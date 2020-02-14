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Все про:опитування (474) соціологія (159) СОЦИС (19)

 Зеленський залишається лідером електоральних симпатій українців, Порошенко - другий, - лютневе дослідження центру "Соціс"

Якби вибори президента України відбувалися в лютому, їх би виграв діючий глава держави Володимир Зеленський.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного центром "Соціс".

Якби вибори проводилися наступної неділі, за Зеленського проголосувало б 38,4%, за п'ятого президента Петра Порошенка - 9,6%, нардепові від партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрію Бойку віддали б перевагу 9.3%.

За лідера партії "Батьківщини" Юлію Тимошенко проголосували б 7,5%, за лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смєшка - 3,9%.

Не брали б участі у виборах 13,3% опитаних, відмовилися відповідати 7,8%.

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Якби в опитаних центром "Соціс" була можливість знову проголосувати в другому турі виборів президента, то за Зеленського проголосували б 47,9%, за Порошенка - 15,8%.

Результати опитування свідчать, що рівень підтримки Порошенка респондентами не змінився порівняно з голосуванням у квітні 2019 року, а Зеленського підтримує на 13,2 процентного пункту менше.

Соціологічне дослідження проводилося з 1 по 10 лютого методом формалізованого інтерв'ю за місцем проживання респондентів. Опитано 2000 осіб віком від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,1%.

Зеленський залишається лідером електоральних симпатій українців, Порошенко - другий, - лютневе дослідження центру Соціс 01

Зеленський залишається лідером електоральних симпатій українців, Порошенко - другий, - лютневе дослідження центру Соціс 02

Зеленський залишається лідером електоральних симпатій українців, Порошенко - другий, - лютневе дослідження центру Соціс 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175853
 
 
 Топ коментарі
 
тіки бубочка обгадиться в хід йдуть "соцопроси" про неймовірну підтримку Зеленский остается лидером электоральных симпатий украинцев, Порошенко - второй, - февральское исследование центра "Социс" - Цензор.НЕТ 5818
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Зеленский остается лидером электоральных симпатий малоросов. Малоросы, посмотрите что говорят умные людиЗеленский остается лидером электоральных симпатий украинцев, Порошенко - второй, - февральское исследование центра "Социс" - Цензор.НЕТ 5346
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Кацап, а почему ваше хуйло 20 лет просит безвиз, а его все время нах посылают, а при Порохе безвиз дали за 2 года? Зеленский остается лидером электоральных симпатий украинцев, Порошенко - второй, - февральское исследование центра "Социс" - Цензор.НЕТ 8976
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Юра, українці не кацапи, через здорожчання ковбаси на вулиці не вийдуть. А от якщо влада спробує наступити на свободу - враз вилетить при допомозі пенделя.
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Коротше, ненька скоріше мертва ніж жива.
Ніякої поваги до лохів нема - такою дурнею їм мізки запудрюють.
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Ні, просто на фоні брехливого і жадібного невдахи Порошенка, Зеленський виглядає досить таки пристойно.
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ЭТО ЗЕЛЕНОЕ НЕДОРОЗУМЕНИЕ,с улыбочкой, СДАЕТ ВСЕ И ВСЯ,НЕУЖЕЛИ НАДО ЕЩЕ ОДИН МАЙДАН,что бы вбить мозги УКРАИНЦАМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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А кого вони опитували ? Офіс президента ? Самих себе ? Що замовили , то і намалювали . А ви послухайте , що народ говорить на вулиці , на базарі , в транспорті. Як радуються новим платіжкам за газ і міфічні послуги , успіхам в економіці , закриттям шкіл і лікарень , зубожінням населення , як клянуть владу. Неймовірний успіх і досягнення президента , який нічого нікому не должен і ничево не обещал , а вообще , какая разница.
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Да шо ж енто деется, таварищи! Стока сил и деньгов потрачено на то, чтобы утопить Зе, а наш лидер никак не подымется выше 2 места!
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мозахістами-юдофілами стали українці чи рейтинг проводили в синагозі в Дніпрі?! То Вальцман то Зеленський, то Капітельман, то Рабинович...чи то своїх так ненавидять та їм заздрять, що єврейскі обличчя більш приємнішими стали? українську логіку тяжко зрозуміти...
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бодяга.
на замовлення порошенко і зеленського.
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