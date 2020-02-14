 Місцеві жителі виступили проти планів розмістити поруч із ними українців, яких евакуюють з Уханя, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Як тільки стало відомо про те, що людей евакуйованих розмістять в певному санаторії, місцеві жителі одразу про це відреагували. ... Я не хочу коментувати, що вони сказали, далеко не всі люди вважають однаково. Але що точно відбувається — багатьом людям страшно", — сказав Гончарук.
За словами прем'єр-міністра, евакуацію заплановано на лютий. Після прибуття українців, які прилетять з Уханя, ізолюють.
"Ми зараз маємо 3-4 об'єкти, кожен з яких готується, щоби прийняти людей. Той із них, який буде найбільш безпечним, і буде обраний. Я зараз не хочу розголошувати інформацію про те, де саме ми плануємо розмістити людей", — пояснив прем'єр.
Глава уряду поки не може сказати, скільки часу українці повинні будуть провести в ізоляції після евакуації з Уханя.
"Чому власне ми так досі тривалий період часу готуємося? Тому що в світі є зараз різна інформація про те, як поширюється вірус, які заходи мають бути вжиті. З'явилися публікації наукові, які говорять про те, що інкубаційний період триває не 14 днів, а більше", — пояснив він.
"Вони також, на жаль, змушені будуть певний час перебувати в ізоляції. І якщо на 10-й наприклад день у когось із людей буде виявлена ця хвороба, це означає, що карантин починається ще раз", — додав Гончарук.
соотечественников.
И может выйти так, что жители Трускавца только через неделю узнают, что через забор живут эвакуированные из уханя.
А с нашим уровнем некомпетентности и разгильдяйства вся Украина очень быстро превратится во 2ой ухань, и мы очередной раз ославимся.
Короче, на х* их забирать, если нет плана и 100% готовности, экипировки, лечения и медиков??
пі...дьож
в Китаї підлоги миють звичайною хлоркою,а ручки дверей протирають спиртом
Разносчиком заболевания стали инфицированные палочкой Yersinia pestis блохи, которых переносили крысы на торговых судах. Из Китая мелких грызунов погнали катаклизмы: засуха и голод, нашествие саранчи, а затем дожди и ураганы. Медицинских способов бороться с чумой не было еще несколько столетий. Но именно тогда страдавшие от чумы европейские города придумали систему карантина: все корабли, прибывавшие к их берегам из других стран, по 40 дней отстаивались на расстоянии, прежде чем разгружать товары.
ЧЕРНАЯ ОСПА. Эта острая заразная болезнь уничтожила, пожалуй, наибольшее количество людей в мире. Поначалу была распространена только в арабских и азиатских странах. Эпидемия черной оспы впервые прокатилась по Китаю в IV столетии, в середине VI столетия поразила Корею, в 737 году от оспы вымерло 30% населения Японии. Крестовые походы и арабские завоевания принесли болезнь в Европу.
Лекарств против оспы не было, и треть больных погибала: больные буквально сгнивали заживо. Революцией в борьбе с оспой оказалось открытие в 1796 году вакцины. Но и это не остановило полностью эпидемию. Считается, что даже в XX веке от оспы в общей сложности скончалось 300-500 млн человек. Сейчас оспа побеждена благодаря вакцинации. Последний случай заражения зафиксирован в 1977 году.
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