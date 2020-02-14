 Зеленський почав візит до Німеччини, де візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Під час форуму Зеленський виступить на окремій сесії, присвяченій Україні. Крім того, в рамках візиту глава держави проведе низку міжнародних зустрічей", - сказано в повідомленні.

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