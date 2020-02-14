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Все про:Зеленський (4503) Кремль (223) Путін (16362) Росія (26452)

 Кремль озвучив свою версію розмови Зеленського і Путіна: "Путін прямо поставив запитання - чи має намір Київ реально виконувати мінські домовленості"

У пресслужбі Путіна стверджують, що він "прямо поставив запитання" про виконання українською стороною мінських домовленостей і нагадав Зеленському про перемогу СРСР у Другій світовій війні.

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті президента РФ, інформує Цензор.НЕТ. Російська агресія і окупація частини території України названі в повідомленні "внутрішньоукраїнським конфліктом".

"У зв'язку з відомими висловлюваннями представників українського керівництва Володимир Путін прямо поставив запитання - чи має намір Київ реально виконувати мінські домовленості", - сказано в повідомленні.

У Кремлі зазначили, що під час розмови були порушені питання підтримки стійкого режиму припинення вогню, подальшого розведення сил і засобів на лінії зіткнення і робіт із розмінування.

"У контексті майбутнього 75-річчя Великої Перемоги з російської сторони підкреслять внесок усіх народів СРСР у розгром нацистської Німеччини та вказано на неприпустимість спотворення історичної правди про події Другої світової війни", - додали в пресслужбі.

Раніше про телефонну розмову Зеленського і Путіна повідомив Офіс президента. У повідомленні ОП було сказано, що сторони обговорювали обмін утримуваними особами та підготовку до наступної зустрічі в "нормандському форматі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський не обіцяв повернути Крим і побороти всіх олігархів, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк. ВIДЕО

Нагадаємо, перший раз телефонна розмова між Зеленським і Путіним відбулася 11 липня 2019 року. Потім 7 серпня Зеленський розмовляв з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити смерть 4 українських воїнів на Донбасі внаслідок обстрілу з боку найманців РФ. 7 вересня Зеленський знову говорив із Путіним телефоном. 25 листопада Зеленський також провів телефонну розмову з Путіним - розмова стосувалася повернення Росією українських кораблів і газових переговорів у тристоронньому форматі. 31 грудня Зеленський і Путін телефоном обмінялися привітаннями і домовилися про узгодження нових списків на обмін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175841
 
 
 Топ коментарі
 
За що Україні таке нещастя -Янелоха при владі?
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Зе заглянул в глаза путину и "неожиданно" увидел: "Намерен ли Киев реально (в видении Кремля) выполнять минские договоренности?" Для понимания этого не надо было никуда заглядывать.
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кацапы брешут как всегда...
ничего ***** прямо уже поставить не может - тут и вопроса нет....
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Особенно улыбнуло что *напомнил Зеленскому о победе СССР во Второй мировой войне* Кремль озвучив свою версію розмови Зеленського і Путіна: "Путін прямо поставив запитання - чи має намір Київ реально виконувати мінські домовленості" - Цензор.НЕТ 3571

В реальности как говорил один ветеран Второй мировой, если бы не американская тушонка то красная армия в 41-м не добежала бы даже до Сталинграда. Е если бы не американская техника и оборудование для заводов то война бы закончилась еще в 42-м победой немцев. И ссср не спасли бы даже загранотряды НКВД которые сдерживали наши отступающие войска а так же создали блокаду Ленинграда чтобы местные жители не ушли из города и не сдали его немцам.
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Ще про пеніцілін окремо. Скільки врятованих. Без нього жертв в рази більше.
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Журналісти проєкту "Схеми" у відповідь на погрози Офісу президента судовим позовом за матеріал про візит Володимира Зеленського до Оману заявили, що чекають на текст позову, щоб побачити, що саме в їхньому матеріалі вважає неправдою президент України
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Зеленський така нікчема що може на колінах стати навіть перед ху@лом... фу.. як це все огидно ((
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Перед кадировым уже ползал извинялся обоссаный от страха, а чем ху@йло хуже кадырки?
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А при чем тут 9-е мая? И какое искажение истории? Украинские фронты не называть украинскими, а русскими? И вычеркнуть из истории миллионы погибших украинцев, а рассказывать только о русских? Так в ВОВ победила не Россия , а СССР. Это куда девать? Или везде говорить о победе Российской Федерации в Великой Отечественной войне? Так это и будет искажение...
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Так они практически "без украинцев победили"! Миллионы погибших украинцев, то так...
Говнюки кацапские.
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Helgi Sharp с Ol Sharp.
2 ч. ·

Новость часа: Зеленский опять позвонил Путину...
А теперь краткая хроника одного преЗЕдента:
* Июнь 2019 года: "Я жёстко потребую от Путина вывести свои войска с территории Украины!"

