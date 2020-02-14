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Все про:Німеччина (1393) Зеленський (4503) Мюнхен (73)

 Зеленський почав візит до Німеччини, де візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки

Президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до Федеративної Республіки Німеччина, де візьме участь у 56-ій Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Під час форуму Зеленський виступить на окремій сесії, присвяченій Україні. Крім того, в рамках візиту глава держави проведе низку міжнародних зустрічей", - сказано в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Мюнхенській конференції з безпеки спробують підготувати базу для нової зустрічі "нормандської четвірки", - Маас

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175864
 
 
 Топ коментарі
 
Едь домой - не позорься! Пусть вместо тебя выступает Настоящий Президент Украины а не такая жалкая подделка как ты!!
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якийсь сюр..... хочеться прокинутись, увімкнути телевізор а там ані зебілів, ані росії немає....
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Едь домой - не позорься! Пусть вместо тебя выступает Настоящий Президент Украины а не такая жалкая подделка как ты!!
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Это кто Параша то настоящий или его однопартиец януковощ? 😅
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У них до сих пор фантомные боли после выборов.
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Мой коммент к такому же точно фото - ниже!
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вы бы зебобики вместо того что бы умничать лучше бы скопом придумали Вовке какую нибудь правдоподобную отмазку о том чно он делал в Омане Зеленский начал визит в Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности - Цензор.НЕТ 3669
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Нах он нам и здесь нужен?! В отставку!!!
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СЕЙЧАС В МЮНХЕНЕ СОБИРАЮТ ДЕПУТАТОВ СЛУГИ БЕНИ,ЧТОБЫ ГЕНИАЛЬНЫЙ ВОВИК НЕ ВЫСТУПАЛ ПЕРЕД ПУСТЫМ ЗАЛОМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Судя по всему зекоманду во всей конференции больше всего интересовал вопрос что бы туда не пускали петю,бо корыто свое надо защищать.
Вот уровень нашего президента.
Встречи в Омане под покровом ночи с куратором и борьба за корыто.
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якийсь сюр..... хочеться прокинутись, увімкнути телевізор а там ані зебілів, ані росії немає....
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Да - клоун президент - как во во сне, каком то неправильном!)
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А ты попробуй просто переключить канал.
Будешь смотреть пьятый или прямый - тебе всегда будут рассказывать про зебилов, рассию, рыгов, агентов, предателей и прочих.
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пригоршнями отє лайно зелене загрібайте.... jako tako.. co z kurwamy robic?
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а что на прямом и 5 канале неправду говорят?подай на них в суд, там и "слуги"регулярно участвуют в передачах! ньюзван ! там рыги,1+1 коломойский,112 медведчук,интер ахметов,смотри скока хошь!
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Правду... Одну только правду...
И ничего, кроме правды! Зеленський почав візит до Німеччини, де візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки - Цензор.НЕТ 8030
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Я рад за него. хоть душу отвёдет на любимом деле. Шаурма в Германии вкусная. Не чета нашей.
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Да,с утра такая новость:"Зе подавилось денером и все"
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Да, с какими милыми улыбками они срывают провокацию? Может сами ее и устроили, сами же и ликвидировали, а теперь ржут? А че, это фото и на такую мысль может навести? Кто-то ж на телеканале сделал высер о якобы встрече зели с фсб, без фото, без видео доказательств? Толпа услышала, схавала! Крутяк! И с лапшой на ушах ходит! А тут фото само за себя говорит!!!! Зеленський почав візит до Німеччини, де візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки - Цензор.НЕТ 7568 Редакция (т.е. я) не несет ответственности за впечатления от эмоций участников этого фото!
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Зеленський почав візит до Німеччини, де візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки - Цензор.НЕТ 6105



