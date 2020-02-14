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Все про:Крим (8763) Полозов (320) Яцкін (2)

 У Зеленського прийняли заяву українського політв'язня Яцкіна про включення на обмін, - Полозов

Офіс президента прийняв заяву українського політв'язня з Криму Івана Яцкіна про включення його до списку на обмін полоненими з Російською Федерацією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці в Facebook.

Адвокат сподівається, що рішення про включення Яцкіна в список на обмін буде прийнято найближчим часом.

Читайте також: Житель окупованого Криму, заарештований росіянами Яцкін, просить Зеленського включити його в списки на обмін, - адвокат Полозов

Яцкіна було затримано в анексованому Росією Криму в середині жовтня 2019 року й етаповано до Москви. У грудні суд продовжив йому термін арешту до березня. За цим звинуваченням Яцкіну загрожує до 20 років позбавлення волі.

Як передавав раніше Цензор.НЕТ житель анексованого Криму Іван Яцкін, заарештований за звинуваченням у шпигунстві, звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням про включення його в так званий "список обміну" з Росією.

У Зеленського прийняли заяву українського політвязня Яцкіна про включення на обмін, - Полозов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175871
 
 
 Топ коментарі
 
...3 чел. собрались акцию устрашения в Крыму устраивать?...с дурки сбежали. что ли...
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Кацапам надо в крымнаше стадо в страхе держать, чтобы не рыпалось и поняло, что это им не при проклятых биндерах, когда можно было на кого хочешь рот раскрывать - чтобы сидели тише воды, ниже травы.
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чмо ольгинское пошел вон.

Пострадавший от рук Российского ФСБ Ибрахимджон Мирпочаев, впервые рассказал ужасные подробности пыток. В августе 2017 года в его дом в Крыму ворвались люди в масках, начали обыск, а затем надели мешок на голову мужчины и увезли в неизвестном направлении, где начали жестокие допросы.
"Если не будешь говорить как хочется, то мы приведем твою жену и будем при тебе ее насиловать, детей отдадим в детский дом, и ты просто пропадешь, тебя никто не будет искать, и тебя никто не найдет", - сказал Ибрахимджон Мирпочаев.Таким образом спецслужбы России пытаются собрать факты и обвинить человека в терроризме, экстремизме или просто завербовать.
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чмо ольгинское пошел вон.

Пострадавший от рук Российского ФСБ Ибрахимджон Мирпочаев, впервые рассказал ужасные подробности пыток. В августе 2017 года в его дом в Крыму ворвались люди в масках, начали обыск, а затем надели мешок на голову мужчины и увезли в неизвестном направлении, где начали жестокие допросы.
"Если не будешь говорить как хочется, то мы приведем твою жену и будем при тебе ее насиловать, детей отдадим в детский дом, и ты просто пропадешь, тебя никто не будет искать, и тебя никто не найдет", - сказал Ибрахимджон Мирпочаев.Таким образом спецслужбы России пытаются собрать факты и обвинить человека в терроризме, экстремизме или просто завербовать.
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ты такой же говноед как и бородатое чмо петушарий
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питору илловайскому: ПНХ! мразей, тапа типа тебя и скабеевой с киселем, наслышались, заценили!
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...3 чел. собрались акцию устрашения в Крыму устраивать?...с дурки сбежали. что ли...
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или кацапи с ума уже посходили. туфту такую разгонять..
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Кацапам надо в крымнаше стадо в страхе держать, чтобы не рыпалось и поняло, что это им не при проклятых биндерах, когда можно было на кого хочешь рот раскрывать - чтобы сидели тише воды, ниже травы.
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петушарий местного разлива,брысь отсюда У Зеленского приняли заявление украинского политзаключенного Яцкина о включении на обмен, - Полозов - Цензор.НЕТ 8362 говнометчик путинский
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мутная какая то история.... а что этот яцкин в 2014 году делал? на референдум ходил? с триколорами бегал? приди-введи кричал? интересно его реально за что рашмсты на кичу спровадили? а прчему он раньше в Украину не убежал? и еще - фамилия вроде как еврейская а зовут иван. помните в сериале "ликвидация" был фима полужид его киевлянин маковецкий играл. я же говорю - мутняк какой- то....
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"На работе была дискуссия по коронавирусу. Сидел, слушал в шоке. Из всего понял, что: 1) Это биологическое оружие; 2) Это США специально запустили вирус против Китая, чтобы убить его экономику; 3) Следующей будет россиюшка; 4) Пока не поздно, надо пульнуть по США ракетой. Финиш. Работа российской пропаганды на отлично. Я решил не спорить, т.к. спорить с телевизором смысла нет - там все, как по заученному".

Новости Крымнаша. Спорить с телевизором смысла нет
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твоя фотка из семейного альбома?
скоро модеры почистят твои художества
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бо сам яцкін каже шо нє. То нашо нам случайний таксіст?
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якшо і шпіонив, то це не політзаключонний
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а почему это он украинец (как пишут в статье) если у него уже и громадянство и паспорт рашистский? что это если человек еврей то автоматически и украинец? не поэтому ли его в список внесли?
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