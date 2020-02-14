 Ексчиновнику "Нафтогазу" повідомлено про підозру у завданні державі збитків на 284 млн грн, - ДБР

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що у 2013 році керівництво ПАТ "НАК "Нафтогаз України" уклало з товариством договір на послуги з проведення сейсморозвідувальних досліджень вартістю 407 мільйонів гривень. Знаючи, що товариство не зможе виконати частину досліджень, підозрюваний склав та передав на підпис керівництву перелік робіт, а згодом погодив акти їх виконання. Ці дії стали підставою для часткової оплати послуг згідно з договором, що завдало державі 284 мільйони гривень збитків.

Наразі вирішується питання про зверення до суду для обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Київської області. Оперативний супровід - Департамент стратегічних росзслідувань Нацполіції.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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