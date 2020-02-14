 Місцеві жителі виступили проти планів розмістити поруч із ними українців, яких евакуюють з Уханя, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Як тільки стало відомо про те, що людей евакуйованих розмістять в певному санаторії, місцеві жителі одразу про це відреагували. ... Я не хочу коментувати, що вони сказали, далеко не всі люди вважають однаково. Але що точно відбувається — багатьом людям страшно", — сказав Гончарук.

За словами прем'єр-міністра, евакуацію заплановано на лютий. Після прибуття українців, які прилетять з Уханя, ізолюють.

"Ми зараз маємо 3-4 об'єкти, кожен з яких готується, щоби прийняти людей. Той із них, який буде найбільш безпечним, і буде обраний. Я зараз не хочу розголошувати інформацію про те, де саме ми плануємо розмістити людей", — пояснив прем'єр.

Читайте також: Евакуація українців з Китаю запланована на 18 лютого, після прильоту всіх ізолюють на 14 днів, - Скалецька

Глава уряду поки не може сказати, скільки часу українці повинні будуть провести в ізоляції після евакуації з Уханя.

"Чому власне ми так досі тривалий період часу готуємося? Тому що в світі є зараз різна інформація про те, як поширюється вірус, які заходи мають бути вжиті. З'явилися публікації наукові, які говорять про те, що інкубаційний період триває не 14 днів, а більше", — пояснив він.

"Вони також, на жаль, змушені будуть певний час перебувати в ізоляції. І якщо на 10-й наприклад день у когось із людей буде виявлена ця хвороба, це означає, що карантин починається ще раз", — додав Гончарук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін розпорядився виділити 4,5 млн грн на евакуацію українців з Уханя