбили .
Странно все это.
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Как же у зебилов все примитивно.
Сказывается древняя холопская традиция любить хозяина.
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А теперь ООООЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО !
,
Росция РЕАЛЬНО начала помалому-НЕЗАМЕТНО ТРАВИТЬ УКРАИНУ и ЕВРОПУ !
,
Возле харькова арестованы 20 вагонов ликореводочных изделей..
.
Этиловый и метиловый спирт с " м " какой то "химией "..
.
.
" БРАТ от фсб "....
.


.
Это ужэ ГОДАМИ .
.
просто ....,- а как доказать ?
.
Или хотя бы РЕАЛЬНО НАМЕКНУТЬ ???
,,


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Прийде берьоза і всіх спасьот! Разом із смішком і Іллічом гардоном. Фу, ***...
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CommanderX



Це керівник новоствореної Служби щастя та покращення якості життя при Херсонській ОДА Весна Карпук, яка виграла "відкритий конкурс" на посаду. які в цієї особи посадові обов'язки? Кому і як це підвищує якість життя та дарує щастя? Хоча як кажуть фахівці: тєма сісєг не розкрита
Хтось думав, що останні 5 років міжнародна підтримка України сама йшла нам в руки і достатньо просто приїхати і посміхатися, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6775
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Красивая
.
Подымет.

.
А какая разница что ?
.
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Так какого лысого ты, пэдротина, не посещаешь ВР и нифига не делаешь для Родины, а только блаблабла плетёшь и захлёбываешься троллизмом чёрным! барыжатникоф. лицемер!
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Неприкосновенности нет, поэтому в ВР могут и наручники одеть, а за границей безопасно и селфи можно наделать миллион... Только все давно понимают, что Петро уже никто и зовут его никак!
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