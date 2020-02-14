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Все про:конференція (57) нормандська четвірка (986) Мюнхен (73) Гайко Маас (106)

 На Мюнхенській конференції з безпеки спробують підготувати базу для нової зустрічі "нормандської четвірки", - Маас

Представники "нормандської четвірки" спробують у Мюнхені створити базу для нового саміту.

Про це повідомив глава МЗС ФРН Гайко Маас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Тут у Мюнхені ми будемо говорити з колегами з Парижа, Москви, Києва, щоб створити передумови для нової зустрічі в "нормандському форматі" в Берліні", - сказав Маас у п'ятницю, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки.

Він зазначив, що Німеччина і Франція багато років працюють над пошуком мирного вирішення для України.

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"Але основним питанням цього конфлікту, як і багатьох інших, залишається питання: чи справді всі сторони готові залишити позаду логіку геополітичного впливу. Замість цього ми маємо працювати разом над спільною європейською структурою безпеки, яка функціонує на основі міжнародного права", - підкреслив Маас.

Раніше про можливість зустрічі в Мюнхені "нормандських міністрів" говорив глава українського МЗС Вадим Пристайко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175854
 
 
 Топ коментарі
 
СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ - ВОТ И ВСЯ БАЗА ,остальное гнилой базар !!!
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"Но основным вопросом этого конфликта, как и многих других, остается вопрос: действительно ли все стороны готовы оставить позади логику геополитического влияния. Вместо этого мы должны работать вместе над общей европейской структурой безопасности, которая функционирует на основе международного права", - подчеркнул Маас.Источник: https://censor.net.ua/n3175854

Хорошо сказал.
А теперь хотелось бы узнать на основе какого международного права Германия может отказывать Украине во вступлении в НАТО?
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Задовбали вже ці єврогеї. Одне словоблудіє. І все як не крути, по їх логіці потрібно "Пойнять і простіть Хубла."
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"Но основным вопросом этого конфликта, как и многих других, остается вопрос: действительно ли все стороны готовы оставить позади логику геополитического влияния. Вместо этого мы должны работать вместе над общей европейской структурой безопасности, которая функционирует на основе международного права", - подчеркнул Маас.Источник: https://censor.net.ua/n3175854

Хорошо сказал.
А теперь хотелось бы узнать на основе какого международного права Германия может отказывать Украине во вступлении в НАТО?
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Задовбали вже ці єврогеї. Одне словоблудіє. І все як не крути, по їх логіці потрібно "Пойнять і простіть Хубла."
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Германия и Франция много лет работают над поиском мирного решения для Украины.Источник: https://censor.net.ua/n3175854

Та да,то руки выкручивали, а теперь наручники оденут, если землю им не продадут и в концессию не позволят иметь...
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На основании любви к россии , а так они не наши тоесть Украина , а ваши .
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як вже всі заіпали своїми "встрєчами для підготовки подальшіх встрєч" На Мюнхенській конференції з безпеки спробують підготувати базу для нової зустрічі "нормандської четвірки", - Маас - Цензор.НЕТ 3631 Давіть )(уйла санкціями,воно вже зашевелилося ,значить санкції діють і непогано! Нахер усілякі встрєчі якщо толку від них нуль! Амери додавлять ***** і воно втече з Донбасу і Криму,а кацапи заплатять за анексію і розруху на окупованих територіях. Тільки такий варіант! Ніяких особливих статусів,федерацій,анклавів і непонятної херні.
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Скорее НАТО отказывает Украине в членстве.. Член как-бы проблемный)))
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уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств и их права выбора путей обеспечения собственной безопасности, нерушимости границ и права народов на самоопределение, как это закреплено в хельсинкском Заключительном акте и других документах ОБСЕ;
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как это закреплено в хельсинкском Заключительном акте и других документах ОБСЕ;

и в будапештском меморандуме...
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Это и есть катастрофический просчет о котором шла речь.
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СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ - ВОТ И ВСЯ БАЗА ,остальное гнилой базар !!!
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СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ - ВОТ И ВСЯ БАЗА ,остальное гнилой базар !!!

Как говорил батько Махно - бей красных пока не побелеют,а белых- пока не покраснеют!
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. В послании к 25 другим странам альянса польский лидер упрекает немцев в том, что они забыли историю. Так, по его словам, в 1955 г. НАТО принял в свои ряды ФРГ, хотя ее границы были признаны не всеми европейскими странами, а в связи с ситуацией в разделенном Берлине миру угрожал военный конфликт. По мнению Л.Качиньского, тогда альянс, несмотря на все риски, принял "мужественное решение". "Память об этом подрывает аргументацию тех, кто выступает против присоединения Украины и Грузии к Плану действий по членству в НАТО", - подчеркнул польский президент.
Напомним, что вчера лидеры стран НАТО начали саммит в формате ужина, в ходе которого, прежде всего, обсудили вопросы расширения, в частности, возможное приглашение к членству в НАТО Албании, Хорватии и Македонии и заявку Киева и Тбилиси на предоставление Плана действий в отношении приобретения членства.

