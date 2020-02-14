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 Політика України
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Все про:НАБУ (2306) депутат (1126) бурштин (365) Розенблат (170)

 Суд відхилив позов екснардепа, обвинуваченого у "бурштиновій справі", про стягнення з НАБУ 100 млн грн для відшкодування моральних збитків

Колишньому народному депутату України, обвинуваченому у так званій "бурштиновій справі", відмовлено у задоволенні позову до Національного антикорупційного бюро України про стягнення 100 млн грн моральної шкоди

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

У позові, що розглядався Печерським райсудом Києва, колишній народний депутат вимагав відшкодування з Державного бюджету України 100 млн грн моральної шкоди, якої, на його думку, він зазнав внаслідок проведення оперативно-розшукових заходів детективами НАБУ.

Посилався позивач на рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 20.09.2018 та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 12.06.2019. Ці суди адміністративної юрисдикції нібито встановили порушення у діях детективів Національного бюро, незважаючи на те, що розгляд спорів такого роду не належить до їхньої компетенції.

"Об’єктивно оцінивши обставини позову екс-народного депутата України, Печерський районний суд м. Києва відмовив у задоволені позовних вимог, а тим самим — запобіг незаконному стягненню коштів платників податків", - говориться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд переніс підготовче засідання у справі Розенблата-Полякова на 4 лютого через неявку обвинувачених

Нагадуємо, у 2016–2018 роках НАБУ та САП розслідували кримінальне провадження за фактом отримання народними депутатами неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії у видобутку бурштину в Україні ("бурштинова справа"). Через імовірну причетність до протиправних дій співробітників правоохоронних і контролюючих органів та для мінімізації ризиків витоку інформації детективи НАБУ здійснювали досудове розслідування у форматі спеціальної операції.

5 жовтня 2018 року справу за обвинуваченням двох екснардепів та двох інших осіб передали на розгляд Голосіївського районного суду, а за рік потому — до новоствореного Вищого антикорупційного суду, де триває розгляд.

У т.зв. "бурштиновій справі" фігурують екснардепи Борислав Розенблат і Максим Поляков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175845
 
 
 Топ коментарі
 
Это просто капец - корупция и колапс правосудия в Украине =Взяточники корупционеры настолько обнаглели ,что ещё хотят сбить деньги с государства , то есть из денег украинских налогоплательщиков .Розенблат и Поляков давно должны были сидеть в тюрьме десятки лет с полной конфискацией награбленного имущества . Там где не работает справедливый суд,там работает самосуд .
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Наслідки діяльності генпридурка сейшельського! Ця рознеблять повинна сидіти, а не по судах бігати!
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ооооо...розенблятъ и поляков давно уже с конфискацией париться на шконках должны лет так по 10 каждый.. Суд отклонил иск экс-нардепа, обвиняемого по "янтарному делу", о взыскании с НАБУ 100 млн грн для возмещения морального ущерба - Цензор.НЕТ 4431..
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Наслідки діяльності генпридурка сейшельського! Ця ********** повинна сидіти, а не по судах бігати!
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Портнову видали 7 мільйонів а Розенблат шо рижий?
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ви особисто цю баєчку придумали чи одна бабця в під'їзді
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ооооо...********** и поляков давно уже с конфискацией париться на шконках должны лет так по 10 каждый.. Суд отклонил иск экс-нардепа, обвиняемого по "янтарному делу", о взыскании с НАБУ 100 млн грн для возмещения морального ущерба - Цензор.НЕТ 4431..
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Это просто капец - корупция и колапс правосудия в Украине =Взяточники корупционеры настолько обнаглели ,что ещё хотят сбить деньги с государства , то есть из денег украинских налогоплательщиков .Розенблат и Поляков давно должны были сидеть в тюрьме десятки лет с полной конфискацией награбленного имущества . Там где не работает справедливый суд,там работает самосуд .
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Это только подтверждает , что старая банда чиновников осталась в Украине и продолжает работать против Украины..
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портнов вполне таки новый, - только прежидал в Москови. И щас зеленские ему компенсировали 7 миллионов моральных издержек.
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Ну и наглый этот Розенболт! Наглее только Рабинович и Гепа с Допой....
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Петики, это ж ваш, плоть от плоти ткскзть. Будете кричать о зраде?
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Четыре взятки из шести замыкаются на Розенблате. СХЕМА./ Не помогает Рябошапке диплом университета Соломона в битвах с розенблатами. Надо ему было идти не в университет Соломона а в школу Соломона. В школу Соломона Пляра. Это школа бальных танцев, вам говорят.Две шаги налево, две шаги направо,шаг впирод и два назад.Всем было бы пользы больше.
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Нічого!! Ще ні одного "Розенблата" не засудили... Поки суд буде судити...чи Розеннблат....чи суд....закінчить повноваження. Не сумуйте брильянтові прокурори та Кримські судді...
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