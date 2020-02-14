 Суд відхилив позов екснардепа, обвинуваченого у "бурштиновій справі", про стягнення з НАБУ 100 млн грн для відшкодування моральних збитків

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

У позові, що розглядався Печерським райсудом Києва, колишній народний депутат вимагав відшкодування з Державного бюджету України 100 млн грн моральної шкоди, якої, на його думку, він зазнав внаслідок проведення оперативно-розшукових заходів детективами НАБУ.

Посилався позивач на рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 20.09.2018 та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 12.06.2019. Ці суди адміністративної юрисдикції нібито встановили порушення у діях детективів Національного бюро, незважаючи на те, що розгляд спорів такого роду не належить до їхньої компетенції.

"Об’єктивно оцінивши обставини позову екс-народного депутата України, Печерський районний суд м. Києва відмовив у задоволені позовних вимог, а тим самим — запобіг незаконному стягненню коштів платників податків", - говориться в повідомленні.

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Нагадуємо, у 2016–2018 роках НАБУ та САП розслідували кримінальне провадження за фактом отримання народними депутатами неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії у видобутку бурштину в Україні ("бурштинова справа"). Через імовірну причетність до протиправних дій співробітників правоохоронних і контролюючих органів та для мінімізації ризиків витоку інформації детективи НАБУ здійснювали досудове розслідування у форматі спеціальної операції.

5 жовтня 2018 року справу за обвинуваченням двох екснардепів та двох інших осіб передали на розгляд Голосіївського районного суду, а за рік потому — до новоствореного Вищого антикорупційного суду, де триває розгляд.

У т.зв. "бурштиновій справі" фігурують екснардепи Борислав Розенблат і Максим Поляков.