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 Ексчиновнику "Нафтогазу" повідомлено про підозру у завданні державі збитків на 284 млн грн, - ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому директору одного з департаментів НАК "Нафтогаз України" у зловживанні владою, що завдало державі 284 млн грн збитків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що у 2013 році керівництво ПАТ "НАК "Нафтогаз України" уклало з товариством договір на послуги з проведення сейсморозвідувальних досліджень вартістю 407 мільйонів гривень. Знаючи, що товариство не зможе виконати частину досліджень, підозрюваний склав та передав на підпис керівництву перелік робіт, а згодом погодив акти їх виконання. Ці дії стали підставою для часткової оплати послуг згідно з договором, що завдало державі 284 мільйони гривень збитків.

Наразі вирішується питання про зверення до суду для обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Київської області. Оперативний супровід - Департамент стратегічних росзслідувань Нацполіції.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175862
 
 
 Топ коментарі
 
Это годовой бюджет Института сердца. Вот почему на медицину для народа не хватает, а для чиновников бесплатная больничка "феофания", где лечат всяких мошенников.
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В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет. Источник: https://censor.net.ua/n3175862!!!!! т. е за 200 лямов ворованніх ТРИ года а за украденную бутілку водки или кусок колбасі тоже три года!!
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Та чмошник этот Коболев !

То ли дело бывший Бойко.

Просрал Газпрому в Стокгольме 7 лярдов зелени, но зато ни копейки народных денег на премию не получил и зарплата у него была 16 тыщ гривень.
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та оно может и правда,

но при упоминании ГБР я бы поставил 99/1 , что это не так
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Это годовой бюджет Института сердца. Вот почему на медицину для народа не хватает, а для чиновников бесплатная больничка "феофания", где лечат всяких мошенников.
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всё на Оман.

или если на Оман, то хрен на тот институт сердца ?
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В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет. Источник: https://censor.net.ua/n3175862!!!!! т. е за 200 лямов ворованніх ТРИ года а за украденную бутілку водки или кусок колбасі тоже три года!!
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"Золотой Коболев": Во сколько народу обходится руководитель "Нафтогаза" и его американская мама?
"Золотой контракт" Коболева . Ни Зеленский, ни Гончарук не видели его. Такая у нас реформа - акционеры госкомпаний не должны знать...
"Золотой контракт" Коболева - руководителя "Нафтогаза". Ни Зеленский, ни Гончарук не видели этого документа. Такая у нас реформа - акционеры госкомпаний не должны знать, сколько получают нанятые менеджеры. Контракт - нарядный. Оклад - 1 млн 41 тыс. грн в месяц. Ежемесячные премии, обязательные гарантийные и компенсационные выплаты, материальная помощь на оздоровление, медстраховка, представительские расходы в гривне и иностранной валюте, охрана, машина и космические бонусы. "Золотой парашют": если Коболева досрочно выгонят, ему выплатят среднегодовой доход - оклад, премии, матпомощь и т. д. И главное, в контракте нет никакой четкой ответственности. Ни за падение добычи, ни за отсутствие транзита. В западных компаниях такие царские условия Коболеву точно бы не предложили. Полагаю, люди имеют право знать, сколько получает начальник компании, которой все платят за газ и косвенно - за отопление. Но оплатить тарифы может лишь каждый второй гражданин. Удивляюсь, как Коболев не прописал в контракт десяток скважин или трубопровод в качестве пенсии.
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Та чмошник этот Коболев !

То ли дело бывший Бойко.

Просрал Газпрому в Стокгольме 7 лярдов зелени, но зато ни копейки народных денег на премию не получил и зарплата у него была 16 тыщ гривень.
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В этой стране без гильотины порядок навезти невозможно !!!
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это писец. руководство нафтогаза выписывает себе премии в десятки миллионов баксов, руководители департаментов дерибанят десятки миллионов баксов на несуществующие работы, а бабке в селе предлагают продать собаку, что б заплатить за газ. возникает такое ощущение, что торговля наркотиками и оружием - это мелочевка, по сравнению с обдираловом людей за газ. вот чисто интересно, какая себестоимость украинского газа и во сколько раз эти ******** накручивают его стоимость для населения?
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второй платежкой нафтогаз превратили в бездонную бочку...
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