 Кремль озвучив свою версію розмови Зеленського і Путіна: "Путін прямо поставив запитання - чи має намір Київ реально виконувати мінські домовленості"

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті президента РФ, інформує Цензор.НЕТ. Російська агресія і окупація частини території України названі в повідомленні "внутрішньоукраїнським конфліктом".
"У зв'язку з відомими висловлюваннями представників українського керівництва Володимир Путін прямо поставив запитання - чи має намір Київ реально виконувати мінські домовленості", - сказано в повідомленні.
У Кремлі зазначили, що під час розмови були порушені питання підтримки стійкого режиму припинення вогню, подальшого розведення сил і засобів на лінії зіткнення і робіт із розмінування.
"У контексті майбутнього 75-річчя Великої Перемоги з російської сторони підкреслять внесок усіх народів СРСР у розгром нацистської Німеччини та вказано на неприпустимість спотворення історичної правди про події Другої світової війни", - додали в пресслужбі.
Раніше про телефонну розмову Зеленського і Путіна повідомив Офіс президента. У повідомленні ОП було сказано, що сторони обговорювали обмін утримуваними особами та підготовку до наступної зустрічі в "нормандському форматі".
Нагадаємо, перший раз телефонна розмова між Зеленським і Путіним відбулася 11 липня 2019 року. Потім 7 серпня Зеленський розмовляв з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити смерть 4 українських воїнів на Донбасі внаслідок обстрілу з боку найманців РФ. 7 вересня Зеленський знову говорив із Путіним телефоном. 25 листопада Зеленський також провів телефонну розмову з Путіним - розмова стосувалася повернення Росією українських кораблів і газових переговорів у тристоронньому форматі. 31 грудня Зеленський і Путін телефоном обмінялися привітаннями і домовилися про узгодження нових списків на обмін.
ничего ***** прямо уже поставить не может - тут и вопроса нет....
В реальности как говорил один ветеран Второй мировой, если бы не американская тушонка то красная армия в 41-м не добежала бы даже до Сталинграда. Е если бы не американская техника и оборудование для заводов то война бы закончилась еще в 42-м победой немцев. И ссср не спасли бы даже загранотряды НКВД которые сдерживали наши отступающие войска а так же создали блокаду Ленинграда чтобы местные жители не ушли из города и не сдали его немцам.
Говнюки кацапские.
2 ч. ·
Новость часа: Зеленский опять позвонил Путину...
А теперь краткая хроника одного преЗЕдента:
* Июнь 2019 года: "Я жёстко потребую от Путина вывести свои войска с территории Украины!"
* Декабрь 2019 года: "Ну, привет, тёзка! С Новым годом тебя - успехов, процветания, ракет побольше, санкций поменьше! (хи-хи...) Электорат? Нет, не поздравил ещё. Эти лошары сейчас "Сватов" под оливье смотрят, успею..."
* Февраль 2020 года: "Несмотря на все данные разведки, я увидел в глазах Путина искреннее желание окончить войну..."
* Сегодня (звонок другу): "Володя, ты? С Валентином тебя! Как кто? Агент Моника. Слушай... кажется, спалили контору. Вот нафига я согласился переться в этот Оман на встречу с твоими? Не могли они в Буковель подъехать под видом канадских лыжников? Что делаю? Пока Мендель бросил под танки - она своим словоблудием кого угодно заморочит, 73% должны схавать. С порохоботами сложнее - те уже плотно на хвост сели. ОК, применю старую тактику: буду грозить судами и изображать потерпевшего. Но ты же знаешь, я народу столько уже всего напиЗЕдел, что мне не верит даже Ленка, а Богдан забрал детей и уехал к маме. Сам виноват? Но ты же обещал..." (далее неразборчиво).
На самом деле, это не смешно.
Кстати, гляньте в певом комменте, что мне выдал Гугл, когда я искал обещание Зе потребовать от Пу вывести войска. И это ещё более не смешно.
