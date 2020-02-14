EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 За кордоном
  5024  73
Все про:конференція (57) Мюнхен (73)

 З сайту Мюнхенської конференції видалили текст доповіді щодо України

Доповідь "12 кроків для більшої безпеки України і Євро-Атлантичного регіону", підготовлений групою європейських, російських і українських експертів, більше недоступний на сайті Мюнхенської конференції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Документ містив пропозиції щодо вирішення українсько-російського конфлікту і пізніше зазнав критики з боку експертів Атлантичної Ради, які назвали його таким, що представляє "російську точку зору".

У ньому не було згадок про напад Росії на Україну. Замість цього стверджувалося, що "конфлікт в і навколо України" став наслідком "катастрофічних прорахунків", і як реакція на нього пропонувалися кроки для "завершення конфлікту на Донбасі і створення перспектив для конструктивного діалогу, зокрема щодо Криму".

Автори документа пропонували кроки, які передбачають поступове зняття санкцій з Росії і запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Мюнхені Україні пропонують химеру, а не мирний план, - Яценюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175842
 
 
 Топ коментарі
 
дайте список "експертов с Украины", шо єту муйню сочиняли
 показати весь коментар
 
Творится предательство, мать их! Враг захватил Украину изнутри! С сайта Мюнхенской конференции удалили текст доклада по Украине - Цензор.НЕТ 9196
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Что творится вообще?! Вот почему они так не хотели чтобы Порох туда ехал!
 показати весь коментар
 
 
дайте список "експертов с Украины", шо єту муйню сочиняли
 показати весь коментар
 
 
Сенаторы не просто так сегодня прилетали к бубочке.
 показати весь коментар
 
 
Десь була новина, що від України там нікого не було. Може вони просто вирішили "А какая разніца" і просто влаштували собі шопінг? Хто ж зна...
 показати весь коментар
 
 
навіть гнила упячка зразу написала про російських "експертів". А тут виявляється ще й українські гниди підгавкували. Хто?
Кому там "новая идентичность Украиньі" зачесалась?
 показати весь коментар
 
 
Головним був чалий і ще два зєбіли . Зараз чалий розпинався на РадіоНВ про те що все мають робити дипломатично дипломати і з кацапією потрібно спілкуватись та іти на компроміси . Певно такою була вказівка єрмака , бо це його сектор , а інструкція з кремля .
 показати весь коментар
 
 
Чалий вроді не зебіл. Навіть звільнився з МЗС на знак протесту проти зебілізму.
 показати весь коментар
 
Говорить що їх як експертів ніхто не слухав . Слухали тільки Іванова .
 показати весь коментар
 
Творится предательство, мать их! Враг захватил Украину изнутри!
 показати весь коментар
 
 
тут у нас врагов всегда минимум 75% было ..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Так если бы поехал, то оставили бы))))
Кстати, а вообще, кто такой порох?,
 показати весь коментар
 
А от Украины кто согласовывал сие художество?
 показати весь коментар
 
 


солома@elnazaro777 1 ч

"план"писал Иванов,а все остальные для массовости) тупо подмахнули за кровавую денюшку
 показати весь коментар
 
 


самі знаєте хто Плямиsтьій 07

@Vola08444204 2 ч

Схоже на те, що ***** шляхом підкупу та залякування виписало "резолюцію" Мюнхенської конференції, яка віддає Україну в руки русні та виправдовує зраду зе-команди.
Штати спалили ситуацію, зливши інформацію про зустріч Зе з Патрушевим.
 показати весь коментар
 
 
На хвилі розслідування програми "Схеми", у якій йдеться про можливу зустріч в Омані Володимира Зеленського із Миколою Патрушевим, близьким соратником Володимира Путіна, журналісти пригадали допис письменниці Оксани Забужко, у якому вона нагадує, що у 2013 році той же Петрушев зустрічався в Одесі із тодішнім секретарем РНБО України "вірним помічником Януковича" Андрієм Клюєвим.

Ось текст Забужко, опублікований у жовтні 2014 року:
"Річниця таємних переговорів, що відкрили криваве шоу: 15 жовтня 2013 року в Одесі начальник Ради Безпеки Росії генерал ФСБ Патрушев провів таємну зустріч із Секретарем Ради національної безпеки та оборони України. Клюєвим".
У цьому ж дописі вона зауважує, що в жовтні 2014-го також була річниця старту операції РФ проти України, "початково задумана як "українська криза".

