 З сайту Мюнхенської конференції видалили текст доповіді щодо України

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Документ містив пропозиції щодо вирішення українсько-російського конфлікту і пізніше зазнав критики з боку експертів Атлантичної Ради, які назвали його таким, що представляє "російську точку зору".
У ньому не було згадок про напад Росії на Україну. Замість цього стверджувалося, що "конфлікт в і навколо України" став наслідком "катастрофічних прорахунків", і як реакція на нього пропонувалися кроки для "завершення конфлікту на Донбасі і створення перспектив для конструктивного діалогу, зокрема щодо Криму".
Автори документа пропонували кроки, які передбачають поступове зняття санкцій з Росії і запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію.
Кому там "новая идентичность Украиньі" зачесалась?
Кстати, а вообще, кто такой порох?,
солома@elnazaro777 1 ч
"план"писал Иванов,а все остальные для массовости) тупо подмахнули за кровавую денюшку
самі знаєте хто Плямиsтьій 07
@Vola08444204 2 ч
Схоже на те, що ***** шляхом підкупу та залякування виписало "резолюцію" Мюнхенської конференції, яка віддає Україну в руки русні та виправдовує зраду зе-команди.
Штати спалили ситуацію, зливши інформацію про зустріч Зе з Патрушевим.
Ось текст Забужко, опублікований у жовтні 2014 року:
"Річниця таємних переговорів, що відкрили криваве шоу: 15 жовтня 2013 року в Одесі начальник Ради Безпеки Росії генерал ФСБ Патрушев провів таємну зустріч із Секретарем Ради національної безпеки та оборони України. Клюєвим".
У цьому ж дописі вона зауважує, що в жовтні 2014-го також була річниця старту операції РФ проти України, "початково задумана як "українська криза".
"…шеф зустрівся з виконавцем. "Что именно обсуждали" два упирі "за закрытыми дверями", невдовзі побачив Київ - операцію "Йолка", перебрану в форму українського Беркута "Пензу" за спинами українських ВВ-шників, ну і все інше, чого не забудем уже ніколи...Все продумали, все підготували, радісно крекнули, всадили зуби в трухло наскрізь прогнилої, "готової до вжитку" "failed state" - і, бумц! застрягли ними в тому, чого не передбачили (і не могли, за визначенням!) - в живій плоті народного тіла. В Нострадамусових les Boristhenes. Облом вийшов ", - пише Забужко.
Но , увы, это не значит, что это он не будет пропихивать продолжать дальше...
Херасе ...лядь. Уже такое было, и там же, лет 80 назад...
Цензор.НЕТ в YouTube Источник: https://censor.net.ua/n3175842
Зеленского и банду под суд!!!! Их нужно арестовать за измену!
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/201276_1581690680
Документ содержал предложения по разрешению украино-российского конфликта и был позднее подвергнут критике со стороны экспертов Атлантического Совета, назвавших его представляющим "российскую точку зрения".
Що це за українські експерти? Які їхні прізвища?
"Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук очолив міжфракційне депутатське об'єднання "Міжпарламентський діалог в ім'я миру: Україна-Росія-Німеччина-Франція".
Про це оголосив перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук .... "
КТО ИХ ЗНАЕТ? ЖДУ ВИДЕО С ИЗВИНЕНИЯМИ!
На фоні п'ятого Гетьмана шістка ВАЗ виглядатиме безглуздо.
Попри потуги Зеленського перешкодити, Петро Порошенко візьме участь в Мюнхенській конференції
https://oleg-leusenko.livejournal.com/12539183.html
Где хотя бы одно открытое уголовное дело против Зе-ишака и его прокурора, где процедура импичмента зе-гниде?
Одно словоблудие - играют в хорошего-плохого на быдлоэлекторат...
Два сапога - пара...
Оголошені зранку 12 мирних кроків Мюнхенської конференції розробляли, як виявилось, три західні організації - але разом з росіянами - Російською радою з міжнародних справ (РРМС). І без українських організації, з нашого боку було залучено тільки три експерти - але їх пропозиції в документ не включались.
З блискавичною швидкістю на появу цього документу відреагували наші партнери із США - в спецільній заяві колишні посли Америки в Україні обґрунтували помилковість цих нових пропозицій щодо Донбасу.
Врешті решт, організатори взагалі видалили із сайту Мюнхенської конференції цей звіт.
Про пристрасті читайте за посиланням -
https://bituk.media/polityka-i-ekonomika/12-myrnyh-krokiv-dlya-donbasu-podrobyczi-************-konferencziyi-z-bezpeky/
МИД Украины отверг предложеный в Мюнхене "мирный план".
Или просто тупые?