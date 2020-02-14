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 Від початку доби 14 лютого ворог 9 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Впродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстріляв наші позиції, а саме:

  • поруч із Красногорівкою - з міномета калібру 120 мм ворог випустив 12 мін, а також вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета - 7 пострілів і великокаліберних кулеметів;
  • неподалік Лебединського - з міномета калібру 82 мм - 4 міни.

Сім ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • двічі поблизу Новолуганського - з 82-мм міномета - 7 мін, а також вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
  • тричі в районі населеного пункту Кримське - з мінометів калібру 120 мм - 20 мін і 82-мм міномета - 14 мін;
  • поруч з Травневим - зі станкового протитанкового гранатомета - 2 постріли, а також вів вогонь з великокаліберного кулемета і іншої стрілецької зброї;
  • неподалік Хутору Вільного - з міномета калібру 120 мм - 2 міни, а також з гранатометів різних систем.

Сьогодні, 14 лютого, в результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175835
 
 
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От бачите. Втрат нема, значить все добре. Можна відводити війська на нових ділянках і дати воду в Крим.
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потрібно відвести наші війска на таку відстань, щоб туди не долітали міни та снаряди?!
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Нет никакого перемирия. Есть циничное лицемерие.
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Helgi Sharp с Ol Sharp.
22 ч. ·

Ну шо, бандерівці... Щороку в мене для вас один подаруночок до свята. Так що кохайтеся, чорнобриві, але не з мос... ну, ви в курсі - це нам ще мудрий Кобзар заповів.
Off!

С начала суток 14 февраля враг 9 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7454
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