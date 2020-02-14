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 Київські новини
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Все про:Метрополітен (418) ремонт (569)

 Роботу станції метро "Майдан Незалежності" в Києві обмежать на рік

Робота станції київського метрополітену "Майдан Незалежності" впродовж року буде обмежена через ремонт ескалаторів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

Ремонт чотирьох ескалаторів почнеться з 18 лютого. Ремонтні роботи триватимуть до лютого наступного року.

"З 18 лютого почнуться роботи з ремонту ескалаторів (всі 4 по черзі) на станції "Майдан Незалежності", який триватиме до лютого 2021 року", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що на станції "Золоті ворота" в даний час проходить капітальний ремонт ескалаторів. Тому вранці в робочі дні з 8:10 до 9:20 станцію "Золоті ворота" закривають на вхід, а два робочі ескалатори нахилу піднімають пасажирів на вихід. В інший час станція працює в звичайному режимі. Пересадочний вузол "Золоті ворота" - "Театральна" працює у звичайному режимі.

За даними Київського метрополітену, всього в столичному метро працює 122 ескалатори.

"Планові капітальні ремонти (коли ескалатор повністю розбирається, перебирається, проводиться заміна зношених запчастин тощо) проводяться орієнтовно раз у 6-10 років після пробігу 150 тисяч км", - сказано в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175863
 
 
 Топ коментарі
 
Ага. Это типа ЗЕленого катка перед ОП на самый "опасный" период наверное.

Так ведь не поможет. Если шо, люди и поверху дойдут. Яныку перекрытие метро точно не помогло.
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Меня терзают смутные сомненья. Рюкзаков проводит учения нацхвардии по Киеву. Станцию Майдан Независимости вдруг закрывают из за ремонта каких то екскалаторов. Совпадения? Или что то в Киеве намечается не очень полезное для страны?
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4 долбаных ескалатора и станция закрыта на год?
у китайчат он одна уборщица за 2 недели 15 паровозов понаубирала.
за год все метро можно засыпать...
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Ага. Это типа ЗЕленого катка перед ОП на самый "опасный" период наверное.

Так ведь не поможет. Если шо, люди и поверху дойдут. Яныку перекрытие метро точно не помогло.
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Так Хрещатик не обмежують, а звідти ліпше до ОПи дістатись
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В Китае за 10 дней госпиталь на 1000 мест построили, оборудовали и завезли пациентов.
А эти дебилы год будут эскалатор ремонтировать?
Они что, планируют для ремонта метал в ручную из руды добывать, а для пластмассы новые нефтяные скважины разведывать что-ли?
Отправьте этих ремонтников в Ухань опыт перенимать, сейчас самое время! Роботу станції метро "Майдан Незалежності" в Києві обмежать на рік - Цензор.НЕТ 6906
Роботу станції метро "Майдан Незалежності" в Києві обмежать на рік - Цензор.НЕТ 2341

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Сейчас свинаботы визг поднимут: Власть боится майдана-а-а!
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А незалежности как правильно произносится?
Проверочное слово _ лежать?
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правильно подумал,каток уже не катит
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4 долбаных ескалатора и станция закрыта на год?
у китайчат он одна уборщица за 2 недели 15 паровозов понаубирала.
за год все метро можно засыпать...
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Меня терзают смутные сомненья. Рюкзаков проводит учения нацхвардии по Киеву. Станцию Майдан Независимости вдруг закрывают из за ремонта каких то екскалаторов. Совпадения? Или что то в Киеве намечается не очень полезное для страны?
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Чи Оманський з Рюкзаковим вирішили перестрахуватися
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да, солдатская смекалка тебя не подвела
готовится захват Киева Зеленой Бандой
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не я понимаю, шо скорости нам не занимать, но можно 2 для начала ескалатора - один вверх другой вниз? ну за пол года?
и станцию все таки побыстрее открыть?
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В Китае больницу за неделю строят...
Из-за эскалаторов станцию на год закрывать..?
Вывод один-под землей будут строить в районе линии...Там явно ядерное убежище рядом-для Зелени будут ремонтировать. Значит ***** оптимизма на мир -не внушил...
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...Вход в один из скрытых бункеров Киевского метрополитена между станциями "Майдан Незалежности" и "Крещатик"....
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Естественно, без Путина даже эскалаторы в Украине не ремонтируются.
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а если встает то медленнее и как бы невнятно....
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Может, на самом деле ремонт.
Но каков авторитет власти, что все подумали за другое?!
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Вперше чую, щоб в метро ескалатори рік ремонтували
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так ніхто ж не сказав. що рік будуть ремонтувати
лише метро рік працює з обмеженнями
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>Ремонт четырех эскалаторов начнется с 18 февраля. Ремонтные работы продлятся до февраля следующего года.Источник: https://censor.net.ua/n3175863
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значит зеля приготовил нам какую-то афигительную новость...
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Наверное, на 2020 год наметили намутить такого, что может вызвать "массовое недопонимание и постановку вопросов ребром". А нафига бубе эти нервы? А Майдан- это страшный сон любого малороса.
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