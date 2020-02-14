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Все про:Тарифи на газ (175) Гончарук_Олексій (678)

 Платіжка за газ у лютому буде значно менша, ніж у січні, - Гончарук

Рахунок за газ у січні виріс порівняно з рахунком у грудні через об'єктивні чинники, такі, як зростання ціни на газ. У лютому він знову зменшиться.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Прем'єр-міністр нагадав, що уряду вдалося в грудні значно знизити ціну на тепло і газ для більшості українців.

"Чи збільшилась платіжка за січень порівняно з груднем? Це правда. Ми самі підтверджуємо, що порівняно з груднем місяцем за січень платіжка збільшилась, нажаль. Це спричинено об'єктивними факторами, наприклад, такими, як ціна на газ", — сказав Гончарук.

"Але в лютому місяці, тобто, в цьому місяці у людей знову платіжка зменшиться. Що, знову ж таки, є наслідком цінових коливань", — пообіцяв прем'єр.

За словами Гончарука, порівнювати потрібно "місяць з місяцем, січень з січнем".

"Коли ми говоримо про те, що нам цієї зими дійсно вдалося значно зменшити витрати для людей на тепло і на газ, ми говоримо про те, що з порівняно з минулою зимою такі витрати значно менші", — пояснив він.

"В січні ціна підросла порівняно з груднем. Але за лютий ціна також знизиться. І в підсумку за всю зиму люди значно менше заплатять і за тепло, і за газ, чого раніше не було", — підсумував Гончарук.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175873
 
 
 Топ коментарі
 
А за март еще меньше, не говоря уже про апрель?
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Они там все в правительстве "гиганты мысли"

Платежка за газ в феврале будет значительно меньше, чем в январе, - Гончарук - Цензор.НЕТ 982
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Спасибо Зе и Премьеру - только благодаря их усилиям февраль был самым теплым за 100 лет! Вот где эффективность! Они еще не такое могут ( тьфу-тьфу!)
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Так и дней меньше в Феврале, опять ******* захотел?
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