 Місцеві жителі виступили проти планів розмістити поруч з ними українців, яких евакуюють з Уханя, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Як тільки стало відомо про те, що людей евакуйованих розмістять в певному санаторії, місцеві жителі одразу про це відреагували. ... Я не хочу коментувати, що вони сказали, далеко не всі люди вважають однаково. Але що точно відбувається — багатьом людям страшно", — сказав Гончарук.
За словами прем'єр-міністра, евакуацію заплановано на лютий. Після прибуття українців, які прилетять з Уханя, ізолюють.
"Ми зараз маємо 3-4 об'єкти, кожен з яких готується, щоби прийняти людей. Той із них, який буде найбільш безпечним, і буде обраний. Я зараз не хочу розголошувати інформацію про те, де саме ми плануємо розмістити людей", — пояснив прем'єр.
Глава уряду поки не може сказати, скільки часу українці повинні будуть провести в ізоляції після евакуації з Уханя.
"Чому власне ми так досі тривалий період часу готуємося? Тому що в світі є зараз різна інформація про те, як поширюється вірус, які заходи мають бути вжиті. З'явилися публікації наукові, які говорять про те, що інкубаційний період триває не 14 днів, а більше", — пояснив він.
"Вони також, на жаль, змушені будуть певний час перебувати в ізоляції. І якщо на 10-й наприклад день у когось із людей буде виявлена ця хвороба, це означає, що карантин починається ще раз", — додав Гончарук.
Россия потеряла $13 миллиардов на продаже оружия
На это повлияли санкции
https://charter97.org/ru/news/2020/2/14/365989/
Украина: системный кризис неплатежей за услуги ЖКХ
Согласно
последним данным, опубликованным на официальном сайте НАК
«Нафтогаз-Украина», задолженность коммунальных предприятий, которые
получают газ от «Нафтогаза» на так называемых льготных условиях (в
соответствии с положением о ПСО), в феврале 2020 года составила 70,5
млрд грн, или $2,91 млрд по курсу Нацбанка Украины.
Как
передает газовый монополист Украины, только за первую неделю февраля
суммарный долг увеличился на 6,5 млрд грн. ($267 млн), или на 10,2%.
чукча не читателя, чукча писателя
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да..Ось воно,людське співчуття Кожен думає за свою дупу.
Цікаво, що у "Проліску " каналізаційні стоки йдуть у Дніпро. А що може бути страшніше у випадку зараження ? Журналісти біля "Проліску" взагалі не помітили ніякої підготовки і, взагалі, хоч якоїсь "движухі".
Щоб вірус не розповсюджувався, потрібно розміщення в інфекційних лікарнях на всяк випадок або далі від густонаселених пунктів.
... и так, пока все не умрут.
Чи потрібні Україні ухаїнці?
Треба гнати всіх маоїстів з країни.
Закон приймаєм про декомунізацію, а співпрацюємо з послідовниками Сталіна.
Парадокс. Гроші не мають ідеології? Сумно.
я не певен, та не хочу кинути тінь на велич усіх минулих та прийдешніх рехворматорів та інтеграторів..але мабуть українці там тупо заробляли гроші..бо навіть у КНР це зробити легше..
В Китає більше 1000 лікарів захворіли цим вірусом, а вони були в захисних костюмах.
В Германии эвакуированных поместили на время «карантина» в военных казармах........