* Декабрь 2019 года: "Ну, привет, тёзка! С Новым годом тебя - успехов, процветания, ракет побольше, санкций поменьше! (хи-хи...) Электорат? Нет, не поздравил ещё. Эти лошары сейчас "Сватов" под оливье смотрят, успею..."
* Февраль 2020 года: "Несмотря на все данные разведки, я увидел в глазах Путина искреннее желание окончить войну..."
* Сегодня (звонок другу): "Володя, ты? С Валентином тебя! Как кто? Агент Моника. Слушай... кажется, спалили контору. Вот нафига я согласился переться в этот Оман на встречу с твоими? Не могли они в Буковель подъехать под видом канадских лыжников? Что делаю? Пока Мендель бросил под танки - она своим словоблудием кого угодно заморочит, 73% должны схавать. С порохоботами сложнее - те уже плотно на хвост сели. ОК, применю старую тактику: буду грозить судами и изображать потерпевшего. Но ты же знаешь, я народу столько уже всего напиЗЕдел, что мне не верит даже Ленка, а Богдан забрал детей и уехал к маме. Сам виноват? Но ты же обещал..." (далее неразборчиво).
На самом деле, это не смешно.
Кстати, гляньте в певом комменте, что мне выдал Гугл, когда я искал обещание Зе потребовать от Пу вывести войска. И это ещё более не смешно.
С днём влюблённых!
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кацапы, когда ваше ***** сдохнет - высосите ему сопли из башки, ну как дедушке членину, и найдите уже ту скрепу, там де то....
ето будет легко, там ничего кроме нее и нет.
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не так всё просто... скрепа не в мозге, а в яйце... яйцо - в мошонке... мошонку кабаева в мешочке на шее носит... не там искать зовешь...
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Российские военные в форме сирийской армии нападают на турок потом 9мая вместе с ножом в спине стоять будут. Вислюк все верить хлу.
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Ещё зима не кончилось а на раше уже начинается "весеннее хроническое обострение под названием "победобесие".Опять ряженых клоунов обвешанных орденами и медалями "маде ин чина" навезут на красную площадь и начнётся ежегодный оргазм. Кстати уже пора "кричалку"менять,орать не "дедываявали" а "прапрадедываявали". Все деды родились после войны уже и потому закончились.
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Олексійович їде щоб запхати в зад авторам всі дванадцять пунктів їхньої "мюнхенської змови"

Вроде убрали с сайта пока
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Несмотря на информацию,что "Мюнхенский план" исчез с сайта конференции,обратите внимание на время публикации Березовца.Кремль озвучив свою версію розмови Зеленського і Путіна: "Путін прямо поставив запитання - чи має намір Київ реально виконувати мінські домовленості" - Цензор.НЕТ 232
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Олексій Гончаренко: Парламент має створити тимчасову слідчу комісію щодо ймовірних таємних переговорів в Омані Зеленського з Патрушевим
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Господи,дай Украіні достойного іі величі лідера і прибери лайно з іі землі !
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поки не буде справжнього розслідування що "воно" робило в Омані, коли збили український літак - Україна прямує до катастрофи. За зраду зеленського з московітами заплатять всі - і хто голосував за нього, і проти нього, і хто не ходив на вибори. Заплатять як ніколи.

Зе будет дальше по телефону сливать Украину и получать планы дальнейшей работы.
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Х**. там будет а не расследование. Я еще с самого начала говорил что наш самолет был сбит не случайно. Таким образом ***** показал Зелупе что держит весь мир в кулаке и следующий самолет может быть сбит вместе с семьей Зелупы. И за ето ***** ничего не будет как и за Боинг МН-17. Не зря же Зелупа сутки не показывался на публике а отмывался от своего говна и приходил в себя.
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Ну что опарыш Зеленый, посмотрел Чорту в глаза? Чорт показал где твое место и что ты из себя представляешь в его глазах. Слизняков и клоунов ползающих на коленях никто не любит и тем более не уважает тем более враг. Только с*ка Украину подставил. Теперь ждите, ***** не побоится и в наступление пойти, зная что Зелупа побоится отдать приказ на открытие огня
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Ну что опарыш Зеленый, посмотрел Чорту в глаза? . Кремль озвучив свою версію розмови Зеленського і Путіна: "Путін прямо поставив запитання - чи має намір Київ реально виконувати мінські домовленості" - Цензор.НЕТ 4806 ..то не чёрт,а Вий ,которому открыли глаза на объект для пожерания.
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Мне хотелось напомнить достопочтенной публике об абсолютном совпадении взглядов Гундяева,Плешфюрера и Яроша,Билецкого,Корчинского и других патриотов по вопросу ЛГБТ.Кто кем керует?
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а вислюк таки попрется туда на кацапию на 9 мая, от увидите.
бо у его диды воевале на роже написано...
и по винту шо кацапы стока украинцев убили у которых тоже диды воевали...
в Украине не Президент - в Украине чужой.....
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Трудно Отвыкать от Аплодисментов , -и это же Нада так Выругать , а еще старший брат, не пожалеть не Утешить.А как хотелось, но Нет. Воевал СССР , а выиграла россия.Шизофрения Однако и как нам Быть под Боком такое.Когда говорят или Слушают два шизофренника , то как бы на одной волне , а если нет посмотрим.
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Інформаційні вибухи, інформаційні хвилі та операції впливу - це три види інформаційно-психологічних операцій, які здійснюють росіяни перед президентськими виборами в країнах, - польські спецслужби.
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Росія не виконала жодного зобов'язання": США про Мінські домовленості
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..поц кремлевский уже указывает и приказывает...песец!!!.. Кремль озвучив свою версію розмови Зеленського і Путіна: "Путін прямо поставив запитання - чи має намір Київ реально виконувати мінські домовленості" - Цензор.НЕТ 8098...
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Украине подсовывают новый план ШАТУНА -
поделить на кучки по понятиям путина хла
навязать какой язык-мова должна быть в Украине, без Украины.
А нас на этом столкнуть.
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У Лубянки водкой поперхнулись: "Х-ло прямо спросило у Зеленски будет ли Киев выполнять минские договоренности. Ответ Зеленски на заданный ответ Х-ла не приводится из нравственных и эстетических соображений и не дай бога выхода народа на площадь."
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Одне з сирійських ЗМІ повідомило, що якісь люди, які називають себе військовими представниками Московії, вербують через місцевий Мухабарат і глав місцевих кланів, лояльних до Московії мешканців південного району Сирії для участі у бойових діях в Лівії на стороні сил Хафтара
Х-ло еще долго будет воевать и только вот ЗЕ надо присмерить пока что бы не мешал пусть к 9 мая моется и готовиться (изучает позы ...)
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Общий тон: хамский. Общий фон: самый низкий рейтинг Путина_хла в истории - и москалям это точно понравится

Для чего звонили х-ло? Неизвестно.

Что хотели добиться от звонка х-ло? Неизвестно.

Почему не сыграли на опережение и не дали свою интерпретацию разговора? Пропустим этот вопрос.

Что сказал х-ло?

▪х-ло прямо спросил Зе, намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности.

Перевод: мы даже теоретически не рассматриваем возможность говорить с вами о каких-то изменениях в Минске, пока вы не измените Конституцию и не согласитесь сесть за стол переговоров с боевиками.

Что сказал х-ло?

▪ Убийца хло указал коллеге на недопустимость искажения исторической правды в событиях Второй мировой войны.

Перевод: минимальные уступки станут возможны тогда, если ты (Зе) 9.05.2020 г. приедешь в Масквобад на парад Победы. Не приедешь - твои проблемы.

Что сказал х-ло?

▪ Также лидеры выразили готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц.

Перевод: Кремлядь может отдать еще 50-60 заложников под лозунгом: "Мы идем на уступки, а Украина (Зе) только декларируют желание мира".

Что еще не сказано?

1. Это холодный душ для Ермака-предателя и всех тех, кто считал, что они являются игроками на этом поле.

