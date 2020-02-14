 НАТО у жовтні розгляне заявку України на партнерство з розширеними можливостями, - Загороднюк

Про це міністр оборони Андрій Загороднюк сказав в інтерв'ю DW на полях Мюнхенської конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько двох тижнів тому нами була оновлена ​​заявка на партнерство з розширеними можливостями - так званий EOP (Enhanced opportunity partner). Заявка розглядатиметься у жовтні. Зараз ми проводимо переговори з країнами-членами альянсу, щоб вони підтримали цю заявку", - сказав Загороднюк.

За словами міністра, українці дотримуються абсолютно чіткого напрямку - курсу на вступ до НАТО.

"Ми йдемо в НАТО. Крапка. Є тільки питання тактичного плану. Яким чином ми побудуємо план. Зараз ми робимо фокус на партнерство з розширеними можливостями. План дій щодо членства також стоїть на порядку денному. Ми вже заручилися підтримкою багатьох країн НАТО. З деякими ще працюємо", - сказав Загороднюк.

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