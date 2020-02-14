 Ексчиновнику "Нафтогазу" повідомлено про підозру у завданні державі збитків на 284 млн грн, - ДБР

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Слідством встановлено, що у 2013 році керівництво ПАТ "НАК "Нафтогаз України" уклало з товариством договір на послуги з проведення сейсморозвідувальних досліджень вартістю 407 мільйонів гривень. Знаючи, що товариство не зможе виконати частину досліджень, підозрюваний склав та передав на підпис керівництву перелік робіт, а згодом погодив акти їх виконання. Ці дії стали підставою для часткової оплати послуг згідно з договором, що завдало державі 284 мільйони гривень збитків.
Наразі вирішується питання про зверення до суду для обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Київської області. Оперативний супровід - Департамент стратегічних росзслідувань Нацполіції.
У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
но при упоминании ГБР я бы поставил 99/1 , что это не так
или если на Оман, то хрен на тот институт сердца ?
"Золотой контракт" Коболева . Ни Зеленский, ни Гончарук не видели его. Такая у нас реформа - акционеры госкомпаний не должны знать...
"Золотой контракт" Коболева - руководителя "Нафтогаза". Ни Зеленский, ни Гончарук не видели этого документа. Такая у нас реформа - акционеры госкомпаний не должны знать, сколько получают нанятые менеджеры. Контракт - нарядный. Оклад - 1 млн 41 тыс. грн в месяц. Ежемесячные премии, обязательные гарантийные и компенсационные выплаты, материальная помощь на оздоровление, медстраховка, представительские расходы в гривне и иностранной валюте, охрана, машина и космические бонусы. "Золотой парашют": если Коболева досрочно выгонят, ему выплатят среднегодовой доход - оклад, премии, матпомощь и т. д. И главное, в контракте нет никакой четкой ответственности. Ни за падение добычи, ни за отсутствие транзита. В западных компаниях такие царские условия Коболеву точно бы не предложили. Полагаю, люди имеют право знать, сколько получает начальник компании, которой все платят за газ и косвенно - за отопление. Но оплатить тарифы может лишь каждый второй гражданин. Удивляюсь, как Коболев не прописал в контракт десяток скважин или трубопровод в качестве пенсии.
То ли дело бывший Бойко.
Просрал Газпрому в Стокгольме 7 лярдов зелени, но зато ни копейки народных денег на премию не получил и зарплата у него была 16 тыщ гривень.