Анатолий Трупинин
Поругался сегодня с соседом. Придурок не верит, что Трам ссыт в наших подъездах. Я ему и так и этак доказывал, даже пятно на стене показал. Всё равно не верит. Ну может про пятно я чутка приврал, это я сам однажды немного не дотерпел до туалета. Но остальное чистая правда же!
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Дети и внуки гебистов Украине могут желать только её гибели.
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А не он ли бежал перед машиной ***** на Афоне?
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Суръёзный представительУкраины, лучшеб оно никуда не ездило, держали бы его на поводке зешарикова, меньше позора было бы для Украины.
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А он туда как: частным образом или по делам? А то мы уже подзапутались в его путешествиях.
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СТыдно за Украину когда эта пародия на презедента куда то едет. Жду какого то зашквара и позора.
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ті просто очень закомплексован, сходи к психоаналитеку
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єто официальньій визит, или опять за свой счет?
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От этой мюнхенской конференции что-то на 10 тыс. лье сговором смердит...
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Хто вільно володіє німецькою? Промонітроте тамтешні місцеві новини. Те що кацапи у своїх ЗМІ називають "хлопОк", "підтоплення", "перегрів" тощо. Сили природи чомусь не ******* цього візітера.
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Врерните збежавшего кловуна назад в его родное Шапито 95.
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Дипломат Моника подставился не только с Трампом но и с Германией. "Импичмент за такое?" - Трамп о разговоре с Зеленским 26.09.19/ Разговор Трампа и Зеленского выглядит, как политический удар под дых Германии, - Süddeutsche Zeitung 29.09.19
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Там подготовили какую то Депешу надо только Подписать.
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Дурачок Зеленский, принял самое плохое из всех решений- войну с журналистами радио Свобода ) Шо ж тебя так перепугало , Вова?
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Эти журналисты упустили маленькую деталь - на чем Патрушев вернулся домой, если Зеленский улетел на его самолете? И второе, с каких пор в Президента пропала спец связь, что он налаживал контакты с Москвой через инвалида Кернеса? Зеленський почав візит до Німеччини, де візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки - Цензор.НЕТ 1555
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Спасибо жителям Кривбаса за през … пидо…
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на хозяйстве то кто нибудь остался,в этот раз? Зеленський почав візит до Німеччини, де візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки - Цензор.НЕТ 3251
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билеты на 95 квартал как всегда распространять оставили!?
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гончаренко просто брехливий покидьок а ти маразматик
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Тебе уже неоднократно говорили: не суди всех по себе
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єто кто єто и когда мне тако е говорил?
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никера себе как Хройсман изменился...
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я знаю что вы зебуины все мозговые ампутанты. но тебе похоже и спинного не оставили. иди жри зеленое говно ушлепок
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на что? на тебя? ты - предмет. неодушевленный. подставка для пепельницы. не более того. моя кошка больше достойна моих эмоций чем ты.
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а, хорошо. а то я уже переживать начал, вдруг обидел тебя нечаяяно, душевной боли причинил, уровень самооценки понизил, расстроил нервную систему и т.д.
я б же ш чуствавал себя виноватім, на моей совести біло бі
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Хвормула штанмаєра
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Этот Мюнхен стал уже филиалом Кремля - мля - мля Зеленський почав візит до Німеччини, де візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки - Цензор.НЕТ 5882
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бубочку снова спиной к камерам посадят? Он привык только мордой в обйектив! А то снова как некую письменную пренадлежность на столе выставят. И не дай бозе шею сломает!
Зеленський почав візит до Німеччини, де візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки - Цензор.НЕТ 2199
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Вофка,вирішуй домашні проблеми- "Враг за сутки шесть раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС"....борись,тварюко. за кождного воїна...а потім може колись почнеш мандрувати світом.
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Зеленский начал ПОТУЖНИЙ визит в Германию,я бы так выразился,можно еще "не имеющий аналогов"
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Найнайвэлычнийшый в усёму всэсвити...
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как ты из Метро в 2014 м в Донецке тебя не учили что по себе людей не судят Зеленський почав візит до Німеччини, де візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки - Цензор.НЕТ 5942
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что ті, мой сладкий, я тогда вівез пару больших тележек бухла
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вчи мову бевзіку Зеленський почав візит до Німеччини, де візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки - Цензор.НЕТ 6151 кіля азіров то е твій білогічний батько Зеленський почав візит до Німеччини, де візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки - Цензор.НЕТ 9616вівез
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tZE inform
@tZEinformПровокация с докладом на Мюнхенской конференции - работа группы Пинчука. Россия знала, Ермак знал.

Среди подписантов провокации - нынешний советник секретаря СНБО Данилова, Алексей Семений. Ждем планов расчленения Украины на сайте президента Зеленского.
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