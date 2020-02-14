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 Місцеві жителі виступили проти планів розмістити поруч з ними українців, яких евакуюють з Уханя, - Гончарук

Уряд збирався розмістити українців, яких на наступному тижні мають вивезти з охопленого спалахом коронавірусу китайського Уханя, в санаторії. Дізнавшись про це, люди, що живуть поруч із санаторієм, обурилися.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Як тільки стало відомо про те, що людей евакуйованих розмістять в певному санаторії, місцеві жителі одразу про це відреагували. ... Я не хочу коментувати, що вони сказали, далеко не всі люди вважають однаково. Але що точно відбувається — багатьом людям страшно", — сказав Гончарук.

За словами прем'єр-міністра, евакуацію заплановано на лютий. Після прибуття українців, які прилетять з Уханя, ізолюють.

"Ми зараз маємо 3-4 об'єкти, кожен з яких готується, щоби прийняти людей. Той із них, який буде найбільш безпечним, і буде обраний. Я зараз не хочу розголошувати інформацію про те, де саме ми плануємо розмістити людей", — пояснив прем'єр.

Читайте також: Евакуація українців з Китаю запланована на 18 лютого, після прильоту всіх ізолюють на 14 днів, - Скалецька

Глава уряду поки не може сказати, скільки часу українці повинні будуть провести в ізоляції після евакуації з Уханя.

"Чому власне ми так досі тривалий період часу готуємося? Тому що в світі є зараз різна інформація про те, як поширюється вірус, які заходи мають бути вжиті. З'явилися публікації наукові, які говорять про те, що інкубаційний період триває не 14 днів, а більше", — пояснив він.

"Вони також, на жаль, змушені будуть певний час перебувати в ізоляції. І якщо на 10-й наприклад день у когось із людей буде виявлена ця хвороба, це означає, що карантин починається ще раз", — додав Гончарук.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175870
 
 
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На это повлияли санкции

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В Конча Заспу вези. Там они в любой дом все влезут.
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а не рядом,шо нельзя было?украинцы виноваты...
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Хорошие новости:

Россия потеряла $13 миллиардов на продаже оружия

На это повлияли санкции

https://charter97.org/ru/news/2020/2/14/365989/
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Приємна новина! Ще би для повного щастя вибухнуло б щось на московії, то зовсім файно би було! Местные жители выступили против планов разместить рядом с ними украинцев, которых эвакуируют из Ухани, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1734
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Почекайте. Бо таке вже прописано майбутнім. Невідворотно.
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Неизвестно что там они потеряли но ЗВР за год вырос на рекордные 100 млрд.
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В Конча Заспу вези. Там они в любой дом все влезут.
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так санаторий "Пролісок" считай туда и везёт
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>эвакуация запланирована на февраляИсточник: https://censor.net.ua/n3175870
чукча не читателя, чукча писателя
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Это секрет, такой же, как и в каком году! Місцеві жителі виступили проти планів розмістити поруч з ними українців, яких евакуюють з Уханя, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8033
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Узнав об этом, живущие рядом с санаторием люди возмутились

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да..Ось воно,людське співчуття Местные жители выступили против планов разместить рядом с ними украинцев, которых эвакуируют из Ухани, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3065 Кожен думає за свою дупу.
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так.!..бо надіїї на медицину і гарантований оточуючим особовий карантинний режим для цих людей... тануть...як отой сніг, що ще два дні назад дошкуляв усім
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А вы готовы рисковать своей жизнью, жизнью семьи ради "студентки" из Мелитополя , которая не нашла ближе ВУЗА , чем в Китае? Или "танцовщиц", поехавшх в Китай известно за чем. Для справки , лекарства от этогог вируса до сих пор нет.
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Бо ніхто не вірить з народу, що влада про них подбає.

Цікаво, що у "Проліску " каналізаційні стоки йдуть у Дніпро. А що може бути страшніше у випадку зараження ? Журналісти біля "Проліску" взагалі не помітили ніякої підготовки і, взагалі, хоч якоїсь "движухі".
Щоб вірус не розповсюджувався, потрібно розміщення в інфекційних лікарнях на всяк випадок або далі від густонаселених пунктів.
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т.е....я не хочу разглашать...но люди узнали и забастовали...
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так слуга сказала что это все заговор чтобы больше масок продать, выдайте всем по маске и все
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так треба ту служанку послати маски роздавати безкоштовно,щоб заговор розвалився Местные жители выступили против планов разместить рядом с ними украинцев, которых эвакуируют из Ухани, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7127
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И если в 10-й например день у кого-то из людей будет обнаружена эта болезнь, это означает, что карантин начинается еще раз", - добавил Гончарук.

