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 У Запорізькій області затримали підполковника ДСНС, який торгував вогнепальною зброєю, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Запорізькій області правоохоронці затримали підполковника ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій, який займався збутом вогнепальної зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції.

У Запорізькій області затримали підполковника ДСНС, який торгував вогнепальною зброєю, - Нацполіція 01

Встановлено, що начальник районного сектора ГУ ДСНС у Запорізькій області, 47-річний підполковник займається продажем вогнепальної зброї та боєприпасів до неї. За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та/або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Співробітники поліції задокументували факт злочинної діяльності чиновника під час контрольної закупівлі. За 15 тис. гривень було придбано револьвер системи "Наган" без серійного номера. За висновком експертизи, револьвер є переробленою короткоствольною нарізною вогнепальною зброєю і придатний до здійснення пострілів бойовими патронами.

У Запорізькій області затримали підполковника ДСНС, який торгував вогнепальною зброєю, - Нацполіція 02

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У Запорізькій області затримали підполковника ДСНС, який торгував вогнепальною зброєю, - Нацполіція 03
У Запорізькій області затримали підполковника ДСНС, який торгував вогнепальною зброєю, - Нацполіція 04

Правоохоронці провели обшуки за місцем служби підполковника ДСНС і його проживання. Виявлено та вилучено значну кількість стрілецької вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та комплектуючих частин. Крім цього, у службовому кабінеті чиновника-рятувальника виявили мобільні телефони, які він використовував для зв'язку з "клієнтами".

У Запорізькій області затримали підполковника ДСНС, який торгував вогнепальною зброєю, - Нацполіція 05

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У Запорізькій області затримали підполковника ДСНС, який торгував вогнепальною зброєю, - Нацполіція 06

У Запорізькій області затримали підполковника ДСНС, який торгував вогнепальною зброєю, - Нацполіція 07
У Запорізькій області затримали підполковника ДСНС, який торгував вогнепальною зброєю, - Нацполіція 08

Зараз фігуранту оголошено про підозру за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України і готується подання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Торговець зброєю може провести за ґратами від 3 до 7 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175856
 
 
 Топ коментарі
 
А вот "Наган" я так и не приметил... Это полуполкан конфискат толкал, наверное? Такой конфискат- не очень официальный, так сказать. А с "Наганом"- прокололся серьёзно, судя по всему. Почему-то именно на него упор сделан. Бывает...
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Ну мав собі чоловік декілька лишніх стволів...А що треба було викинути те добро? А так взяв і на ОЛХ виставив В Запорожской области задержан подполковник ГСЧС, торговавший огнестрельным оружием, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1848
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Цікаво що йому бракувало в житті-трешу ? Зарплата норм,на керівній посаді ,отримує ще й непогану пенсію напевне ....Живи і радій,чоловіче! В Запорожской области задержан подполковник ГСЧС, торговавший огнестрельным оружием, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2700
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А.... ось ті люди, хто захищає наш спокій та безпеку ! ніт
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Ну мав собі чоловік декілька лишніх стволів...А що треба було викинути те добро? А так взяв і на ОЛХ виставив В Запорожской области задержан подполковник ГСЧС, торговавший огнестрельным оружием, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1848
 показати весь коментар
 
 
Цікаво що йому бракувало в житті-трешу ? Зарплата норм,на керівній посаді ,отримує ще й непогану пенсію напевне ....Живи і радій,чоловіче! В Запорожской области задержан подполковник ГСЧС, торговавший огнестрельным оружием, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2700
 показати весь коментар
 
 
А вот "Наган" я так и не приметил... Это полуполкан конфискат толкал, наверное? Такой конфискат- не очень официальный, так сказать. А с "Наганом"- прокололся серьёзно, судя по всему. Почему-то именно на него упор сделан. Бывает...
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Какая прелесть - Беретта Пума в 32 калибре еще и с глушителем
Он похоже еще и сам пули отливал и заряжал - у него тигелек на столе американский
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лошара палкан!! треба було благодійними справами зайнятись...
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С голоду видать умирал, нищенский оклад, а жить так хотелось припеваючи, как депутаты, министры и еще масса тех, кто ничего не производит, но не забывает себе на числить премии.
За, что спрашивается???
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..красавчик копатель... а вот мешочек 9х19 откудыва он нарыл = эти ваще нештатные в наших местах...
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вальтер, браунинг, беретта- со вкусом человечик)))
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браунинг хай пауэр наградной как маузер буденного ахаххаххахах
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лол два макарова до революционные браунинги и беретта блин которой лет 50...скоро палки копалки будут оружием и парабеллум штирлица который закатился за батарею..ахахаххаха пукалки
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