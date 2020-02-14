EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Фоторепортаж
  1250  2
Матеріали за темою:
Все про:боєприпаси (972) Луганщина (1926) Правоохоронні органи (795) СБУ (5302) сховок (45)

 Схованку з протитанковими мінами виявлено біля Попасної на Луганщині, - СБУ. ФОТО

Спільна група Служби безпеки України та підрозділів контрдиверсійної боротьби операції Об'єднаних сил виявила в Луганській області схованку з протитанковими мінами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Схованку з протитанковими мінами виявлено біля Попасної на Луганщині, - СБУ 01

"Місце незаконного зберігання боєприпасів було обладнано в покинутій будівлі на околиці Попасної. Зі схованки співробітники СБУ вилучили дві бойові протитанкові міни ТМ-62М загальною вагою 14 кілограмів тротилу", - сказано в повідомленні.

Схованку з протитанковими мінами виявлено біля Попасної на Луганщині, - СБУ 02

Перевіряється інформація про ймовірну причетність бойовиків незаконних збройних формувань до облаштування схованки. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Читайте також: Поблизу лінії розмежування на Донбасі прикордонники виявили схованку з більш ніж 50 пострілами до гранатометів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Виявлені міни було знешкоджено вибухотехніками ДСНС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175872
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовиниФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вгору