... и так, пока все не умрут.
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В Козин завезите.Там живет лидер нации и вождь всех времен и народов Местные жители выступили против планов разместить рядом с ними украинцев, которых эвакуируют из Ухани, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2567.Он же не откажет простым Украинцам.
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Не стоит удивляться, когда на кону жизнь твоих детей близких, вполне нормальная реакция-защита своего потомства.
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везіть сюди..тут завжди раді простому люду..
Местные жители выступили против планов разместить рядом с ними украинцев, которых эвакуируют из Ухани, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6552
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нормальное место для карантина, изолированное забором и охраной
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Местные жители выступили против планов разместить рядом с ними украинцев, которых эвакуируют из Ухани.- Удивляется придурок ранее заявивший : Коронавирус…я не вижу оснований для беспокойства, Гончарук .
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На корабле делай карантин, придурь. Местные жители выступили против планов разместить рядом с ними украинцев, которых эвакуируют из Ухани, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8409 Километров 5 от берега. Или чутка подальше.
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А Правительственные санатории , а Верховная рада , а Ведомственные больницы, - или на топ шоу выступать , а ничего не делать легче. Украинцы Виноваты. Выбросьте Их над Сахарой и без проблем.
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А що робили українці в Ухані!
Чи потрібні Україні ухаїнці?
Треба гнати всіх маоїстів з країни.
Закон приймаєм про декомунізацію, а співпрацюємо з послідовниками Сталіна.
Парадокс. Гроші не мають ідеології? Сумно.
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"А що робили українці в Ухані!"
я не певен, та не хочу кинути тінь на велич усіх минулих та прийдешніх рехворматорів та інтеграторів..але мабуть українці там тупо заробляли гроші..бо навіть у КНР це зробити легше..
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Маючи клепку в голові гроші можно заробляти денеде, но не в країні ортодоксальних комуняк, може ще в КНДР ломанутся?
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Отправьте их в Маскву. Чем вам не бактериологическое оружие притом бесплатное? Зачем тратить миллиарды долларов на ненужные корабли и танки если можно пару туристов отправить кататься в Масковском метро. ***** будет тогда уже не до Украины.
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Один доктор в телевизоре выразил по поводу эвакуации и дальнейшего карантина своё мнение. Он сказал, что было бы правильнее, чтобы наши люди оставались в Китае под контролем китайских медиков до истечения инкубационного периода. А если, не дай Бог, кто-то заболеет, то они быстрее вылечат, имея уже определенный опыт. Может быть, он и прав?
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Звісно.. страшно.
В Китає більше 1000 лікарів захворіли цим вірусом, а вони були в захисних костюмах.
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Поселите людей на корабль на Днепре и пусть две недели плавает
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В море! Соленая вода - вирусу кирдык, не уйдёт, гад.
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Китайцы за десять дней построили госпиталь на более чем 2000 коек, а вы не в состоянии построить на 100? И размещать прибывших из Китая надо в помещении без центральной канализации. Резервуар, куда сливаются нечистоты надо обеззараживать хлоркой. Медицинский персонал должен ходить не в совдеповских халатиках и масках за три копейки, а так, как ходят врачи в Китае, т.е. спецодежде. Перевозить эвакуированных из аэропорта тоже с максимальной осторожностью. Если зеблики протупят, а такая вероятность почти 100%, то будет ситуация хуже, чем в Китае. И тут не до смеха, несмотря на клоуна прыпыздэнта.
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В принципе - это нормально, что люди боятся........к тому же об этом вирусе не так уж достаточно информации.......
В Германии эвакуированных поместили на время «карантина» в военных казармах........
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Что он плетет? Какой санаторий? Какие местные жители?
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Дома и стены лечат. Уверен,прогулки на природе и свои продукты сделают чудеса.
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