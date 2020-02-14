 Чекаємо на повістку до суду, - "Схеми" озвучили позицію щодо розслідування про можливу зустріч Зеленського з Патрушевим в Омані

Заяву редакції опубліковано на сайті "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ. Наводимо її повний текст.
"13 лютого ми опублікували матеріал "Оманлива відпустка" про невідомі раніше деталі, пов’язані з січневою поїздкою Володимира Зеленського до Оману.
Після чого в Офісі президента заявили, що інформація у ньому "цілком і повністю не відповідає дійсності", що в сюжеті "все від початку до кінця неправда".
Заявили, що будуть позиватися до суду на нашу редакцію.
Ми чекаємо на цей документ.
Можливо, з позову ми зрозуміємо, що конкретно з озвученого в сюжеті, на думку ОП, є неправдою?
Що Зеленський був в Омані?
Що він повертався чартерним бортом 9H-VJN?
Що саме цим бортом туди напередодні прилетів Патрушев із Москви?
Що в Омані із Зеленським був Андрій Єрмак?
Якщо ж у ОП хочуть спростувати зустріч Патрушева та Зеленського – то, по-перше, у матеріалі немає тверджень про те, що така зустріч відбулася. По-друге, позиція Офісу президента була повною мірою представлена у сюжеті.
Більше того, від початку у всій історії з Оманом саме Офіс президента не договорював, приховував та навіть, свідомо чи ні, дезінформував суспільство.
То відпустка, то робочий візит, якщо відпустка – навіщо у ній Єрмак, якщо відрядження – чому таємне, "Зеленський терміново вилітає" – а вилітає тільки через 10 годин і так далі.
Навіть така, здавалось би, дрібниця як президентський штандарт на Банковій, який був піднятий. Що мало сигналізувати громадянам про присутність глави держави в межах країни. Хоча він був за кордоном.
Цілком логічно, що в журналістів залишалася низка запитань, на які досі немає відповіді.
Тепер у своєму матеріалі ми навели невідомі раніше факти, які точно потребують публічних пояснень – про те, що в Оман прилетів секретар Радбезу РФ Микола Патрушев саме тоді, коли там був Володимир Зеленський, і саме тим літаком, яким президент був доправлений в Україну.
Хіба це не суспільно важлива інформація?
Замість того, щоб відповісти на запитання, які досі залишаються без відповіді, і прояснити досі незрозумілі моменти – Андрій Єрмак та Офіс президента у своїх заявах вдаються до дискредитації редакції та погрожують судом журналістам, які намагаються пролити світло на всю цю історію.
Також через вихід нашого матеріалу Офіс президента дозволив собі зробити публічний сигнал-застереження Суспільному мовнику, що важко тлумачити інакше, аніж тиск та втручання в редакційні справи.
Держава справді фінансує Суспільного мовника. Держава – тобто громадяни України, а не конкретний президент, Кабмін чи Верховна Рада. І тому, коли конкретному президенту, міністру чи депутату не подобається, що транслює Суспільний мовник, це не означає, що він має право на нього публічно тиснути.
У четвер, 13 лютого програма "Схеми" повідомила, що секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев прибув в Оман того ж дня, коли звідти вилетів президент України Володимир Зеленський. За даними журналістів "Схем", Зеленський скористався для повернення в Україну тим самим літаком, на якому Патрушев прибув до Оману з Москви.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак назвав розслідування "Схем" "неправдою від початку і до кінця". "Завтра будь-хто може випустити такий сюжет про будь-кого, в якому єдиним свідченням буде "як стверджують наші джерела" і абсолютно маніпулятивні фрази під драматичну музику", - припустив він.
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а усли проценты, то что есть Q?
))) может ты просто дура?
Ти згодний, Володимир КРИВОрожскій?
Змінив на цій посаді Путіна і перебував на посаді протягом двох його президентських термінів.
Очолював ФСБ Росії майже 9 років!.
В ході тривалого судового розслідування вбивства колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка в 2006 році, вищим судом Лондона в січні 2016 оприлюднено висновок про причетність до нього президента РФ Путіна та секретаря Ради безпеки РФ, тодішнього голови ФСБ Миколи Патрушева
На початку 2018 фігурував у ЗМІ як причетний до контрабанди кокаїну з посольства Росії в Аргентині
Активно підтримує агресивну імперську політику Росії і є справжнім патріотом клану Путіна та його кадебістських традицій.
Вважає спецоргани, такі як ЧК, КГБ «…свого роду, нашим новим дворянством»
Ми не розуміємо, чого Україна така вперта. Нічого поганого з ними не станеться, якщо вони запровадять цей договір (Мінськ-2).
Але вони не хочуть сісти за стіл переговорів і домовитися з представниками донецьких і луганських збройних угруповань. Це ключове питання»
Кремлевскую хунту будут валить
А потом займутся рейтингами
Не всем дано добежать до самолета на Ростов
Можно разве что пристрелить сейчас, чтоб не мучился потом на Роисе.
Не помню, шоб я его просил становиться президентом.
других объяснений нет
"Мы получили информацию из наших секретных источников и ее подтверждение мы вам не дадим, если хотите - делайте запросы в Совбез и Пограничную службу России".
Не дает Зе слить Украину как в Омане...
Вже почала забувати, як розмовляють з екрану нормальні люди. Не онанірують, не гундосять, не самомня сєбя во всє щєлі, а ведуть правильний діалог в інтересах нашої багатостраждальної, зрадженої своїм же народом, Держави.
Ну и что? Какое отношение к отпуску Зе имеет рассказ про Патрушева? Если расследователи не утверждали, что была тайная встреча, то какой смысл в этой публикации? Намекнуть, что была, как месть за то, что Зе до того привирал про свой отпуск?
откуда зебилы знают, что делал Патрушев ?
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******!!! Вот это я тупой!!! Я то смотрел и понял, что сюжет о том что Зеленский тайно встречался с Патрушевым, а оказывается что они просто освещали прибытие Патрушева в Оман.
Короче очередные ****@болы!
Мендель брехливая коза, ЗеГниды палятся на каждом шагу всё больше
надо срочно гамить Телеграм и вводить Зебурашку,
как в какцапии