 Від початку доби 14 лютого ворог 9 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстріляв наші позиції, а саме:

поруч із Красногорівкою - з міномета калібру 120 мм ворог випустив 12 мін, а також вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета - 7 пострілів і великокаліберних кулеметів;

неподалік Лебединського - з міномета калібру 82 мм - 4 міни.

Сім ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

двічі поблизу Новолуганського - з 82-мм міномета - 7 мін, а також вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

тричі в районі населеного пункту Кримське - з мінометів калібру 120 мм - 20 мін і 82-мм міномета - 14 мін;

поруч з Травневим - зі станкового протитанкового гранатомета - 2 постріли, а також вів вогонь з великокаліберного кулемета і іншої стрілецької зброї;

неподалік Хутору Вільного - з міномета калібру 120 мм - 2 міни, а також з гранатометів різних систем.

Сьогодні, 14 лютого, в результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

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