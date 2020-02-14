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 Суспільство
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Все про:Зеленський (4503) свобода слова (244) суспільне мовлення (83) Оман (40) НСТУ (109) Офіс Президента (251)

 Втручання президента заборонено законом, - на "Суспільному" відповіли Офісу президента

Громадський мовник - телеканал UA:Перший відповів на звинувачення Офісу президента в поширенні в ефірі інформації, що не відповідає дійсності.

Позиція UA:Першого оприлюднена на сайті телекомпанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Суспільний мовник дякує за рекомендацію і, користуючись нагодою, нагадує Офісу Президента, що згідно зі статтею 3 Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" забороняється втручання державних органів та органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, а також недержавних організацій у діяльність НСТУ з метою встановлення цензури, попереднього контролю та незаконного впливу на зміст інформації, що поширюється Суспільним телебаченням і радіомовленням України", — сказано в заяві.

На каналі нагадали, що програма "Схеми: корупція в деталях" виробляється колективом журналістів "Радіо Свобода" та транслюється в ефірі суспільного телеканалу на договірних умовах.І підкреслили, що телеканал ніколи не мав підстав сумніватися в професіоналізмі журналістів, що випускають програму "Схеми: корупція в деталях".

"З огляду на сказане вище Суспільний мовник підтримує намір Офісу Президента позиватися до суду з метою спростування інформації, якщо вона справді виявиться такою, що не відповідає дійсності. Переконані, що саме такий спосіб вирішення конфліктів є найбільш прийнятним у демократичному суспільстві", — додали на "Суспільному".

Читайте також: Чекаємо на повістку до суду, - "Схеми" озвучили позицію щодо розслідування про можливу зустріч Зеленського з Патрушевим в Омані

У четвер, 13 лютого програма "Схеми" повідомила, що секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев прибув в Оман того ж дня, коли звідти вилетів президент України Володимир Зеленський. За даними журналістів "Схем", Зеленський скористався для повернення в Україну тим самим літаком, на якому Патрушев прибув до Оману з Москви.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак назвав розслідування "Схем" "неправдою від початку і до кінця". "Завтра будь-хто може випустити такий сюжет про будь-кого, в якому єдиним свідченням буде "як стверджують наші джерела" і абсолютно маніпулятивні фрази під драматичну музику", - припустив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Візит Зеленського в Оман був приватним, - відповідь Офісу Президента депутату від "ЄС" Ар'єву. ДОКУМЕНТ

У п'ятницю, 14 лютого Офіс Президента зажадав від журналістів "Схем" спростувати озвучену в сюжеті інформацію і повідомив, що звертається до суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175859
 
   
 Топ коментарі
 
Я ось подумав, а чого зєлєнський телефонував хуйлу на день закоханих? Вітав?
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Який закон? Зєбуїнам закон не писаний.
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"Подрыв власти" - это ты то Мендель (" официиальный визит, крртракты"0, о Ермаке -" все неправда" - "Зе в Омане не был,самолетом не летал"? Или о самом Зе - вот уж кто подорвал!
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Общественный вещатель поддерживает намерение Офиса Президента обращаться в суд с целью опровержения информацииИсточник: https://censor.net.ua/n3175859
Вот это троллинг ( высший уровень ) офиса гидранта , все и так поняли что віслюк оманский не в какие суды обращаться не будет, если не лох
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В ОП написали, что подают в суд и будут требовать опровержений и извинений от "Схем".

Это янелох сказал что он "янелох". И ты ему поверил?
Если подаст - то лох. Если не подаст - то янелох и п.здун...
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я думаю, что весь этот сюжет про патрушева - туфта.
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