 "Мене важко знайти, легко загубити і неможливо забути", - ексглава офісу президента Богдан

Як передає Цензор.НЕТ, свою активність Богдан проявив у Фейсбуці.

Він опублікував картинку, присвячену Дню святого Валентина зі своїм зображенням. На ній також присутній напис: "Мене важко знайти, легко загубити і неможливо забути".

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