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 Місцеві жителі виступили проти планів розмістити поруч із ними українців, яких евакуюють з Уханя, - Гончарук

Уряд збирався розмістити українців, яких на наступному тижні мають вивезти з охопленого спалахом коронавірусу китайського Уханя, в санаторії. Дізнавшись про це, люди, що живуть поруч із санаторієм, обурилися.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Як тільки стало відомо про те, що людей евакуйованих розмістять в певному санаторії, місцеві жителі одразу про це відреагували. ... Я не хочу коментувати, що вони сказали, далеко не всі люди вважають однаково. Але що точно відбувається — багатьом людям страшно", — сказав Гончарук.

За словами прем'єр-міністра, евакуацію заплановано на лютий. Після прибуття українців, які прилетять з Уханя, ізолюють.

"Ми зараз маємо 3-4 об'єкти, кожен з яких готується, щоби прийняти людей. Той із них, який буде найбільш безпечним, і буде обраний. Я зараз не хочу розголошувати інформацію про те, де саме ми плануємо розмістити людей", — пояснив прем'єр.

Читайте також: Евакуація українців з Китаю запланована на 18 лютого, після прильоту всіх ізолюють на 14 днів, - Скалецька

Глава уряду поки не може сказати, скільки часу українці повинні будуть провести в ізоляції після евакуації з Уханя.

"Чому власне ми так досі тривалий період часу готуємося? Тому що в світі є зараз різна інформація про те, як поширюється вірус, які заходи мають бути вжиті. З'явилися публікації наукові, які говорять про те, що інкубаційний період триває не 14 днів, а більше", — пояснив він.

"Вони також, на жаль, змушені будуть певний час перебувати в ізоляції. І якщо на 10-й наприклад день у когось із людей буде виявлена ця хвороба, це означає, що карантин починається ще раз", — додав Гончарук.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175870
 
 
 Топ коментарі
 
В Конча Заспу вези. Там они в любой дом все влезут.
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везіть сюди..тут завжди раді простому люду..
Местные жители выступили против планов разместить рядом с ними украинцев, которых эвакуируют из Ухани, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6552
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Низзя. Это спецбольничка: для мошенников, брехунов, коррупционеров и прочих государственных симулянтов.
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В Феофанию сейчас нельзя, там закончились одеялки.
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Тогда к скотыняке, показывали у него хатынка немаленькая, все разместит.
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Не премьер а дегенерат сказать нечего Ради Бога заберите этих рукамиводящих *********** премьера и СН ну хотя бы в Ухань на учебу
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Плять... Скільки часу потрібно, щоби забрати пів сотні людей??? Зійди вже з самоката... Що ви будете робити, якщо почнеться дійсно епідемія в Україні??? От жеж обрали «фахівців» зелені довбодятли...
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и да, простой вопрос, если не решен вопрос с их поселением, карантином, лечением, на хера их забирать из Китая?
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Простой вопрос состоит в том, что вопрос до сих пор не решен. Т.е. во власти дегенераты.
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Лол. А ты прав. Сейчас в этом никакого смысла нету. Лучше их там промариновать. и я это на полном серьезе
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Обратите внимание на то, как решается один вопрос уже более недели. А теперь представьте, что на вирус в Украине заболели уже 100 человек. Представили? А теперь представьте зараженных в 1000 человек. Что вам воображение рисует глядя на личико этого плюшевого самоката и его шефа?
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Галимочос. Была задержка с эвкауацией - спихнули на сопротивление
соотечественников.
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А зачем их, проверенных и не больных, везут в санаторий? Как участников Уханя, на оздоровление?
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На карантин. Это они сейчас не больны. Надо посмотреть, что с ними будет через три недели.
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Чому міністро з НС, (типу шкіряка) туди не вилитіло особисто, не вивчило ситуацію та не повернуло наших сппіввітчизників?! Тому що при владі, як були, так і залишаються дебіли та нікчеми! Їм українці не потрібні! Їм потрібні РЕЙТИНГИ!!!
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Какие добрые вы все однако) Я понимаю, что у вас "Тюмени" нет но все же! Или у вас просто самолета с туалетом за шторкой нет? А сжечь лайнер потом, просто жаба душит?
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Лайнер сжечь не проблема, проблема будет, если придется сжечь целую страну.
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Украина значит самая умная... остальные дибилы?
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За остальных не скажу, но за нашу власть могу точно сказать - одни сплошные зеленые дебилы. И если есть возможность обосраться и сделать не как все - они обязательно обосрутся и сделают не как все. Если ввезти вирус в Украину, всё, кранты, мы тут такую эпидемию устроим, Китай будет завидовать.
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Это главное-не как все! Есть возможность но так уже сделали москали. Так делать не будем!
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Не думаю, что у нас есть такая же возможность, как у кацапов. Кацапам проще и ближе через границу с Китаем сгонять военно-транспортный самолет. А нам надо через полмира лететь, не уверен, что арабские страны разрешат сесть на дозаправку такому самолету. А дозаправляться надо будет, если брать Ил-76, как у кацапов, так ещё и два раза.
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По факту это будет самолет в одну сторону, прилетели, загрузились, и утопили самолет в Индийском океане.
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мне нравится, что он не говорит, куда они собрались их селить дальше.
И может выйти так, что жители Трускавца только через неделю узнают, что через забор живут эвакуированные из уханя.
А с нашим уровнем некомпетентности и разгильдяйства вся Украина очень быстро превратится во 2ой ухань, и мы очередной раз ославимся.
Короче, на х* их забирать, если нет плана и 100% готовности, экипировки, лечения и медиков??
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Что б все понимали кого эвакуируем за деньги налогоплательщиков.На секундочку это мероприятие стоит бюджету 4.5 ляма + карантин хз сколько.Это не сотрудники консульства или откомандированные сотрудники украинских компаний, а это пиджейки с ночных клубов,фитнес инструктора, модели и репетиторы английского.Которые приперлись туда сами и вовремя не выехали.И я так думаю,что этот пипол боиться попасть в местную больницу,понимаете почему?Это ж бугами на них составят,начнут проверять.А они по докам все липовые студенты,слушатели курсов без права на работу.В Китае с не уплатой налргов очень строго,это не Украина да и за лечение,как с неграждан возьмут немало.
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все страны уже вывезли не смотря на профессию эвакуированных.и только зебланы тормозят и лепят отмазки
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а между прочим действительно не плохая идея с небольшим круизным лайнером...его легко потом продезинфицировать и содержать людей обособленно на карантине какое-то время, имея там и кухню и мед.обслуживание...и окружающим спокойнее ...хотя...любое решение требует усилий...не спешит пока "власть"...интригами занята...
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Круизный лайнер - самое тупое место, какое только можно придумать. Холодно, сыро, крохотные каюты и невозможно каждого покормить отдельно от остальных.
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Тогда слуги обязательно разнесут заразу по Украине.
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В стране нет, и в ближайшие годы не будет условий, необходимых для нужного карантина. Дез-растворы, применяемые Китаем стоят огромных денег, а меры по изоляции предусматривают сжигание воздуха после вентиляции помещений. Спец маски, котсюмы уровня скафандра у нас даже никто не видел! ИДИОТЫ, АСТАНАВИТЕСЬ!!! Привезёте вирус в страну, будет всем 3,14_зда......
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Идея правительства верная.По статистике от коронавируса погибают люди предпенсионного и пенсионного возраста.Вот вам и решение нехватки денег пенсионерам,зачем им отработаный материал.
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. Дез-растворы, применяемые Китаем стоят огромных денег,





