 НАТО у жовтні розгляне заявку України на партнерство з розширеними можливостями, - Загороднюк

Про це міністр оборони Андрій Загороднюк сказав в інтерв'ю DW на полях Мюнхенської конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько двох тижнів тому нами була оновлена заявка на партнерство з розширеними можливостями - так званий EOP (Enhanced opportunity partner). Заявка розглядатиметься у жовтні. Зараз ми проводимо переговори з країнами-членами альянсу, щоб вони підтримали цю заявку", - сказав Загороднюк.
За словами міністра, українці дотримуються абсолютно чіткого напрямку - курсу на вступ до НАТО.
"Ми йдемо в НАТО. Крапка. Є тільки питання тактичного плану. Яким чином ми побудуємо план. Зараз ми робимо фокус на партнерство з розширеними можливостями. План дій щодо членства також стоїть на порядку денному. Ми вже заручилися підтримкою багатьох країн НАТО. З деякими ще працюємо", - сказав Загороднюк.
Что , пять лет мало?
Я задал вопрос тому, кто смеялся про "Что , пять лет мало?"
Ты, свинособака кацапская, каким боком к моему вопросу тому чуваку, у которого я спросил ?
возможны 2 варианта - или не будет Украины, или будут только суды Линча
Т.е. Украина будет участвовать в операциях альянса,а альянс в операциях Украины нет.
Вообще смысл НАТО это коллективная система безопасности.
Если Украину не хотят принимать нет смысла участвовать в их операциях.
Это развод лохов на ровном месте.
вот ты с таки мозгом и получился.
Ты ж кацап ?
Поэтому именно в Оман
- путин-хло перетворил військову силу в Європі на політичний інструмент
Запуск Северо-Крымского канала станет первым шагом к признанию суверенитета путина-хла над Украиной, зе уже пообещал..
А Ви і не помітили...
НЕбезпекова конференція продажних шмат. Це ж треба так гроші любити, що б з такою потворою ,як паРаша_путина_хла , злигатися!?!