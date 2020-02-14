 Хтось думав, що останні 5 років міжнародна підтримка України сама йшла нам в руки і достатньо просто приїхати і посміхатися, - Порошенко

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".
"Зараз Україна звучить у виступах ключових лідерів. І під час двосторонніх зустрічей, і під час публічних заходів нам треба зробити все, щоб виконати ті завдання, які стояли і стоять перед Україною останні роки. Це – збереження санкцій проти Російської Федерації, аж до повного звільнення української землі", – наголосив Порошенко.
Він зазначив, що важливо тримати у порядку денному не тільки питання Донбасу, а й Крим. "Мова йде як про Донбас, так і про Крим. Питання Криму сьогодні піднімалося і під час двосторонніх зустрічей. Зустрічі ми мали дуже великі, бо це є майданчик, де їх організовувати надзвичайно легко. Ми провели переговори із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Відбулася дуже емоційна гарна розмова з Ненсі Пелосі – спікером Палати представників американського Конгресу. Були зустрічі з прем’єром Болгарії Бойко Борисовим і з багатьма лідерами, міністрами", – повідомив Порошенко.
"Дуже змістовна зустріч була з президентом Литви – двостороння. Це перша зустріч. Ви пам’ятаєте, наскільки важливу роль відіграла Литва за останні 5 років. Вона була перша, хто поставив нам смертельну зброю. Вона одна з перших захищала нас на Раді Європейського Союзу і ці позиції були дуже ґрунтовні", – нагадав Порошенко.
"Була конструктивна зустріч з американською делегацією. І дуже важлива зустріч з Крісталіною Геогієвою – виконавчим директором Міжнародного валютного фонду про продовження співпраці з МВФ, забезпечення стабільності фінансово-банківської системи країни. Це також для України надзвичайно важливо. За такий короткий термін тут була дуже насичена програма", – підсумував Порошенко.
Він зазначив, що попри широку проукраїнську коаліцію, яка була вибудувана за 5 попередній років, працювати над безпековими питаннями потрібно увесь час.
"Нам треба боротися – боротися за Україну. Сама собою, з неба, безпека, підтримка не впаде. Хтось думав, що за останні п`ять років це саме йде в руки і достатньо просто приїхати і посміхатися. Ні. Це кропітка, важка дипломатична робота, яка потребує координації з міністерством закордонних справ, з лідерами країн.
І на сьогоднішній день, на жаль, ми вимушені були констатувати, що на певний час ця координація була втрачена. І зараз треба активно працювати для того, щоб цю координацію відновлювати. В тому числі і на Мюнхенській безпековій конференції", – наголосив Порошенко.
"Наші міжнародні партнери виходять із своїх національних інтересів. А наше завдання – переконати, що коли Україна захищає свій суверенітет – вона захищає не тільки себе, але й всю Європу і весь світ. Коли Україна захищає мій суверенітет – вона також захищає свободу і демократію у всьому світі. І підтримка України виходить з національних інтересів кожної держави. Ось цим я займався п`ять років свого президентства і зараз, як і я і обіцяв, я продовжую цю наполегливу, копітку роботу", – наголосив Порошенко.
И на том спасибо.
Пороху подяка, що продовжує боротися за Україну. Більше нема кому це робити, бо зебіли наобирали.
Люди это четко почувствовали и не выбрали его.
Ау, где же теперь эти люди? А их теперь порохоботы называют зебилами и наридом.
Згадав, бидло диванне, що сталося далі? Лушпайка втік. Хомчак покинув військо уночі і при втечі на три доби потрапив до росіян у полон. Ще один «херой» майдану, шо ялинковича йшов з покинутого межигірья викидувати - парасюк облився чужою кровью , перемотав собі голову і евакуювався напередодні оточення з іншими пораненими... отак, зебілятко, і загинули хлопці.
Забув згадати головну інтригу- беня пообіцяв парасюку, лушпайці і хомчаку винагороду за взяття іловайська й віджилу у Ахметова ТЕС - пару сотень тисяч баксів. Усього лише... отака вона правда
А порошенко теперь фраерится и делает вид, что он как бы ни при чем, а тем временем с россии могут снять санкции именно за невыполнение этих соглашений.
Замкнутый круг.
Нефиговая тут у вас вечеринка шершавых языков.
Это Порошенко так аккуратно назвал мудаком зеленского...
п.с. Сейчас повылазят додатки слюо своими офшорниками, барыга и и тд
А інші покидьки по квотах абіженага Сєні та НФ у САП/НАБУ/ДБР/судах ?!?!
Бреши та не ********** мурло з вибірковою пам'ятю
Теперь те же журналисты разоблачают Зеленского. И порохоботы сразу их возлюбили .
Странно все это.
Сказывается древняя холопская традиция любить хозяина.
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Росция РЕАЛЬНО начала помалому-НЕЗАМЕТНО ТРАВИТЬ УКРАИНУ и ЕВРОПУ !
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Возле харькова арестованы 20 вагонов ликореводочных изделей..
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Этиловый и метиловый спирт с " м " какой то "химией "..
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" БРАТ от фсб "....
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Это ужэ ГОДАМИ .
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просто ....,- а как доказать ?
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Или хотя бы РЕАЛЬНО НАМЕКНУТЬ ???
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CommanderX
Це керівник новоствореної Служби щастя та покращення якості життя при Херсонській ОДА Весна Карпук, яка виграла "відкритий конкурс" на посаду. які в цієї особи посадові обов'язки? Кому і як це підвищує якість життя та дарує щастя? Хоча як кажуть фахівці: тєма сісєг не розкрита
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Подымет.
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А какая разница что ?
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