пі...дьож
в Китаї підлоги миють звичайною хлоркою,а ручки дверей протирають спиртом
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А почему бы их не поселить в резиденции Януковича,там бы и по пеньках прыгали для укрепления здоровья.
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Это вопрос национальной безопасности. Через референдум! Их возврат в страну только через референдум!!!
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правильно делают...кто их лечить то будет, я вообще против их эвакуации из Китая...а нас сранной вакцины от гриппа нет не то что ещё от чего...(
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От гриппа есть, ваксигрипп тетра, на 4 основных штамма гриппа. Но за свои деньги, от 250 гривен. Да и прививаться уже поздно, надо было хотя бы за месяц, для получения нормального иммунитета. А вот с этим коронавирусом полный швах, тут Вы полностью правы
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ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ". Эта вспышка чумы считается самой масштабной в истории. Пандемия началась в Восточном Китае в 1320-х годах, постепенно охватила Индию, а затем добралась до Европы. На своем пике, в 1346-1353 годах, она уничтожила от 30 до 60% европейского населения. Всего по миру от нее умерли около 70-100 млн человек - четверть живших тогда людей. Повторные вспышки продолжались вплоть до XIX века.
Разносчиком заболевания стали инфицированные палочкой Yersinia pestis блохи, которых переносили крысы на торговых судах. Из Китая мелких грызунов погнали катаклизмы: засуха и голод, нашествие саранчи, а затем дожди и ураганы. Медицинских способов бороться с чумой не было еще несколько столетий. Но именно тогда страдавшие от чумы европейские города придумали систему карантина: все корабли, прибывавшие к их берегам из других стран, по 40 дней отстаивались на расстоянии, прежде чем разгружать товары.


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Казалось бы что связывает жлобство, дисбактериоз. безвкусицу. ГМО, 95 квартал, грязные угольные технологии, миллионы заробитчан, и панику перед коронавирусом? НЕВЕЖЕСТВО, это все продукты пренебрежения вдумчивым чтением и уважения к науке. Не стоит лохов даже спрашивать, брать и селить в санаториях наших граждан из Китая, нормальные люди не живут в санаториях, а дураки потеснятся.
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до уваги деяких йо..нутих противників вакцинації

ЧЕРНАЯ ОСПА. Эта острая заразная болезнь уничтожила, пожалуй, наибольшее количество людей в мире. Поначалу была распространена только в арабских и азиатских странах. Эпидемия черной оспы впервые прокатилась по Китаю в IV столетии, в середине VI столетия поразила Корею, в 737 году от оспы вымерло 30% населения Японии. Крестовые походы и арабские завоевания принесли болезнь в Европу.
Лекарств против оспы не было, и треть больных погибала: больные буквально сгнивали заживо. Революцией в борьбе с оспой оказалось открытие в 1796 году вакцины. Но и это не остановило полностью эпидемию. Считается, что даже в XX веке от оспы в общей сложности скончалось 300-500 млн человек. Сейчас оспа побеждена благодаря вакцинации. Последний случай заражения зафиксирован в 1977 году.

/www.liga.net/
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