2. Это холодный душ для Зе, который считал, что он почти стоит на грани компромисса и договоренностей. Только вот проблема в том, что х-ло отнял у Украины все, что хотел забрать. А вода в Крым - это тот подарок, который он ждет от Зе просто так.

3. Это показательно для всех нас: х-ло считает, что пришло время поднять немного градус со всеми вытекающими последствиями, в том числе и военными на Донбассе.
К сожалению, у москалив чешут репы повоевать....
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шо бубочка прямо шило ц тебя в попе? опять куйлу звонил? ну и на яух? шо ты от него услышать хотел? да горбатого ничего не исправит! ты понимаешь что с куйлом непроходят маланские договорняки и тайные междусобойчики. с ним или сразу на колени и сосать или вообще не общаться! зачем ты нас украинцев позоришь?
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"Кроме того, Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью 13 февраля граждан Украины в дорожно-транспортном происшествии в Псковской области."
А вот про это патриотам писать не положено.
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Кремль озвучил /опять узнаём не от Зеленского или Мендель. Говорили с Зеленским - Лавров/ Зеленский и Путин впервые поговорили, - Песков
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Россия не победила фашизм в 45-м. Она его усыновила. Мальчик вырос и мир ужаснулся. Только в отличии от Гитлера у мальчика есть ядерная бомба.

Проклятая страна, убогие люди. Безнадежно всё. Проходят столетия и ничего не меняется. Тот же народ, те же грабли, то же убожество.

Убогие люди повторяют мантру о величии России. Их не надо проклинать, потому что там нечего проклинать. Это пустые места. 75 лет они празднуют победу над фашистами! Уже все фрицы сдохли, а рабы все празднуют. Потому что праздновать им больше нечего.
Оказывается это Бандера развязал Вторую мировую войну, а не СССР вместе со своим союзником напал на Польшу.
Оказывается это не Россия напала на Украину и анексировали Крым, это они защищают братский украинский народ от биндеровцов, фашистов и воюют с Америкой на территории Украины, а Крым захватили, чтобы недостался американцам....
Конченный кацапстан и ихней лидер, пределу ихней подлости нет конца...
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Зеля совсем глупый, если пытается о чем-то говорить с этим человеком.
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Так Падляныч же в 14м хрюкал ,что ссссссср победил бы в войне без Украины...
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ага, ага: с локотской республикой; 29-й и 30-й русскими дивизиями сс, а также 15-м кавалерийским корпусом сс, с 1-й русской национальной бригадой сс "дружина"; роа и прочими русскими хиви.
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Может кто не знает, но дипломатия - ухищрения, тонкость, уклончивость в действиях.. Проще? Язык дипломату дан, чтобы прятать свои мысли. Зачем со всеми ссорится? И так посрались со всеми. Вот герой Дещица))) Зрелый мужик, по-пьяни хрень какую-то морозил перед молодняком, от которой весь мир охренел. Не надо ровнять мозг парня в балаклаве, и мозг президента. Это разные весовые категории.
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С варварами Ваши методы не работают. С ними только с позиции их культуры и обычаев.
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По Достоевскому, Толстому, Чехову... А получится?
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Ну, что Вы, достаточно по Грибоедову
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"В пресс-службе Путина утверждают, что он:"
1. "прямо поставил вопрос" о выполнении украинской стороной Минских договоренностей", а также напомнил, что в Украине идет гражданская война.
2. "и напомнил Зеленскому о победе СССР во Второй мировой войне":
2.1. о том, что мацкву в 1941 отстояли сибирские дивизии, сформированные и ссыльных еще при сцарях в сибирь поляков и уже при коммуноидах украинцев;
2.2. но не эрэфия
2.3 из россиянцев были сформированы две гренадерские дивизии сс; один казачий корпус сс; одна русская национальная бригада сс; роа и в услужении немецких частей находилась куча прочих россиянских хиви.

2.4. на территории оккупированной эрэфии была организована локотская республика, снабжавшая фашистов продовольствием, а полицейские отряды этой республики уничтожали партизан.
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ща зейло пукне та вибачиться перед нарідом дамбаса!!
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а почему Зеленский должен выполнять Минские договорённости, если он их не подписывал?
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пуйло, а кто такой, чтобы требовать от бубочки отчета? ты куратор его, что ли?
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