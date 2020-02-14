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Все про:прокуратура (2071) Рябошапка Руслан (278) ДБР (872) Венедіктова (35) Офіс генерального прокурора (91)

 Офіс Генпрокурора спростовує інформацію Цензор.НЕТ про нестачу процесуальних керівників у 1300 провадженнях

В ОГП стверджують, що групи прокурорів у кримінальних провадженнях ДБР були призначені відразу після запуску Офісу, і такої проблеми немає.

Про це сказано в повідомленні пресслужбы Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Останнім часом в окремих ЗМІ поширена інформація про нібито непризначення прокурорів у значній кількості кримінальних проваджень, розслідуваних слідчими Державного бюро розслідувань. Офіс Генерального прокурора вважає за необхідне повідомити, що ця інформація не відповідає дійсності", - сказано в повідомленні.

У пресслужбі стверджують, що відразу після запуску Офісу Генпрокурора було визначено групи прокурорів у кримінальному провадженні ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щодо 1300 кримінальних проваджень ДБР не призначено керівників, у сотнях справ немає прокурорів, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

"Зараз проблеми, пов'язаної з непризначенням процесуальних керівників, не існує", - сказано в повідомленні.

Раніше в розпорядженні Цензор.НЕТ опинився лист голови Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової до генпрокурора Руслана Рябошапки. У ньому сказано, що в 1300 кримінальних провадженнях, які розслідує ДБР, не призначено процесуальних керівників. Венедіктова в листі просить Рябошапку забезпечити своєчасне призначення процесуальних керівників з числа прокурорів Офісу генерального прокурора та інших підпорядкованих органів прокуратури.

Офіс Генпрокурора спростовує інформацію Цензор.НЕТ про нестачу процесуальних керівників у 1300 провадженнях 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175866
 
 
 Топ коментарі
 
Офис Генпрокурора опровергает информацию Цензор.НЕТ о нехватке процессуальных руководителей в 1300 производствах - Цензор.НЕТ 4451 Шо, таки читают Цензор, у Рябошапки! Так я вопрос повторю тогда свой: господин Рябошапка, у вас четыре дня назад были волосы странного золотистого цвета. При этом, корни волос- были темные! Теперь, внимание- вопрос: кто вам посоветовал эту боевую раскраску? Я поставил на главтаможеника- Нефёдова. Но, мне возражали и называли Арахамию. Так кто???
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В суд, бегом в суд, клоуны. Как вы уже задрали своей брехней и дебилизмом...
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У них сейчас самая распространенная и хорошо оплачиваемая работа "ОПРОВЕРГАТЬ", потому что предъявить что-то, сделанное хоть в какой-то сфере, нечего.
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В суд, бегом в суд, клоуны. Как вы уже задрали своей брехней и дебилизмом...
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У них сейчас самая распространенная и хорошо оплачиваемая работа "ОПРОВЕРГАТЬ", потому что предъявить что-то, сделанное хоть в какой-то сфере, нечего.
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Шо, таки читают Цензор, у Рябошапки! Так я вопрос повторю тогда свой: господин Рябошапка, у вас четыре дня назад были волосы странного золотистого цвета. При этом, корни волос- были темные! Теперь, внимание- вопрос: кто вам посоветовал эту боевую раскраску? Я поставил на главтаможеника- Нефёдова. Но, мне возражали и называли Арахамию. Так кто???
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Скажут: ракурс «не правильный» и с волосами/прической все в порядке.......😁
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Фотограф лише тоді вважається профі коли може сфотографувати групу людей, серед яких є абсолютно лисі. Так щоби не блищало. А тут явний дилетант. Хоч би порадився з депутатиком - весільним фотографом.
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Ще трохи і всі криси втечуть, навіть ті що залишились.
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Да, письмо Венедиктовой в концовке статьи .... ну что, опять эту власть поймали на вранье
Первый раз что ли?
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Ось тільки лист від 09.01.20. Офіс тоді тільки розпочав роботу. То може вже всі призначені? І де тоді брехня?
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Общий недобор кадров по прокуратуре -- более 20%. Работать тупо некому, конкурсы превратились в фикцию. Им пообещали сильно поднять довольствие чтобы исправить ситуацию кадрового голода.
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Конечно нет. Оклад начальников областных прокуратур установлен на уровне 38 038 грн, окружных прокуратур - 32 273 грн., для прокурора - 28 815 грн./Но главное -возможности. Образец-Пшонка.
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Что бы вам **** так зарплату платили как вы расследуете !!!!
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шо там с эдинтичностью пленок гончарука и кто писал ответственного премьер министра в его собственном кабинете,товарисч гениальный пракуратор?
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Пусть лутше раскажут когда они Парашенко посадят бо ЗЕбильное стадо уже теряет надежду))
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ОПГ=ОГП.....перестановка букв сути не меняет ...
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В офісі генпрокурора, в основному, як і по всіх інших прокуратурах, сидять прокурори-письменники. Вони пишуть листи, скеровують звернення, роз'яснюють, пояснюють те, що самі не знають і не розуміють і більше нічого не роблять, крім того, що тримають кругову оборону. З сайтів місцевих прокуратур вже, навіть, номери службових телефонів прибрали. Там пропонують тільки теми для написання звернень, на які прокурори-письменники залюбки дадуть яку-небудь відповідь.
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