Основным противником предоставления Украине и Грузии статуса стран-кандидатов из-за нежелания обострять отношения с Россией выступила германский канцлер Ангела Меркель.
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А зачем все это надо странам ЕС? Это надо США, держать обстановку в Европе напряженной, чтобы диктовать свои условия и поддерживать военную индустрию США, а странам Ес это вовсе не нужно - какой смысл, если победителей в этой войне все равно не будет. Европа слишком тесная территория, на которой очень много народу и достаточно нескольких ракет, чтобы ее уничтожить.
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Именно не вступление в НАТО Украины и Грузии уже десять лет держит напряженной обстановку в Европе.
Вопрос в том что европейцы как всегда ничего не делают и это опять приведет к плохим последствиям,когда европейцы устроили очередную войну,в которой даже американцам пришлось принимать участие.
И вот история повторяется.
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И сколько можно раз встречаться просто так? Всем уже давно ясно, что ни какой движухи в минских соглашениях не будет и что встречаться нет ни какого смысла, так зачем все это снова, снова и снова?
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А что уже нормандские договоренности выполнены? Огонь прекращен и обмен всех на всех состоялся? сколько можно новых саммитов и встреч если ниодна прошлая встреча не имела результата. Берите пример с Ердогана. Рашка не вы полнила свои договоренности, и турки расх*рачили росийские войска и сбили росийский вертолет и ввели войска в Сирию. Украину же насилуют каждый раз как первый раз
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Мюнхенський зговор.Умиротворіння Гітлера коштувало Другої Світової Війни.Зараз готують третю?
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Візьміть цю вашу базу й запхайте у дупу Меркель, а краще Макарона... А можете поділити між обома й бубочке запхайте залишок...
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Не успел г-н Ермак радостно сообщить что новый куратор украинского направления от РФ Козак "...более договороспособен и благожелателен" и "...установление мира на Донбассе теперь ускорится и станет более практичным", как выяснилось что отставка Суркова не принята. Сурков продолжает оставаться куратором ДНР\ЛНР которые вычленяются из общеукраинской повестки в отдельное направление. Так что многочасовая болтовня Ермака с Козаком не имеет ничего общего с "установлением мира на Донбассе".
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Нє! В європі ще не повністю усвідомили хто є хто! "геополітинчі впливи" є тілько в московії, а Україна вже давно криком кричить " ВІД@БІТЬСЯ ВІД НАС, московити, І ВСІМ БУДЕ ДОБРЕ"!
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Ну во первых Украина там вообще в качестве объкта.
О ее геополитическом влиянии никто и не говорит.
А во вторых имеется ввиду влияние участников нормандской четверки,а не только россии.
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действительно ли все стороны готовы оставить позади логику геополитического влияния Источник: https://censor.net.ua/n3175854

Тобто в конфлікті беруть участь всі члени нормандської четвірки? Щось я не чув про військві підрозділи (або підрозділи найманців), що підпорядковуються військовому командуванню Франції чи Німеччини
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Тоді наведу повністю:

"Но основным вопросом этого конфликта, как и многих других, остается вопрос: действительно ли все стороны готовы оставить позади логику геополитического влияния"
Источник: https://censor.net.ua/n3175854

Щось про перемовини тут а ні слова
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ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Здесь в Мюнхене мы будем говорить с коллегами из Парижа, Москвы, Киева, чтобы создать предпосылки для новой встречи в "нормандском формате" в Берлине", - сказал Маас в пятницу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Он отметил, что Германия и Франция много лет работают над поиском мирного решения для Украины.
Но основным вопросом этого конфликта, как и многих других, остается вопрос: действительно ли все стороны готовы оставить позади логику геополитического влияния. Вместо этого мы должны работать вместе над общей европейской структурой безопасности, которая функционирует на основе международного права", - подчеркнул Маас.Источник: https://censor.net.ua/n3175854
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Февраль 14th, 2020
На Конференции по безопасности в Мюнхене для Украины повторили «Мюнхен 1938″ - с Россией все согласовалиhttp://rusjev.net/2020/02/14/na-konferentsii-po-bezopasnosti-v-********-dlya-ukrainyi-povtorili-*******-1938/#more-137185
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***** ВВЕДИ ВАЙСКА! ЗАЩИТИ РЮСКАЧЕЛЮСТНОЙ НАРОТ БЕРЛИНА!

У Німеччині поліцейські затримали 12 членів ультраправого угрупування, яке готувало напади на політиків, аби спровокувати в країні масові заворушення та «громадянську війну».

Про це пише The Gurdian.
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Что еще за угрупування?
Альтэрнитива для германии?
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