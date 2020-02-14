 Перший випадок зараження коронавірусом СOVID-19 в Африці підтверджено в Єгипті

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.
Пацієнтом є громадянин іншої країни. Його помістили в лікарню й ізолювали. Деталей про стан його здоров'я не повідомляють.
"У заяві міністерства охорони здоров'я кажуть, що воно негайно інформувало Всесвітню організацію охорони здоров'я і вжило всіх необхідних профілактичних заходів", - додали в ЗМІ.
Зазначається, що це перший випадок зараження цим типом коронавірусу на африканському континенті.
Як повідомлялося, крім КНР, випадки захворювання коронавірусом COVID-19 зафіксували в 27 країнах. Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно.
По словам эксперта ВОЗ, международное распространение #coronavirus "только начинается". https://youtu.be/DdPVJJbnL8E
з великою кількістю людей..
маршрутка з закритими вікнами (бо холодно) у час пік саме те, що треба
https://bnonews.com/index.php/2020/02/the-latest-coronavirus-cases/
и через день влюбленных передала, а до ето так нет и никогда...
(мой Коот конечно никогда бы не позволил напереть это на мордяху))))
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Вже збирається райрада Обухова, щоб не розміщували у густонаселеному районі, а розміщували по інфекційним лікарням.
Цікаво, що у "Проліску " каналізаційні стоки йдуть у Дніпро. А що може бути страшніше у випадку зараження ? Журналісти біля "Проліску" взагалі не помітили ніякої підготовки і, взагалі, хоч якоїсь "движухі".
У 1918-1919 роках у всьому світі від іспанки померло приблизно 50-100 млн людей або 2,6-5,2% населення Землі. Іспа́нський грип, або «іспа́нка» (фр. La Grippe Espagnole, або ісп. La Pesadilla) - найбільша за смертністю пандемія грипу за всю історію людства.
Різновид вірусу грипу був H1N1. Цей різновид грипу певною мірою схожий на ******** свинячий грип. Свою назву грип набув завдяки тому, що Іспанія першою оголосила про спалах цієї хвороби. Назва хвороби закріпилася в основному через газетний галас, оскільки Іспанія не брала участь у військових діях і на неї не поширювалася військова цензура.
Симптоми хвороби: висока гарячка, виразна інтоксикація, кашель, іноді з домішкою крові у харкотинні, задишка, геморагії під шкіру. На пізніших стадіях хвороби вірус породжував внутрішньолегеневу кровотечу
Очень хороши от заразы униполярные и биполярные ионизаторы.
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Feb. 14: Confirmed case on person that came back from Hawaii. ((