"…шеф зустрівся з виконавцем. "Что именно обсуждали" два упирі "за закрытыми дверями", невдовзі побачив Київ - операцію "Йолка", перебрану в форму українського Беркута "Пензу" за спинами українських ВВ-шників, ну і все інше, чого не забудем уже ніколи...Все продумали, все підготували, радісно крекнули, всадили зуби в трухло наскрізь прогнилої, "готової до вжитку" "failed state" - і, бумц! застрягли ними в тому, чого не передбачили (і не могли, за визначенням!) - в живій плоті народного тіла. В Нострадамусових les Boristhenes. Облом вийшов ", - пише Забужко.
 показати весь коментар
 
Украину в руки московии не отдает украинское оружие и украинская кровь. Это единственный фактор.
 показати весь коментар
 
А Зеля бачив ? Може він би погодився ?
 показати весь коментар
 
 
Цікаво б з'ясувати, хто були автори з українського боку.
 показати весь коментар
 
 
Угадай. На "Ер" начинается и на "ак" заканчивается.
 показати весь коментар
 
 
Зважаючи на особливості ментальності, усі таємниці у нас з часом стають усім відомі.)
 показати весь коментар
 
 
Чалий і ще два виродки . По кремлівській інструкції єрмака ?
 показати весь коментар
 
 
Чалий? Дивно. Він Зеленського з Єрмаком на пару гостро критикував.
 показати весь коментар
 
 
Знал и видел. Такие вещи не вывешивают без согласования дипканалами.
 показати весь коментар
 
 
Из 3 приезжавших к бубочке американских сенаторов -- 2 члены сенатского комитета по национальной безопасности. А один из них - Баракко - свободно говорит на русском, чтобы говорить без лишних ушей. Что-то такого бубочке сказали, что кардинально поменяло повестку.
 показати весь коментар
 
 
УВИДЕЛ иперезвонил, что бы убрали. Бо спалили его мутку и он засцал , что за это могут спросить!
Но , увы, это не значит, что это он не будет пропихивать продолжать дальше...
 показати весь коментар
 
 
Кто-то скрин сделал? И кто авторы этой дряни?
 показати весь коментар
 
запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию

Херасе ...лядь. Уже такое было, и там же, лет 80 назад...
 показати весь коментар
 
 
Авторы документа предлагали шаги предполагающие постепенное снятие санкций с России и запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию.
Цензор.НЕТ в YouTube Источник: https://censor.net.ua/n3175842

Зеленского и банду под суд!!!! Их нужно арестовать за измену!
 показати весь коментар
 
 
Уже почти как в кино "Огласите, пжлста, весь список....."
 показати весь коментар
 
засекретили,а нелох будет выполнять
 показати весь коментар
 
 
Російських окупантів давно вже треба блокувати на всіх рівнях... Хай російське бидло знає своє місце і сидить безвелазно в своїй смердючій кацапії... Треба їм повністю заборонити літати в аеропорти демократичних країн і ще всяких реальних санкцій ввести!
 показати весь коментар
 
На наступному тижні виявиться, що ДБР викликало Пороха на 14 лютого, а він, барига і мародьор такий-сякий, поїхав до Мюнхена! А потім, з надійних джерел, ми дізнаємось, що він ще й бубочці в штани наклав! Єрмак з Мендель не дадуть збрехать! С сайта Мюнхенской конференции удалили текст доклада по Украине - Цензор.НЕТ 275
 показати весь коментар
 
 
​"Мюнхенский сговор - 2", - в плане "12 шагов к миру на Донбассе" нашли опасный пункт для Украины Главная / Украина 14 февраля 2020, 16:37 В Украине раскритиковали инициативу "12 шагов к миру на Донбассе", которая была представлена на Мюнхенской конференции по безопасности. Среди авторов есть и эксперты из России.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/201276_1581690680
 показати весь коментар
 
 
"Доклад "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона", подготовленный группой европейских, российских и УКРАИНСКИХ экспертов, более недоступен на сайте Мюнхенской конференции....
Документ содержал предложения по разрешению украино-российского конфликта и был позднее подвергнут критике со стороны экспертов Атлантического Совета, назвавших его представляющим "российскую точку зрения".



Що це за українські експерти? Які їхні прізвища?



 показати весь коментар
 
 
Можливо. Пустили козла в город...

"Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук очолив міжфракційне депутатське об'єднання "Міжпарламентський діалог в ім'я миру: Україна-Росія-Німеччина-Франція".

Про це оголосив перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук .... "
 показати весь коментар
 
ну так чего ждать при политике умиротворения агрессора со стороны Украины в первую очередь!?скоро к Украине санкции будут применять,типа "принуждение к миру"!
 показати весь коментар
 
Так ніхто і не перевів мені на людську мову значення цього "конфликт вокруг Украины" стал следствием "катастрофических просчетов". Ех !
 показати весь коментар
 
 
У документі зазначається, що у його розробці брали участь троє українських експертів: Василь Філіпчук, Олександр Чалий та Олексій Семеній.
КТО ИХ ЗНАЕТ? ЖДУ ВИДЕО С ИЗВИНЕНИЯМИ!
 показати весь коментар
 
 
Ну, все, клоуну нема що робити в Мюнхені, бо його поява там і підмахування агресору на фоні непримиримої антимосковської позиції Порошенка остаточно відкриє очі світові й українцям. Там, де виступає справжній президент Порошенко, потерпілому синулі мами Римми і папи Саши нема чого робити. Це, як балеруна змусити вийти на боксерський ринг проти двох братів Кличків.
На фоні п'ятого Гетьмана шістка ВАЗ виглядатиме безглуздо.
Попри потуги Зеленського перешкодити, Петро Порошенко візьме участь в Мюнхенській конференції
https://oleg-leusenko.livejournal.com/12539183.html
 показати весь коментар
 
 
Зачем проти двоих Кличко? И одного за глаза!
 показати весь коментар
 
Я бы поверил, если бы Парашенко ещё и делал что-нибудь...

Где хотя бы одно открытое уголовное дело против Зе-ишака и его прокурора, где процедура импичмента зе-гниде?

Одно словоблудие - играют в хорошего-плохого на быдлоэлекторат...
Два сапога - пара...
 показати весь коментар
 
 
Нюхнул коксу, саснул рашену и ********* на раз. З сайту Мюнхенської конференції видалили текст доповіді щодо України - Цензор.НЕТ 7297 З сайту Мюнхенської конференції видалили текст доповіді щодо України - Цензор.НЕТ 6505 З сайту Мюнхенської конференції видалили текст доповіді щодо України - Цензор.НЕТ 6505
 показати весь коментар
 
видать американские ребята позвонили с сообщением "а-йа йай"
 показати весь коментар
 
 
Цікаво розвиваються події навколо нового плану врегулювання війни в Україні.

Оголошені зранку 12 мирних кроків Мюнхенської конференції розробляли, як виявилось, три західні організації - але разом з росіянами - Російською радою з міжнародних справ (РРМС). І без українських організації, з нашого боку було залучено тільки три експерти - але їх пропозиції в документ не включались.

З блискавичною швидкістю на появу цього документу відреагували наші партнери із США - в спецільній заяві колишні посли Америки в Україні обґрунтували помилковість цих нових пропозицій щодо Донбасу.

Врешті решт, організатори взагалі видалили із сайту Мюнхенської конференції цей звіт.

Про пристрасті читайте за посиланням -
https://bituk.media/polityka-i-ekonomika/12-myrnyh-krokiv-dlya-donbasu-podrobyczi-************-konferencziyi-z-bezpeky/
 показати весь коментар
 
 
так серед підписантів "наші" МІДівці ...чалий філіпчук
 показати весь коментар
 
У США столько интересов в Украине , что украинским чиновникам ничего делать ненужно .
 показати весь коментар
 
 
В кацапів на порядок більше , та й бубочка постійно на килимок проситься до ***** . При бубочці кацапія знову розставила на ключових посадах своїх службовців .
 показати весь коментар
 
 
Чисто традиционно кацапы отхватали по хамуре, по своей наглой, мангалоидной хамуре... С сайта Мюнхенской конференции удалили текст доклада по Украине - Цензор.НЕТ 2091
 показати весь коментар
 
 
...На сайті Мюнхенської конференції з питань безпеки 14 лютого з'явилася заява «Дванадцять кроків до більшої безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні». Серед підписантів - голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер та колишній очільник МЗС Росії Ігор Іванов, а від України - дипломати Василь Філіпчук, Олександр Чалий та Василь Семеній...
 показати весь коментар
 
Хто з "українських" експертів приймав участь в розробці цих 12 кроків? Що це за люди, хто їх делегував?
 показати весь коментар
 
Странно что ********* которая себя не признает стороной конфликта именно сама инициирует подобные маразматические дискуссии и саммиты
 показати весь коментар
 
 
Среди подписантов доклада - нынешний советник секретаря СНБО Данилова, Алексей Семений. Чалый также приложился.
 показати весь коментар
 
Никто не помнит, когда был подписан Миснк-2? Середина февраля 2015 года. Это Дебальцевский котел. Командиры сразу слиняли, и оставили тысячи солдат на смерть. потом было "плановый отход" (по Прошенко) Сам Петро сказал, что 10-12 человек погибло... там все поля трупами усеяны были. ютубу верю. Если бы не тот Минск, то в Украине, сейчас ни Славянска, ни Краматорска не было-бы.
 показати весь коментар
 
"Документ .. подвергнут критике со стороны экспертов Атлантического Совета, назвавших его представляющим "российскую точку зрения", а Зеленский с МИДом смолчали! Собирались обсуждать и выполнять на российских условиях?
Или просто тупые?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору