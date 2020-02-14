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 Політика України
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Все про:журналістика (977) Зеленський (4503) Патрушев (19) свобода слова (244) Оман (40) Єрмак Андрій (113) Офіс Президента (251)

 Чекаємо на повістку до суду, - "Схеми" озвучили позицію щодо розслідування про можливу зустріч Зеленського з Патрушевим в Омані

Редакція наполягає, що оприлюднила суспільно важливу інформацію про те, що під час перебування Зеленського в Омані в країну прилітав Патрушев. І підкреслює, що в сюжеті немає тверджень про те, що між ними відбулася зустріч.

Заяву редакції опубліковано на сайті "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ. Наводимо її повний текст.

"13 лютого ми опублікували матеріал "Оманлива відпустка" про невідомі раніше деталі, пов’язані з січневою поїздкою Володимира Зеленського до Оману.

Після чого в Офісі президента заявили, що інформація у ньому "цілком і повністю не відповідає дійсності", що в сюжеті "все від початку до кінця неправда".

Заявили, що будуть позиватися до суду на нашу редакцію.

Ми чекаємо на цей документ.

Читайте також: "Ми звертаємося до суду": ОП вимагає спростування інформації про те, що Зеленський нібито міг зустрічатися в Омані з Патрушевим

Можливо, з позову ми зрозуміємо, що конкретно з озвученого в сюжеті, на думку ОП, є неправдою?

Що Зеленський був в Омані?

Що він повертався чартерним бортом 9H-VJN?

Що саме цим бортом туди напередодні прилетів Патрушев із Москви?

Що в Омані із Зеленським був Андрій Єрмак?

Також читайте: У Кремлі назвали брехнею інформацію про зустріч Зеленського з Патрушевим в Омані

Якщо ж у ОП хочуть спростувати зустріч Патрушева та Зеленського – то, по-перше, у матеріалі немає тверджень про те, що така зустріч відбулася. По-друге, позиція Офісу президента була повною мірою представлена у сюжеті.

Більше того, від початку у всій історії з Оманом саме Офіс президента не договорював, приховував та навіть, свідомо чи ні, дезінформував суспільство.

То відпустка, то робочий візит, якщо відпустка – навіщо у ній Єрмак, якщо відрядження – чому таємне, "Зеленський терміново вилітає" – а вилітає тільки через 10 годин і так далі.

Навіть така, здавалось би, дрібниця як президентський штандарт на Банковій, який був піднятий. Що мало сигналізувати громадянам про присутність глави держави в межах країни. Хоча він був за кордоном.

Цілком логічно, що в журналістів залишалася низка запитань, на які досі немає відповіді.

Тепер у своєму матеріалі ми навели невідомі раніше факти, які точно потребують публічних пояснень – про те, що в Оман прилетів секретар Радбезу РФ Микола Патрушев саме тоді, коли там був Володимир Зеленський, і саме тим літаком, яким президент був доправлений в Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР має розслідувати інформацію про зустріч Зеленського і Патрушева в Омані - ці факти тягнуть на державну зраду, - "ЄС"

Хіба це не суспільно важлива інформація?

Замість того, щоб відповісти на запитання, які досі залишаються без відповіді, і прояснити досі незрозумілі моменти – Андрій Єрмак та Офіс президента у своїх заявах вдаються до дискредитації редакції та погрожують судом журналістам, які намагаються пролити світло на всю цю історію.

Також через вихід нашого матеріалу Офіс президента дозволив собі зробити публічний сигнал-застереження Суспільному мовнику, що важко тлумачити інакше, аніж тиск та втручання в редакційні справи.

Держава справді фінансує Суспільного мовника. Держава – тобто громадяни України, а не конкретний президент, Кабмін чи Верховна Рада. І тому, коли конкретному президенту, міністру чи депутату не подобається, що транслює Суспільний мовник, це не означає, що він має право на нього публічно тиснути.

У четвер, 13 лютого програма "Схеми" повідомила, що секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев прибув в Оман того ж дня, коли звідти вилетів президент України Володимир Зеленський. За даними журналістів "Схем", Зеленський скористався для повернення в Україну тим самим літаком, на якому Патрушев прибув до Оману з Москви.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак назвав розслідування "Схем" "неправдою від початку і до кінця". "Завтра будь-хто може випустити такий сюжет про будь-кого, в якому єдиним свідченням буде "як стверджують наші джерела" і абсолютно маніпулятивні фрази під драматичну музику", - припустив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Візит Зеленського в Оман був приватним, - відповідь Офісу Президента депутату від "ЄС" Ар'єву. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175836
 
   
 Топ коментарі
 
Сначала вы врали, что Зеленский в Буковеле, а он оказался в Омане.
Потом вы врали, что он там с официальным визитом.
Потом вы врали, что он с минуту на минуту вернется домой.
Вы врали врали и врали, утопая в своем вранье.

