 Суд відхилив позов екснардепа, обвинуваченого у "бурштиновій справі", про стягнення з НАБУ 100 млн грн для відшкодування моральних збитків

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
У позові, що розглядався Печерським райсудом Києва, колишній народний депутат вимагав відшкодування з Державного бюджету України 100 млн грн моральної шкоди, якої, на його думку, він зазнав внаслідок проведення оперативно-розшукових заходів детективами НАБУ.
Посилався позивач на рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 20.09.2018 та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 12.06.2019. Ці суди адміністративної юрисдикції нібито встановили порушення у діях детективів Національного бюро, незважаючи на те, що розгляд спорів такого роду не належить до їхньої компетенції.
"Об’єктивно оцінивши обставини позову екс-народного депутата України, Печерський районний суд м. Києва відмовив у задоволені позовних вимог, а тим самим — запобіг незаконному стягненню коштів платників податків", - говориться в повідомленні.
Нагадуємо, у 2016–2018 роках НАБУ та САП розслідували кримінальне провадження за фактом отримання народними депутатами неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії у видобутку бурштину в Україні ("бурштинова справа"). Через імовірну причетність до протиправних дій співробітників правоохоронних і контролюючих органів та для мінімізації ризиків витоку інформації детективи НАБУ здійснювали досудове розслідування у форматі спеціальної операції.
5 жовтня 2018 року справу за обвинуваченням двох екснардепів та двох інших осіб передали на розгляд Голосіївського районного суду, а за рік потому — до новоствореного Вищого антикорупційного суду, де триває розгляд.
У т.зв. "бурштиновій справі" фігурують екснардепи Борислав Розенблат і Максим Поляков.
Печерський суд присудив відшкодувати Портнову майже 7 мільйонів гривень
Как Порошенко провалил судебную реформу, и что должен сделать будущий президент