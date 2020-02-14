 Перший випадок зараження коронавірусом СOVID-19 в Африці підтверджено в Єгипті

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

Пацієнтом є громадянин іншої країни. Його помістили в лікарню й ізолювали. Деталей про стан його здоров'я не повідомляють.

"У заяві міністерства охорони здоров'я кажуть, що воно негайно інформувало Всесвітню організацію охорони здоров'я і вжило всіх необхідних профілактичних заходів", - додали в ЗМІ.

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Зазначається, що це перший випадок зараження цим типом коронавірусу на африканському континенті.

Як повідомлялося, крім КНР, випадки захворювання коронавірусом COVID-19 зафіксували в 27 країнах. Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно.