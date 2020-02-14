 На Мюнхенській конференції з безпеки спробують підготувати базу для нової зустрічі "нормандської четвірки", - Маас

Про це повідомив глава МЗС ФРН Гайко Маас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Тут у Мюнхені ми будемо говорити з колегами з Парижа, Москви, Києва, щоб створити передумови для нової зустрічі в "нормандському форматі" в Берліні", - сказав Маас у п'ятницю, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки.
Він зазначив, що Німеччина і Франція багато років працюють над пошуком мирного вирішення для України.
"Але основним питанням цього конфлікту, як і багатьох інших, залишається питання: чи справді всі сторони готові залишити позаду логіку геополітичного впливу. Замість цього ми маємо працювати разом над спільною європейською структурою безпеки, яка функціонує на основі міжнародного права", - підкреслив Маас.
Раніше про можливість зустрічі в Мюнхені "нормандських міністрів" говорив глава українського МЗС Вадим Пристайко.
Хорошо сказал.
А теперь хотелось бы узнать на основе какого международного права Германия может отказывать Украине во вступлении в НАТО?
Та да,то руки выкручивали, а теперь наручники оденут, если землю им не продадут и в концессию не позволят иметь...
и в будапештском меморандуме...
Как говорил батько Махно - бей красных пока не побелеют,а белых- пока не покраснеют!
Напомним, что вчера лидеры стран НАТО начали саммит в формате ужина, в ходе которого, прежде всего, обсудили вопросы расширения, в частности, возможное приглашение к членству в НАТО Албании, Хорватии и Македонии и заявку Киева и Тбилиси на предоставление Плана действий в отношении приобретения членства.
Основным противником предоставления Украине и Грузии статуса стран-кандидатов из-за нежелания обострять отношения с Россией выступила германский канцлер Ангела Меркель.
Вопрос в том что европейцы как всегда ничего не делают и это опять приведет к плохим последствиям,когда европейцы устроили очередную войну,в которой даже американцам пришлось принимать участие.
И вот история повторяется.
О ее геополитическом влиянии никто и не говорит.
А во вторых имеется ввиду влияние участников нормандской четверки,а не только россии.
Тобто в конфлікті беруть участь всі члени нормандської четвірки? Щось я не чув про військві підрозділи (або підрозділи найманців), що підпорядковуються військовому командуванню Франції чи Німеччини
"Но основным вопросом этого конфликта, как и многих других, остается вопрос: действительно ли все стороны готовы оставить позади логику геополитического влияния"
Источник: https://censor.net.ua/n3175854
Щось про перемовини тут а ні слова
"Здесь в Мюнхене мы будем говорить с коллегами из Парижа, Москвы, Киева, чтобы создать предпосылки для новой встречи в "нормандском формате" в Берлине", - сказал Маас в пятницу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Он отметил, что Германия и Франция много лет работают над поиском мирного решения для Украины.
Но основным вопросом этого конфликта, как и многих других, остается вопрос: действительно ли все стороны готовы оставить позади логику геополитического влияния. Вместо этого мы должны работать вместе над общей европейской структурой безопасности, которая функционирует на основе международного права", - подчеркнул Маас.Источник: https://censor.net.ua/n3175854
На Конференции по безопасности в Мюнхене для Украины повторили «Мюнхен 1938″ - с Россией все согласовалиhttp://rusjev.net/2020/02/14/na-konferentsii-po-bezopasnosti-v-********-dlya-ukrainyi-povtorili-*******-1938/#more-137185
У Німеччині поліцейські затримали 12 членів ультраправого угрупування, яке готувало напади на політиків, аби спровокувати в країні масові заворушення та «громадянську війну».
Про це пише The Gurdian.
Альтэрнитива для германии?