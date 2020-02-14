 У Зеленського прийняли заяву українського політв'язня Яцкіна про включення на обмін, - Полозов

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці в Facebook.
Адвокат сподівається, що рішення про включення Яцкіна в список на обмін буде прийнято найближчим часом.
Яцкіна було затримано в анексованому Росією Криму в середині жовтня 2019 року й етаповано до Москви. У грудні суд продовжив йому термін арешту до березня. За цим звинуваченням Яцкіну загрожує до 20 років позбавлення волі.
Як передавав раніше Цензор.НЕТ житель анексованого Криму Іван Яцкін, заарештований за звинуваченням у шпигунстві, звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням про включення його в так званий "список обміну" з Росією.
Пострадавший от рук Российского ФСБ Ибрахимджон Мирпочаев, впервые рассказал ужасные подробности пыток. В августе 2017 года в его дом в Крыму ворвались люди в масках, начали обыск, а затем надели мешок на голову мужчины и увезли в неизвестном направлении, где начали жестокие допросы.
"Если не будешь говорить как хочется, то мы приведем твою жену и будем при тебе ее насиловать, детей отдадим в детский дом, и ты просто пропадешь, тебя никто не будет искать, и тебя никто не найдет", - сказал Ибрахимджон Мирпочаев.Таким образом спецслужбы России пытаются собрать факты и обвинить человека в терроризме, экстремизме или просто завербовать.
Новости Крымнаша. Спорить с телевизором смысла нет
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