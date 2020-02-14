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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:вірус (250) COVID-19 (27)

 Перший випадок зараження коронавірусом СOVID-19 в Африці підтверджено в Єгипті

Міністерство охорони здоров'я Єгипту повідомило про перший випадок зараження китайським коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

Пацієнтом є громадянин іншої країни. Його помістили в лікарню й ізолювали. Деталей про стан його здоров'я не повідомляють.

"У заяві міністерства охорони здоров'я кажуть, що воно негайно інформувало Всесвітню організацію охорони здоров'я і вжило всіх необхідних профілактичних заходів", - додали в ЗМІ.

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Зазначається, що це перший випадок зараження цим типом коронавірусу на африканському континенті.

Як повідомлялося, крім КНР, випадки захворювання коронавірусом COVID-19 зафіксували в 27 країнах. Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175860
 
 
 Топ коментарі
 
А есть таблица заболевших с разбивкой по нациям ?
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Гад любит +4С (сарс). + 20С уже не очень любит. +40С не любит. Где-то читал вроде что при 53С погибает.
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"У санаторії «Пролісок» біля Обухова планується розміщення на час карантину жителів України, які повертаються з Китаю та інших країн з високою кількістю захворюваних на коронавірус."
Вже збирається райрада Обухова, щоб не розміщували у густонаселеному районі, а розміщували по інфекційним лікарням.

Цікаво, що у "Проліску " каналізаційні стоки йдуть у Дніпро. А що може бути страшніше у випадку зараження ? Журналісти біля "Проліску" взагалі не помітили ніякої підготовки і, взагалі, хоч якоїсь "движухі".
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Любит Гад Тепло , а тут как назло февраль +10 и идет повышение.
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Не согласен . Когда в Украине Карантин , правильно , - При Оттепели , а при -20 школы не работают по причине Холода а не вирусного карантина.
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2 мин
По словам эксперта ВОЗ, международное распространение #coronavirus "только начинается". https://youtu.be/DdPVJJbnL8E
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Если взять Святое Писание и приложить Описание к Сегодняшнему Дню , а также в Историю , - то станет понятен Возникновения эпидемий .Возьмите Чума , - Люди которые были непосредственно участниками , не только Выжили , но и Не заразились.Наш Ген имеет информацию не только о Прошлом , но и о Будущем .И также было Сказано . Не послушали Меня и пренебрегли Мной и Будит Вам, - а Дальше по Тексту......
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віруси ********** закриті приміщення без обміну повітря
з великою кількістю людей..

маршрутка з закритими вікнами (бо холодно) у час пік саме те, що треба
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Гад любит +4С (сарс). + 20С уже не очень любит. +40С не любит. Где-то читал вроде что при 53С погибает.
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А есть таблица заболевших с разбивкой по нациям ?
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Піндець! Тільки оплатив тур до Єгипта! А може й на краще, там хоч вилікують в випадку захворювання!
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Ты за Янелоха или нет? Если за, то езжай и ничего не бойся, отдыхай, и целуй египтянок.
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кокс, ти пререборщив у вживанні! Я лечу з дружиною, і на бариг та віслюків поклав вже давно!
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доречі! ще не зрозуміло кому пощастить захворіти та бути вилікуваним у нормальних странах, чи бути скаліченим нашою всесвітньо відомою реформованою медициною....
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наконец то сожрала обезьяна кузнечика...
и через день влюбленных передала, а до ето так нет и никогда...
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респект китайцам! !!!
(мой Коот конечно никогда бы не позволил напереть это на мордяху))))
Перший випадок зараження коронавірусом СOVID-19 в Африці підтверджено в Єгипті - Цензор.НЕТ 5044

...
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"У санаторії «Пролісок» біля Обухова планується розміщення на час карантину жителів України, які повертаються з Китаю та інших країн з високою кількістю захворюваних на коронавірус."
Вже збирається райрада Обухова, щоб не розміщували у густонаселеному районі, а розміщували по інфекційним лікарням.

Цікаво, що у "Проліску " каналізаційні стоки йдуть у Дніпро. А що може бути страшніше у випадку зараження ? Журналісти біля "Проліску" взагалі не помітили ніякої підготовки і, взагалі, хоч якоїсь "движухі".
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Ще у 1924 р. Чижевський Олександр Леонідович - біофізик у своїй книгі "физические факторы исторического процесса" проаналізував і показав періодчність процесів що прходять на Землі з періодичністью 11 років. Фактично кожні 100 років в одні й тіж роки відбуваються війни, епідемії і революції.
У 1918-1919 роках у всьому світі від іспанки померло приблизно 50-100 млн людей або 2,6-5,2% населення Землі. Іспа́нський грип, або «іспа́нка» (фр. La Grippe Espagnole, або ісп. La Pesadilla) - найбільша за смертністю пандемія грипу за всю історію людства.
Різновид вірусу грипу був H1N1. Цей різновид грипу певною мірою схожий на ******** свинячий грип. Свою назву грип набув завдяки тому, що Іспанія першою оголосила про спалах цієї хвороби. Назва хвороби закріпилася в основному через газетний галас, оскільки Іспанія не брала участь у військових діях і на неї не поширювалася військова цензура.
Симптоми хвороби: висока гарячка, виразна інтоксикація, кашель, іноді з домішкою крові у харкотинні, задишка, геморагії під шкіру. На пізніших стадіях хвороби вірус породжував внутрішньолегеневу кровотечу Перший випадок зараження коронавірусом СOVID-19 в Африці підтверджено в Єгипті - Цензор.НЕТ 6815
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Он ещё от этой заразы "люстру Чижевского " придумал.
Очень хороши от заразы униполярные и биполярные ионизаторы.
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_Солнечный свет убивает этих крошечных ублюдков как вампиров. В Египте вирусу похуже будет, чем в кетае. Что, кстати, наводит... Корабль в Красном Море. Открытое море, рыба, опреснитель. И солнце вирус мочит массово и беспощадно.
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[JPN - 1] Nagoya, Aichi

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Feb. 14: Confirmed case on person that came back from Hawaii. ((
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