С днём влюблённых!
ето будет легко, там ничего кроме нее и нет.
Вроде убрали с сайта пока
Зе будет дальше по телефону сливать Украину и получать планы дальнейшей работы.
бо у его диды воевале на роже написано...
и по винту шо кацапы стока украинцев убили у которых тоже диды воевали...
в Украине не Президент - в Украине чужой.....
поделить на кучки по понятиям путина хла
навязать какой язык-мова должна быть в Украине, без Украины.
А нас на этом столкнуть.
Х-ло еще долго будет воевать и только вот ЗЕ надо присмерить пока что бы не мешал пусть к 9 мая моется и готовиться (изучает позы ...)
Для чего звонили х-ло? Неизвестно.
Что хотели добиться от звонка х-ло? Неизвестно.
Почему не сыграли на опережение и не дали свою интерпретацию разговора? Пропустим этот вопрос.
Что сказал х-ло?
▪х-ло прямо спросил Зе, намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности.
Перевод: мы даже теоретически не рассматриваем возможность говорить с вами о каких-то изменениях в Минске, пока вы не измените Конституцию и не согласитесь сесть за стол переговоров с боевиками.
Что сказал х-ло?
▪ Убийца хло указал коллеге на недопустимость искажения исторической правды в событиях Второй мировой войны.
Перевод: минимальные уступки станут возможны тогда, если ты (Зе) 9.05.2020 г. приедешь в Масквобад на парад Победы. Не приедешь - твои проблемы.
Что сказал х-ло?
▪ Также лидеры выразили готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц.
Перевод: Кремлядь может отдать еще 50-60 заложников под лозунгом: "Мы идем на уступки, а Украина (Зе) только декларируют желание мира".
Что еще не сказано?
1. Это холодный душ для Ермака-предателя и всех тех, кто считал, что они являются игроками на этом поле.
2. Это холодный душ для Зе, который считал, что он почти стоит на грани компромисса и договоренностей. Только вот проблема в том, что х-ло отнял у Украины все, что хотел забрать. А вода в Крым - это тот подарок, который он ждет от Зе просто так.
3. Это показательно для всех нас: х-ло считает, что пришло время поднять немного градус со всеми вытекающими последствиями, в том числе и военными на Донбассе.
К сожалению, у москалив чешут репы повоевать....
А вот про это патриотам писать не положено.
Проклятая страна, убогие люди. Безнадежно всё. Проходят столетия и ничего не меняется. Тот же народ, те же грабли, то же убожество.
Убогие люди повторяют мантру о величии России. Их не надо проклинать, потому что там нечего проклинать. Это пустые места. 75 лет они празднуют победу над фашистами! Уже все фрицы сдохли, а рабы все празднуют. Потому что праздновать им больше нечего.
Оказывается это Бандера развязал Вторую мировую войну, а не СССР вместе со своим союзником напал на Польшу.
Оказывается это не Россия напала на Украину и анексировали Крым, это они защищают братский украинский народ от биндеровцов, фашистов и воюют с Америкой на территории Украины, а Крым захватили, чтобы недостался американцам....
Конченный кацапстан и ихней лидер, пределу ихней подлости нет конца...
1. "прямо поставил вопрос" о выполнении украинской стороной Минских договоренностей", а также напомнил, что в Украине идет гражданская война.
2. "и напомнил Зеленскому о победе СССР во Второй мировой войне":
2.1. о том, что мацкву в 1941 отстояли сибирские дивизии, сформированные и ссыльных еще при сцарях в сибирь поляков и уже при коммуноидах украинцев;
2.2. но не эрэфия
2.3 из россиянцев были сформированы две гренадерские дивизии сс; один казачий корпус сс; одна русская национальная бригада сс; роа и в услужении немецких частей находилась куча прочих россиянских хиви.
2.4. на территории оккупированной эрэфии была организована локотская республика, снабжавшая фашистов продовольствием, а полицейские отряды этой республики уничтожали партизан.