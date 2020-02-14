 У Німеччині є ідея пацифізму, - посол Фельдгузен пояснила, чому Берлін не надає Україні військову допомогу

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю hromadske, яке вийшло 13 лютого, сказала посол ФРН у Києві Анка Фельдгузен.

"Після Другої світової війни в Німеччині справді є ідея пацифізму, і ми дуже рідко надаємо зброю", - сказала вона.

Посол зазначила, що збройні сили Німеччини й України успішно співпрацюють.

"Ми вже кілька років лікуємо українських військових. І це почалося ще за часів Майдану, адже перших жертв ми лікували в наших військових лікарнях. І зараз ми допомагаємо лікарням Збройних сил України медичним обладнанням. Як на мене, це найуспішніша співпраця у сфері оборони. У 2014 році ми бачили, що військові гинули, тому що їх не могли швидко транспортувати в лікарні, в медичні пункти. Я думаю, що наша співпраця у сфері медицини дуже успішна, і це одна з частин допомоги Україні від країн-партнерів", - заявила Фельдгузен.

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