А теперь вы говорите, что журналисты не предоставили доказательств. «Какие ваши доказательства»...





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У бубочки сейчас задачка задачек. Он не понимает какие еще реальные данные есть у "Схем" и у тех, кто им подсказал копать именно в этом направлении. То, что это была лишь затравка с целью посмотреть на реакцию Моники и окружения - сомнений практически нет. Вовочка тупо не знает что врать дальше. Самое интересное нас ждет впереди в следующих частях этого "Марлезонского балета" и что у "Схем" припрятано в рукаве.
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К информации "Схем" трудно придраться, там поданы сухие факты и некоторые предположения. А "целиком и полностью не соответствует действительности" - истерика со стороны ОП.
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Вам просто везет. Я еще пока встречаю автомобили с наклейками за зе.
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если IQ, то при чем проценты?
а усли проценты, то что есть Q?
))) может ты просто дура?
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ЗЕЛЕНЫЙ ЛГУН И ЕГО КАМАРИЛЬЯ-----ДОЛЖНЫ ПАРИТЬСЯ В РОСТОВЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ти згодний, Володимир КРИВОрожскій?
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Виходить, шо вже і кривомозкий жопорук!
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Астанавите перо! ЗЕ на ВАС уже заявление пишет!
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ПАТРУШЕВ директор ФСБ РФ у 1999 -2008 роках.
Змінив на цій посаді Путіна і перебував на посаді протягом двох його президентських термінів.
Очолював ФСБ Росії майже 9 років!.
В ході тривалого судового розслідування вбивства колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка в 2006 році, вищим судом Лондона в січні 2016 оприлюднено висновок про причетність до нього президента РФ Путіна та секретаря Ради безпеки РФ, тодішнього голови ФСБ Миколи Патрушева

На початку 2018 фігурував у ЗМІ як причетний до контрабанди кокаїну з посольства Росії в Аргентині
Активно підтримує агресивну імперську політику Росії і є справжнім патріотом клану Путіна та його кадебістських традицій.
Вважає спецоргани, такі як ЧК, КГБ «…свого роду, нашим новим дворянством»

Ми не розуміємо, чого Україна така вперта. Нічого поганого з ними не станеться, якщо вони запровадять цей договір (Мінськ-2).
Але вони не хочуть сісти за стіл переговорів і домовитися з представниками донецьких і луганських збройних угруповань. Це ключове питання»
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Що ,паршивка,по світу гастролюєш,гарним людям щось *******...?Не соромно?
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ЦРУ в теме
Кремлевскую хунту будут валить
А потом займутся рейтингами
Не всем дано добежать до самолета на Ростов
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Він потребує нашої допомоги..він уже в полоні...ситуація гірша ,навіть,чим у овоча?
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Зачем ему наша помощь? Чем он для нас ценен?

Можно разве что пристрелить сейчас, чтоб не мучился потом на Роисе.
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А для того ,що погрожують фізичним знищенням його,сім"ї...(не хотів повертатись через москву-літачок бенедьо знищили і сів в літачок мертветчука)мабуть весь час підсилають когось...а вийти і сказать ..я всьо.. не зможе ,бо слабак.навіть так погрожували Трампу...але там все в порядку.
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И шо нам дело до его семьи?

Не помню, шоб я его просил становиться президентом.
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если так, то Зеленский под контроллем бандитов,
других объяснений нет
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Был под контролем бандитов. Теперь похоже, что под контролем ФСБ.
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Богдан вчасно здриснув з ЗЕленого човна...
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похоже мешал с кацапами лобызаться ...
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Если задаться вопросом, почему после сбитого в Иране украинского самолёта Зе ещё сутки не прилетал в Украину, то ответ будет , такой что из за Патрушева, другой какой может быть ответ ?
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Это тупорылое криворожского дерьмо и в подании иска зашкварилось. Жду когда юристы "схем" натянут зеленую говнокоманду в продажных порновских судах.
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Вот сейчас бы журналистам провести расследование в Омане с камерами видеонаблюдения- куда ходил, с кем общался? Наверняка там камер полно.
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Вот почему нужен закон о борьбе с дезинформацией и манипуляциями
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Я не зрозумів, ти мендель зібрався судити цим законом?
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Бубочку може бовтати де завгодно, бо воно ботало й є - куди корова (Єрмак, Богдан, Бєня, Путєн) його потягнуть, там воно бовтатись й буде... А от Патрушев не міг там просто так з'явитись, одночасно з бубочкою, якого Єрмак доставив...
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А в суде они будут действовать как в одном из предыдущих разбирательств.
"Мы получили информацию из наших секретных источников и ее подтверждение мы вам не дадим, если хотите - делайте запросы в Совбез и Пограничную службу России".
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Как ни странно, но именно Президент Порошенко сегодня в Мюнхене задаёт тон в украинском вопросе. Так вот этого и боялся Зеленский, когда давал приказ блокировать визит Порошенко в Мюнхен.

