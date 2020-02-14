 "Мене важко знайти, легко загубити і неможливо забути", - ексглава офісу президента Богдан

Як передає Цензор.НЕТ, свою активність Богдан проявив у Фейсбуці.
Він опублікував картинку, присвячену Дню святого Валентина зі своїм зображенням. На ній також присутній напис: "Мене важко знайти, легко загубити і неможливо забути".
Як передає Цензор.НЕТ, свою активність Богдан проявив у Фейсбуці.
Він опублікував картинку, присвячену Дню святого Валентина зі своїм зображенням. На ній також присутній напис: "Мене важко знайти, легко загубити і неможливо забути".
https://caricatura.ru/shiz/rebrov/pic/sharzh-boris-moiseev_(andrey-rebrov)_2253.jpg
Ты захочешь меня, только...
Йяя не вернуссссь!!!
😂😂😂
Наркоман штоле ****?!
Где их, блин собирали, на каких задворках?
Надо Юлю приглашать .
исчезни уже бычара тупая....