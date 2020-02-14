 Роботу станції метро "Майдан Незалежності" в Києві обмежать на рік

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.
Ремонт чотирьох ескалаторів почнеться з 18 лютого. Ремонтні роботи триватимуть до лютого наступного року.
"З 18 лютого почнуться роботи з ремонту ескалаторів (всі 4 по черзі) на станції "Майдан Незалежності", який триватиме до лютого 2021 року", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що на станції "Золоті ворота" в даний час проходить капітальний ремонт ескалаторів. Тому вранці в робочі дні з 8:10 до 9:20 станцію "Золоті ворота" закривають на вхід, а два робочі ескалатори нахилу піднімають пасажирів на вихід. В інший час станція працює в звичайному режимі. Пересадочний вузол "Золоті ворота" - "Театральна" працює у звичайному режимі.
За даними Київського метрополітену, всього в столичному метро працює 122 ескалатори.
"Планові капітальні ремонти (коли ескалатор повністю розбирається, перебирається, проводиться заміна зношених запчастин тощо) проводяться орієнтовно раз у 6-10 років після пробігу 150 тисяч км", - сказано в повідомленні.
Так ведь не поможет. Если шо, люди и поверху дойдут. Яныку перекрытие метро точно не помогло.
А эти дебилы год будут эскалатор ремонтировать?
Они что, планируют для ремонта метал в ручную из руды добывать, а для пластмассы новые нефтяные скважины разведывать что-ли?
Отправьте этих ремонтников в Ухань опыт перенимать, сейчас самое время!
Проверочное слово _ лежать?
у китайчат он одна уборщица за 2 недели 15 паровозов понаубирала.
за год все метро можно засыпать...
готовится захват Киева Зеленой Бандой
и станцию все таки побыстрее открыть?
Из-за эскалаторов станцию на год закрывать..?
Вывод один-под землей будут строить в районе линии...Там явно ядерное убежище рядом-для Зелени будут ремонтировать. Значит ***** оптимизма на мир -не внушил...
Но каков авторитет власти, что все подумали за другое?!
лише метро рік працює з обмеженнями