Не дает Зе слить Украину как в Омане...
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Пан Порошенко з Мюнхену наживо відповідає на питання.
Вже почала забувати, як розмовляють з екрану нормальні люди. Не онанірують, не гундосять, не самомня сєбя во всє щєлі, а ведуть правильний діалог в інтересах нашої багатостраждальної, зрадженої своїм же народом, Держави.
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"Более того, с начала во всей истории с Оманом именно Офис президента не договаривал, скрывал и даже, сознательно или нет, дезинформировал общество. "

Ну и что? Какое отношение к отпуску Зе имеет рассказ про Патрушева? Если расследователи не утверждали, что была тайная встреча, то какой смысл в этой публикации? Намекнуть, что была, как месть за то, что Зе до того привирал про свой отпуск?
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А был ли отпуск или это крыша для сделок..
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Для чего это крыша никакой информации нет, по материалам расследователей невозможно заключить, что Зе или кто из его команды встречался с Патрушевым, есть намеки, что это могло быть, но народ проверить ничего не может все равно, нет никаких оснований каким либо законным способом провести официальное расследование, которое поставит точки над и. Так для чего публикация? Чтоб "осадочек остался", более ни для какой разумной цели.
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зебилы обгадились снова ...
откуда зебилы знают, что делал Патрушев ?
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Ваня, не морщи лобик - логика не твой конек
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Почему приключения Зе в Омане не заканчиваются они уже назревали в Мюнхене , но Порох появился...
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так це ви мабуть не знаєте що єрмак просив послів великої сімки СКАСУВАТИ запрошення для Порошенка і погрожував що зеленський тоді не поїде
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Радіо Свобода фінансується урядом США, тому не виключено що інформацію журналісти отримали від спецслужб США. Пригадуєте, як Помпео подзвонив зелоху в Оман і запитав, що він там робить.
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Просто США накреслили червоні лінії і не дають ЗЕро за них запливати, це повернення "приватбагку" Бене, контроль за військовою допомогою США для України щоб джевеліни не злили і інше, інакше б Вова вже в засос з іншим Вовою цілувався якби не США.
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Редакция настаивает, что обнародовала общественно важную информацию о том, что во время пребывания Зеленского в Омане в страну прилетал Патрушев. И подчеркивает, что в сюжете нет утверждений о том, что между ними состоялась встреча.

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Чекаємо на повістку до суду, - "Схеми" озвучили позицію щодо розслідування про можливу зустріч Зеленського з Патрушевим в Омані - Цензор.НЕТ 6933 Чекаємо на повістку до суду, - "Схеми" озвучили позицію щодо розслідування про можливу зустріч Зеленського з Патрушевим в Омані - Цензор.НЕТ 6933 Чекаємо на повістку до суду, - "Схеми" озвучили позицію щодо розслідування про можливу зустріч Зеленського з Патрушевим в Омані - Цензор.НЕТ 6933 ******!!! Вот это я тупой!!! Я то смотрел и понял, что сюжет о том что Зеленский тайно встречался с Патрушевым, а оказывается что они просто освещали прибытие Патрушева в Оман. Чекаємо на повістку до суду, - "Схеми" озвучили позицію щодо розслідування про можливу зустріч Зеленського з Патрушевим в Омані - Цензор.НЕТ 5340

Короче очередные ****@болы!
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Не, ну скока можна мусолить приватные вопросы? Дело-то житейское: Злобный Карлик передал под пальмы "привет" БлаЗЕню, "привет" привёз Патрушев и нахлобучил БлаЗЕня на этот "привет" так, шо у БлаЗЕня из носа надулась ЗЕлёная бульба. Все довольны, всем хорошо. При чём тут какие-то "Схемы" с непонятными повестками в суд? Мо кто из "Схем" или из суда возжелал быть нахлобученным под пальмами? Бывает...
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тот случай, когда попытка отпетлять назад означает приговор
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зеленский, ирмак и прочие точно знают, что делал Патрушев ? откеда ?
Мендель брехливая коза, ЗеГниды палятся на каждом шагу всё больше
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во будет Мендель и Ирмак блеять, когда в сети видео появится,
надо срочно гамить Телеграм и вводить Зебурашку,
как в какцапии
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С кем связались, не ваш уровень зелень пузатая.
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Ермак своих старушек подключит, они как прыгнут!!!
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слышь имей совесть такие страшилки на ночь тут люди после трудовой недели хотят поспать а ты фильмы ужасы на ночь глядя
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