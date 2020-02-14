 Втручання президента заборонено законом, - на "Суспільному" відповіли Офісу президента

Позиція UA:Першого оприлюднена на сайті телекомпанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Суспільний мовник дякує за рекомендацію і, користуючись нагодою, нагадує Офісу Президента, що згідно зі статтею 3 Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" забороняється втручання державних органів та органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, а також недержавних організацій у діяльність НСТУ з метою встановлення цензури, попереднього контролю та незаконного впливу на зміст інформації, що поширюється Суспільним телебаченням і радіомовленням України", — сказано в заяві.

На каналі нагадали, що програма "Схеми: корупція в деталях" виробляється колективом журналістів "Радіо Свобода" та транслюється в ефірі суспільного телеканалу на договірних умовах.І підкреслили, що телеканал ніколи не мав підстав сумніватися в професіоналізмі журналістів, що випускають програму "Схеми: корупція в деталях".

"З огляду на сказане вище Суспільний мовник підтримує намір Офісу Президента позиватися до суду з метою спростування інформації, якщо вона справді виявиться такою, що не відповідає дійсності. Переконані, що саме такий спосіб вирішення конфліктів є найбільш прийнятним у демократичному суспільстві", — додали на "Суспільному".

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У четвер, 13 лютого програма "Схеми" повідомила, що секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев прибув в Оман того ж дня, коли звідти вилетів президент України Володимир Зеленський. За даними журналістів "Схем", Зеленський скористався для повернення в Україну тим самим літаком, на якому Патрушев прибув до Оману з Москви.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак назвав розслідування "Схем" "неправдою від початку і до кінця". "Завтра будь-хто може випустити такий сюжет про будь-кого, в якому єдиним свідченням буде "як стверджують наші джерела" і абсолютно маніпулятивні фрази під драматичну музику", - припустив він.

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У п'ятницю, 14 лютого Офіс Президента зажадав від журналістів "Схем" спростувати озвучену в сюжеті інформацію і повідомив, що звертається до суду.