 Зеленський почав візит до Німеччини, де візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Під час форуму Зеленський виступить на окремій сесії, присвяченій Україні. Крім того, в рамках візиту глава держави проведе низку міжнародних зустрічей", - сказано в повідомленні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Під час форуму Зеленський виступить на окремій сесії, присвяченій Україні. Крім того, в рамках візиту глава держави проведе низку міжнародних зустрічей", - сказано в повідомленні.
Вот уровень нашего президента.
Встречи в Омане под покровом ночи с куратором и борьба за корыто.
Будешь смотреть пьятый или прямый - тебе всегда будут рассказывать про зебилов, рассию, рыгов, агентов, предателей и прочих.
И ничего, кроме правды!
Анатолий Трупинин
Поругался сегодня с соседом. Придурок не верит, что Трам ссыт в наших подъездах. Я ему и так и этак доказывал, даже пятно на стене показал. Всё равно не верит. Ну может про пятно я чутка приврал, это я сам однажды немного не дотерпел до туалета. Но остальное чистая правда же!
я б же ш чуствавал себя виноватім, на моей совести біло бі
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tZE inform
@tZEinformПровокация с докладом на Мюнхенской конференции - работа группы Пинчука. Россия знала, Ермак знал.
Среди подписантов провокации - нынешний советник секретаря СНБО Данилова, Алексей Семений. Ждем планов расчленения Украины на сайте президента Зеленского.