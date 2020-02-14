 У Зеленського прийняли заяву українського політв'язня Яцкіна про включення на обмін, - Полозов

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці в Facebook.

Адвокат сподівається, що рішення про включення Яцкіна в список на обмін буде прийнято найближчим часом.

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Яцкіна було затримано в анексованому Росією Криму в середині жовтня 2019 року й етаповано до Москви. У грудні суд продовжив йому термін арешту до березня. За цим звинуваченням Яцкіну загрожує до 20 років позбавлення волі.

Як передавав раніше Цензор.НЕТ житель анексованого Криму Іван Яцкін, заарештований за звинуваченням у шпигунстві, звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням про включення його в так званий "список обміну" з Росією.