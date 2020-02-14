 Хтось думав, що останні 5 років міжнародна підтримка України сама йшла нам в руки і достатньо просто приїхати і посміхатися, - Порошенко

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

"Зараз Україна звучить у виступах ключових лідерів. І під час двосторонніх зустрічей, і під час публічних заходів нам треба зробити все, щоб виконати ті завдання, які стояли і стоять перед Україною останні роки. Це – збереження санкцій проти Російської Федерації, аж до повного звільнення української землі", – наголосив Порошенко.

Він зазначив, що важливо тримати у порядку денному не тільки питання Донбасу, а й Крим. "Мова йде як про Донбас, так і про Крим. Питання Криму сьогодні піднімалося і під час двосторонніх зустрічей. Зустрічі ми мали дуже великі, бо це є майданчик, де їх організовувати надзвичайно легко. Ми провели переговори із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Відбулася дуже емоційна гарна розмова з Ненсі Пелосі – спікером Палати представників американського Конгресу. Були зустрічі з прем’єром Болгарії Бойко Борисовим і з багатьма лідерами, міністрами", – повідомив Порошенко.

"Дуже змістовна зустріч була з президентом Литви – двостороння. Це перша зустріч. Ви пам’ятаєте, наскільки важливу роль відіграла Литва за останні 5 років. Вона була перша, хто поставив нам смертельну зброю. Вона одна з перших захищала нас на Раді Європейського Союзу і ці позиції були дуже ґрунтовні", – нагадав Порошенко.

Читайте також: Українська делегація в Мюнхені не зустрічатиметься з росіянами, - Загороднюк

"Була конструктивна зустріч з американською делегацією. І дуже важлива зустріч з Крісталіною Геогієвою – виконавчим директором Міжнародного валютного фонду про продовження співпраці з МВФ, забезпечення стабільності фінансово-банківської системи країни. Це також для України надзвичайно важливо. За такий короткий термін тут була дуже насичена програма", – підсумував Порошенко.

Він зазначив, що попри широку проукраїнську коаліцію, яка була вибудувана за 5 попередній років, працювати над безпековими питаннями потрібно увесь час.

"Нам треба боротися – боротися за Україну. Сама собою, з неба, безпека, підтримка не впаде. Хтось думав, що за останні п`ять років це саме йде в руки і достатньо просто приїхати і посміхатися. Ні. Це кропітка, важка дипломатична робота, яка потребує координації з міністерством закордонних справ, з лідерами країн.

І на сьогоднішній день, на жаль, ми вимушені були констатувати, що на певний час ця координація була втрачена. І зараз треба активно працювати для того, щоб цю координацію відновлювати. В тому числі і на Мюнхенській безпековій конференції", – наголосив Порошенко.

"Наші міжнародні партнери виходять із своїх національних інтересів. А наше завдання – переконати, що коли Україна захищає свій суверенітет – вона захищає не тільки себе, але й всю Європу і весь світ. Коли Україна захищає мій суверенітет – вона також захищає свободу і демократію у всьому світі. І підтримка України виходить з національних інтересів кожної держави. Ось цим я займався п`ять років свого президентства і зараз, як і я і обіцяв, я продовжую цю наполегливу, копітку роботу", – наголосив Порошенко.

Читайте також: На Мюнхенській конференції з безпеки спробують підготувати базу для нової зустрічі "нормандської четвірки", - Маас