 У Німеччині є ідея пацифізму, - посол Фельдгузен пояснила, чому Берлін не надає Україні військову допомогу

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю hromadske, яке вийшло 13 лютого, сказала посол ФРН у Києві Анка Фельдгузен.
"Після Другої світової війни в Німеччині справді є ідея пацифізму, і ми дуже рідко надаємо зброю", - сказала вона.
Посол зазначила, що збройні сили Німеччини й України успішно співпрацюють.
"Ми вже кілька років лікуємо українських військових. І це почалося ще за часів Майдану, адже перших жертв ми лікували в наших військових лікарнях. І зараз ми допомагаємо лікарням Збройних сил України медичним обладнанням. Як на мене, це найуспішніша співпраця у сфері оборони. У 2014 році ми бачили, що військові гинули, тому що їх не могли швидко транспортувати в лікарні, в медичні пункти. Я думаю, що наша співпраця у сфері медицини дуже успішна, і це одна з частин допомоги Україні від країн-партнерів", - заявила Фельдгузен.
Нет никакой германской идеи - есть безграничное беспинципное жлобство германского путинолюбивого капитала и политикума, ставших второй после путинской русни угрозой Европе.
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а ще ідея дуполизства кацапам. нема на вас дідів з Гестапо.
Сименс и др.
Молодцы немцы. Вышеотписавшимся дегенератам, помогай - не помогай - им все мало будет. та же упоротая вата - только в профиль
Вот только прикинь - угадай какая страна типа воюет, а немцы нет. так кому ты там адресовал это: Зато харашо барыжит с мардовскими людоедами. ?*??
нежданчик , да?
ты совсем глупенький, да? Оно и понятно, что ты так верещишь при отказе от агрессорских грошей - не дай блин транзит отменится. патриот хренов
2) Аналогично - вы точно не American pig, обманывающая украинцев?
3) Я где-то соврал? напротив, я даже на краутчан пруфы заготовил - все по честному.
Is it your American English?
Германия разрешает поставку вооружений странам, которые участвуют в войне в Йемене