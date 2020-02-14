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Все про:звільнення (784) Богдан Андрій (256)

 "Мене важко знайти, легко загубити і неможливо забути", - ексглава офісу президента Богдан

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан вперше після звільнення проявив активність у соціальних мережах, опублікувавши неоднозначну фразу.

Як передає Цензор.НЕТ, свою активність Богдан проявив у Фейсбуці.

Він опублікував картинку, присвячену Дню святого Валентина зі своїм зображенням. На ній також присутній напис: "Мене важко знайти, легко загубити і неможливо забути".

Мене важко знайти, легко загубити і неможливо забути, - ексглава офісу президента Богдан 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175868
 
 
 Топ коментарі
 
Сцуко, лядський цирк!!! Але саме за це і голосували зелебоби!!!
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Працівники ВР про нього кажуть лише одне:"З яких гір це бидло спустилось?".
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Мал клоп, да смердюч. И смердеть будет еще долго.
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*****, лядський цирк!!! Але саме за це і голосували зелебоби!!!
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Узагальнений портрет зє-прІколіста 73%
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Ты захочешь меня, я любовью клянусь
Ты захочешь меня, только...
Йяя не вернуссссь!!!
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Зебіли, саме час розказати про сбитого летчика! "Меня тяжело найти, легко потерять и невозможно забыть", - экс-глава офиса Президента Богдан - Цензор.НЕТ 3294
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"Меня тяжело найти, легко потерять и невозможно забыть", - экс-глава офиса Президента Богдан
"Меня тяжело найти, легко потерять и невозможно забыть", - экс-глава офиса Президента Богдан - Цензор.НЕТ 9888
Наркоман штоле ****?!
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да возомнил себя наполеоном, а оказался фигуркой слепленной с гивна
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..а он не того часом? "Меня тяжело найти, легко потерять и невозможно забыть", - экс-глава офиса Президента Богдан - Цензор.НЕТ 1446 ..не из Шлюшка известного друганов? "Меня тяжело найти, легко потерять и невозможно забыть", - экс-глава офиса Президента Богдан - Цензор.НЕТ 1446 ..взгляд какой ихонный, с картинок... "Меня тяжело найти, легко потерять и невозможно забыть", - экс-глава офиса Президента Богдан - Цензор.НЕТ 1446
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"бывшие" они такие. ничего. найдет себе новую пассию и забудет старую любовь
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Прям, как агент 007, убил наповал этим выражением.
Где их, блин собирали, на каких задворках?
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Коломойский выдвинул ультиматум - или Богдан назначается главой АП, либо он отказывает в поддержке "Слуге народа" на выборах президента.И в благодарность за доходное место слуга гражданина Израиля Коломойского Богдан отдаёт тому в распоряжение землю Украины. Успокаивая лохов обещанием: Запуск рынка земли позволит за 5 лет в 3 раза увеличить производство аграрной продукции в Украине, Богдан.-Типа гадёныш в три раза увеличит. Собственноручно.Будет пахать , сеять, убирать.
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кто то еще надеется на здравый смысл у "слуг народа"?цирк зажег огни,гастроли продолжаются!
"Мене важко знайти, легко втратити і неможливо забути", - ексглава офісу президента Богдан - Цензор.НЕТ 3735
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Днище наверное уже 1000000 ну как тут можно без матюков
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Сберегите этого свидетеля для предстоящего процесса по узурпации власти и госизмене. Он ещё нам пригодится
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В такой знаменательный день намек Вовке Оманскому от шептуна
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Как говорил Бабченко - от таких, что ,,сложно потерять ,,обычно х..й избавишься .
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Может вскоре и видео появятся веселенькие
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Наверное, следующим шагом выложит в сеть интимные фото бывшего
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Жёлтая пресса полна слухов от хануриков политических
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Тяжела шапка Мономаха для зелёных,Киев и не таких видал.
Надо Юлю приглашать .
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коломойский тебя на арену выпустил, а когда стал ненужен в ширинку застегнул- ТЫ -НИКТО
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Неуловимый ДЖО. Ты просто и нахрен не нужен что бы тебя ловили.
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Це Він про свою Кохану . У весь в сердечках, а може і про Презедента , а хто його Знає
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ТАК ВСЁ ТАКИ ЗЕЛЕНСКИЙ МАЛЬЧИК. 😂😅😂
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Богдан! Ти красава! Без тебе Зе лишився би нудним паяцам! Респект! Своєю посмішкою скрашував огидний писок гаранта.
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самовлюбленый бурятский питух из гавна - они там все такие...

исчезни уже бычара тупая....
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и буба и ермачек и вся ваша зеленая прикацапленая кодла на туда же пойдет, де ты мордатое, сейчас...
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