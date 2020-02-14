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 Політика України
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Все про:конференція (57) МЗС (2036) Мюнхен (73)

 Доповідь, видалена з сайту Мюнхенської конференції з безпеки, не відображала офіційну позицію України, - МЗС

Тези, що містяться в документі "Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні", оприлюдненому перед початком Мюнхенської конференції з безпеки, не відповідають офіційній позиції України.

Про це сказано в коментарі МЗС України, що надійшов у розпорядження агентства "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Тези, що містяться у цьому документі, не відповідають офіційній позиції Української держави", - наголосили в МЗС.

Відомство зазначає, що цей документ підготовила неурядова організація Euro-Atlantic Security Leadership Group.

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"Це приватна ініціатива групи політиків і експертів, небайдужих до питань міжнародної безпеки та ситуації з безпеки в Україні, зокрема збройної агресії РФ проти нашої держави", - пояснили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Крім того, міністерство звертає увагу на те, що керівництво Мюнхенської конференції з безпеки також не визнає цей матеріал офіційним документом конференції, а текст документа було вилучено з офіційного сайту конференції.

Доповідь "12 кроків для більшої безпеки України і Євро-Атлантичного регіону" був опублікований у п'ятницю, 14 лютого на сайті Мюнхенської конференції з безпеки.

У ньому не було згадок про напад Росії на Україну. Замість цього стверджувалося, що "конфлікт в і навколо України" став наслідком "катастрофічних прорахунків", і як реакція на нього пропонувалися кроки для "завершення конфлікту на Донбасі і створення перспектив для конструктивного діалогу, зокрема щодо Криму".

На даний момент документ вже видалили з сайту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175848
 
 
 Топ коментарі
 
Ну, все, клоуну нема що робити в Мюнхені, бо його поява там і підмахування агресору на фоні непримиримої антимосковської позиції Порошенка остаточно відкриє очі світові й українцям. Там, де виступає справжній президент Порошенко, потерпілому синулі мами Римми і папи Саши нема чого робити. Це, як балеруна змусити вийти на боксерський ринг проти двох братів Кличків.
На фоні п'ятого Гетьмана шістка ВАЗ виглядатиме безглуздо.
Попри потуги Зеленського перешкодити, Петро Порошенко візьме участь в Мюнхенській конференції

https://oleg-leusenko.livejournal.com/12539183.html
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самі знаєте хто Плямиsтьій 07

@Vola08444204 2 ч

Схоже на те, що хуйло шляхом підкупу та залякування виписало "резолюцію" Мюнхенської конференції, яка віддає Україну в руки русні та виправдовує зраду зе-команди.
Штати спалили ситуацію, зливши інформацію про зустріч Зе з Патрушевим.
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А де всі ці Тимошенки, Хмари, Білецькі, Гриценки, Фаріони, Садові, Скрипіни ?
Всі ті упороті борці з Порошенком?
Виходить, що на Україну їм насрать, аби «тільки не Порошенко» ?
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Ну, все, клоуну нема що робити в Мюнхені, бо його поява там і підмахування агресору на фоні непримиримої антимосковської позиції Порошенка остаточно відкриє очі світові й українцям. Там, де виступає справжній президент Порошенко, потерпілому синулі мами Римми і папи Саши нема чого робити. Це, як балеруна змусити вийти на боксерський ринг проти двох братів Кличків.
На фоні п'ятого Гетьмана шістка ВАЗ виглядатиме безглуздо.
Попри потуги Зеленського перешкодити, Петро Порошенко візьме участь в Мюнхенській конференції

https://oleg-leusenko.livejournal.com/12539183.html
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Ну в рамках безопасности Порох мог бы в мюнхене спросить у западных партнеров

являются ли тайные встречи ЗЕ с главой спецслужбы РФ угрозой безопасности Украины по их мнению.
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А де всі ці Тимошенки, Хмари, Білецькі, Гриценки, Фаріони, Садові, Скрипіни ?
Всі ті упороті борці з Порошенком?
Виходить, що на Україну їм насрать, аби «тільки не Порошенко» ?
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И номер с очередным вызовом на допрос в этот раз у бубочки не прокатил.
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Да нет ребятки вы просто чуйку включили в Мюнхене и почувствовали как много людей из Украины хотят вас вздернуть на деревьях... тому и об.@@@.ся
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Смотрите не Выбирите неудобную Позицию , а то приедите немного Подпорченными.
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А у этого как его... у Дристайки есть своя позиция?

