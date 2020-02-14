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 Політика України
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Все про:НАТО (2292) членство в НАТО (281) Загороднюк (134)

 НАТО у жовтні розгляне заявку України на партнерство з розширеними можливостями, - Загороднюк

Стратегічна мета України - вступ до НАТО, тактична - статус партнера з розширеними можливостями. Заявку нашої країни на отримання такого статусу Альянс розгляне у жовтні.

Про це міністр оборони Андрій Загороднюк сказав в інтерв'ю DW на полях Мюнхенської конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько двох тижнів тому нами була оновлена ​​заявка на партнерство з розширеними можливостями - так званий EOP (Enhanced opportunity partner). Заявка розглядатиметься у жовтні. Зараз ми проводимо переговори з країнами-членами альянсу, щоб вони підтримали цю заявку", - сказав Загороднюк.

За словами міністра, українці дотримуються абсолютно чіткого напрямку - курсу на вступ до НАТО.

"Ми йдемо в НАТО. Крапка. Є тільки питання тактичного плану. Яким чином ми побудуємо план. Зараз ми робимо фокус на партнерство з розширеними можливостями. План дій щодо членства також стоїть на порядку денному. Ми вже заручилися підтримкою багатьох країн НАТО. З деякими ще працюємо", - сказав Загороднюк.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175865
 
 
 Топ коментарі
 
При Порохе в Украине бы совсем скоро были бы войска НАТО, при зебиле в Украине совсем скоро будут миротворцы с рф по проглашению зебила
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Если всерьез, то не Украина теперь в роли просителя, а нато обязано ей за передачу бесценного военного практического опыта, как лупендить засрашку по морде
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При Порохе в Украине бы совсем скоро были бы войска НАТО
Что , пять лет мало? НАТО в октябре рассмотрит заявку Украины на партнерство с расширенными возможностями, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 2907
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При Порохе в Украине бы совсем скоро были бы войска НАТО, при зебиле в Украине совсем скоро будут миротворцы с рф по проглашению зебила
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При Порохе в Украине бы совсем скоро были бы войска НАТО
Что , пять лет мало? НАТО в октябре рассмотрит заявку Украины на партнерство с расширенными возможностями, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 2907
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вантик, а назови страну, которая за 5 лет попала в НАТО ?
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я про "совсем скоро" ничего не писал. Нахрен ты меня про это спрашиваешь ?

Я задал вопрос тому, кто смеялся про "Что , пять лет мало?"

Ты, свинособака кацапская, каким боком к моему вопросу тому чуваку, у которого я спросил ?
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ЗАГОРОДНЮК -----В ОКТЯБРЕ ТЫ БУДЕШЬ ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ СЛЕДОВАТЕЛЯ О СЛИВЕ ФРОНТА И ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ !!!!!!!!
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в октябре, мне так кажется, следователей в Украине вообще не будет.

возможны 2 варианта - или не будет Украины, или будут только суды Линча
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_Какие торопыги... В октябре! НАТА пока очнётся, пля, путлер уже оттяпает Литву, Латвию, Эстонию и о. Готланд.
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Программу расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Partner, EOP) Североатлантический альянс запустил в 2014 году. Ее цель - усилить оперативную совместимость войск стран-участниц EOP с силами НАТО. Чем выше эта совместимость, тем проще и эффективнее участие таких государств в миссиях и операциях альянса.

Т.е. Украина будет участвовать в операциях альянса,а альянс в операциях Украины нет.
Вообще смысл НАТО это коллективная система безопасности.
Если Украину не хотят принимать нет смысла участвовать в их операциях.
Это развод лохов на ровном месте.
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Хтось в адміністрації ЗЕ говорив що вибори проведуть в лугандоні в жовтні 2020? Яке там НАТО з лугандоном з особливим статусом?)
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а хіба не жирна свиння дала лухандону особливий статус?
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де були проведені вибори по УКРАЇНСЬКОМУ закону в лугандоні з українськими партіями?) який особливий статус дали?) не треба бухати. Це нонсенс наприклад партія свобода буде агітувати в динирі чи правий сектор) цей закон фіговий і не вступить в силу. якщо звичайно ЗЕкоманда не буде вистрибувати з штанів.
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Ватный длбб,это же не тот статус ,который нужен путлерку ,подлое ты существо лживое
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вам в кацапии сою в шоколад вместо какао кладут и ложат,

вот ты с таки мозгом и получился.

Ты ж кацап ?
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З ******** вже розібралися? Ті цигани і далі диктуватимуть українцям що робити з українською мовою? НАТО в октябре рассмотрит заявку Украины на партнерство с расширенными возможностями, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5994
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Если всерьез, то не Украина теперь в роли просителя, а нато обязано ей за передачу бесценного военного практического опыта, как лупендить засрашку по морде
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Что то долго... 😎 Зеля должен был совершать визиты в пентагон, а не в Оман ! 😎
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в Пентагон Патрушева не пустили бы.

Поэтому именно в Оман
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Було б добре. Дуже. А ще краще, щоб, ще раніше. Та ось віри зеленим немає
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Штайнмайєр вивів нову формулу Путин_хло, Китай і США у руйнуванні світового порядку, а вони бубочки.
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Штайнмаєр у Мюнхені:
- путин-хло перетворил військову силу в Європі на політичний інструмент
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Дяде денег давно никто не давал....+ СП2 заморозили
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Німці ''не розуміють'' її як цей план опинився у порядку денному. Загалом все/по суті повторюється як перед другою світовою(((
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Нам нужно НАТО до октября

Запуск Северо-Крымского канала станет первым шагом к признанию суверенитета путина-хла над Украиной, зе уже пообещал..
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«Це план не Мюнхена, це план кремля. Це мир на російських умовах. Це те що можна побачити коли ти заглянеш в очі путіну». Петро Порошенко, Мюнхен.
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плювати мені на слова порошенки по тій простій причині, що петро порошенко гидкий брехун брехун брехун брехун брехун
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за часів порошка Україна такої заявки не подавала
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10 березня 2018 року НАТО визнало за Україною статус країни-аспіранта на шляху до приєднання до альянсу.

А Ви і не помітили...
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...этот статус ни о чем..кроме участия в операциях НАТО и пока еще за пределами стран НАТО...мы и так уже какой год и без этого статуса, участвуем в различных натовских операциях по всему миру. какой смысл в этом статусе седовласого уже кандидата в пионеры?....англ. военные термины изучить?..ок..привести вооружение к стандартам НАТО? ..ок...но это уже пограмма ПДЧ...а ее никак!.. а уже больше 10 лет прошло от бухаресткого саммита известного, где это гребанное ПДЧ обещано было и благодаря "друзьям" из хранции и германии, облом случился...и подумать страшно. самого Буша мл. нах послали друзяки эти НАТО в октябре рассмотрит заявку Украины на партнерство с расширенными возможностями, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8171 .все это похоже на плохо срежиссированный спектакль было. но как бы там не было уже, вынос моска продолжается...
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Заявка будет рассматриваться в октябре - позвольте, а можно уточнить какого года?
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Мюнхенська конференція почалася погано: так званим планом, який про розмивання української державності та повзучу капітуляцію Європи перед Росією. Все інше - повторення відомих речей. Занепадає конференція, людей багато, ідей та цінностей все менше

НЕбезпекова конференція продажних шмат. Це ж треба так гроші любити, що б з такою потворою ,як паРаша_путина_хла , злигатися!?!
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Это очень хорошо, но нужно учитывать симметричный ответ РФ. С какими расширенными возможностями они будут кошмарить Украину.
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