Вот это новость!!!
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самі знаєте хто Плямиsтьій 07

@Vola08444204 2 ч

Схоже на те, що ***** шляхом підкупу та залякування виписало "резолюцію" Мюнхенської конференції, яка віддає Україну в руки русні та виправдовує зраду зе-команди.
Штати спалили ситуацію, зливши інформацію про зустріч Зе з Патрушевим.
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давай список "українських експертів" які це накропали, балабол
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На хвилі розслідування програми "Схеми", у якій йдеться про можливу зустріч в Омані Володимира Зеленського із Миколою Патрушевим, близьким соратником Володимира Путіна, журналісти пригадали допис письменниці Оксани Забужко, у якому вона нагадує, що у 2013 році той же Петрушев зустрічався в Одесі із тодішнім секретарем РНБО України "вірним помічником Януковича" Андрієм Клюєвим.

Ось текст Забужко, опублікований у жовтні 2014 року:
"Річниця таємних переговорів, що відкрили криваве шоу: 15 жовтня 2013 року в Одесі начальник Ради Безпеки Росії генерал ФСБ Патрушев провів таємну зустріч із Секретарем Ради національної безпеки та оборони України. Клюєвим".
У цьому ж дописі вона зауважує, що в жовтні 2014-го також була річниця старту операції РФ проти України, "початково задумана як "українська криза".

"…шеф зустрівся з виконавцем. "Что именно обсуждали" два упирі "за закрытыми дверями", невдовзі побачив Київ - операцію "Йолка", перебрану в форму українського Беркута "Пензу" за спинами українських ВВ-шників, ну і все інше, чого не забудем уже ніколи...Все продумали, все підготували, радісно крекнули, всадили зуби в трухло наскрізь прогнилої, "готової до вжитку" "failed state" - і, бумц! застрягли ними в тому, чого не передбачили (і не могли, за визначенням!) - в живій плоті народного тіла. В Нострадамусових les Boristhenes. Облом вийшов ", - пише Забужко.
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Брехун не знає як відмазатись від оманського зашквару, а тут нове нещастя. Доклад, удаленный с сайта Мюнхенской конференции по безопасности, не отражал официальную позицию Украины, - МИД - Цензор.НЕТ 4478
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зашквар номер 237 дропь 2... - та привыкли уже...
и да Canada пишется с двумя буквами "з"... - уроды неумные....
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Канадззія - о так правильно...
ну шо вы как в школу не ходили... Доклад, удаленный с сайта Мюнхенской конференции по безопасности, не отражал официальную позицию Украины, - МИД - Цензор.НЕТ 6440
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кстати, а шо с девушкой меньдельсон?
единствення интеллектуалка в той кодле....
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я бы с ней по странам прошелся... - гусары молчать! - чистая география...
мексикания, бразильяния, аргентиния и ета еще...
блин, а от - перуания....
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Как они устали с «личными мнениями»........😡
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«Это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации по безопасности в Украине, в частности, вооруженной агрессии РФ против нашего государства", - пояснили в украинском внешнеполитическом ведомстве.» Источник: https://censor.net.ua/n3175848»
Точно, «в украинском внешнеполитическом ведомстве.» ? !
Якщо б в українському, тоді б було: «Это пропагандистская фальшивка, состряпанная в лучших традициях ФСБ России, направленная на дискредитацию Украиньі - пояснили в украинском внешнеполитическом ведомстве.»
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Замість різкого протесту якесь соплежування про приватну ініціативу якоїсь групи . А на етапі підготовки плану язика в жопу затягло ? Мали ж повну інформацію від трьох експертів . Крім того пристайки почали мукати після того як план було видалено . Очевидно всі пункти було погоджено з єрмаком , а раптом пройде буля . Зєбіли це ваше голосування .
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Видалили, слава Богу! Але як ця хеrня могла з'явитись на офіційному сайті конференції?! Тільки задяки підерації! Путінський режим повинен бути знищений і осуджений, як і гітлерівський!!!
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"Это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации по безопасности в Украине, в частности, вооруженной агрессии РФ против нашего государства", - пояснили в украинском внешнеполитическом ведомстве. Источник: https://censor.net.ua/n3175848
Если такой бред подготовили т.н. "неравнодушные политики и эксперты", представляю, что подготовили бы равнодушные! Хотя, как говорят theбилы, какая разница, тебя насилуют или ты? Ведь секас наличиствует!
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к чему оправдухи, зеребята?
вы же никогда не были замечены ни в брехне ни в некопетентности...
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Зєбіли дупоголові таке стало реальністю завдяки вашим голосам .
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14.02.2020 г.

Провокация с докладом на Мюнхенской конференции - работа группы Пинчука. Россия знала, Ермак знал. .

Не успел г-н Ермак радостно сообщить что новый куратор украинского направления от РФ Козак "...более договороспособен и благожелателен" и "...установление мира на Донбассе теперь ускорится и станет более практичным", как выяснилось что отставка Суркова не принята. Сурков продолжает оставаться куратором ДНР\ЛНР которые вычленяются из общеукраинской повестки в отдельное направление. Так что многочасовая болтовня Ермака с Козаком не имеет ничего общего с "установлением мира на Донбассе".
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А де можна побачити список тих "удальонних експєртов"?
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