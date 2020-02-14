 Штайнмаєр: Росія перетворила військову силу і насильницьке перекроювання кордонів у Європі в політичний інструмент

Про це він сказав у своєму виступі на відкритті 56-ї Мюнхенської конференції з безпеки 14 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Росія, правомірно чи неправомірно ображена і відчужена, не тільки анексувала Крим і повністю ігнорувала міжнародне право. Вона перетворила військову силу і насильницьке перекроювання кордонів на європейському континенті на політичні інструменти. Результатом цього є невизначеність і непередбачуваність, конфронтація і втрата довіри", - заявив Штайнмаєр.
Президент Німеччини зазначив, що міжнародне право має насамперед захищати малі країни. Але сьогодні "сильні роблять все, що хочуть, а слабкі страждають". Він зазначив, що сильні держави не дотримуються правил, вони вже не є гарантами безпеки.
"Таке мислення і такі дії шкодять нам всім. Це відкидає нас до тієї епохи, в якій кожен прагнув забезпечити власну безпеку за рахунок інших. У цьому сценарії безпека одного - це незахищеність іншого", - заявив президент ФРН.
Конференція відбувається 14-16 лютого за участю близько 40 глав держав і урядів, більш ніж 100 міністрів оборони та закордонних справ.
а кое-кто еще и формулы хренпойми какие выдумывает, чтоб оправдать агрессию и аннексию паршивой рашки и уложить для лошков эти доводы в красивую коробочку...с бантиком...
с одной стороны как бы понимает, что нельзя потворствовать рашке - она далеко пойдет
а другая сторона тупо хочет денег...
В подготовке документа принимали участи украинские эксперты.
Этот доклад он готовился для мюнхенской конференции?
Интересно кто послал для подготовки этого доклада этих экспертов?
Как это происходит?
Украинская правда кажется.
Сейчас на прямом обсуждали.
Один из экспертов работал в МИДе в кабинете министров Азарова.
Интересует как происходит эта процедура.
К примеру организаторы коеференции заказывают доклад и посылают украинской стороне запрос на то кого они хотят предоставить в качестве экспертов от Украины?
Ну как то так?
Кого можно обвинять если Украинв сама им поручила этот доклад?
От нашего мида и зезидента ответа не добъешься.
исчезла растворилась в небытии
При цьому потрібно розуміти, що якщо Зеленський спробує захиститися від нових витоків інформації за допомогою будь-яких домовленостей з росіянами, це його не врятує. Кремлю не потрібні ніякі домовленості із Зеленським просто тому, що Путін не сприймає всерйоз ані українського президента, ані саму Україну. Зеленський для нього - просто інструмент, за допомогою якого він спробує дестабілізувати і демонтувати Українську державу, зробити її частиною своєї нової імперії. Тільки заради цього Зеленського заманювали в пастку Омана - і будуть заманювати в нові і нові пастки, куди він неодмінно потрапить. Не може не потрапити. Непрофесіонал завжди потрапляє в сильця, які розставляють професіонали. Це - закон політики, з яким українці вирішили поекспериментувати на виборах 2019 року. Що ж, експеримент продовжаться.
А як же збіг бортів Патрушева і Зеленського? А ніяк. Це історія про той самий дилетантизм. Професійний політик втік би від борта, яким користувався керівник Радбезу ворожої країни, як від вогню. Але Зеленському після трагедії з українським літаком терміново потрібно було до Києва, він і так уже - тепер уже зі зрозумілих кожній розсудливій людині причин - запізнювався.
І недосвідчений президент скористався послугами першого-ліпшого борту, який перебував на льотному полі Маската. Зупинити його було нікому.
штайнмайер принялся выражать протест.
П'ЯТНИЦЯ, 14 ЛЮТОГО 2020, 16:09
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/02/14/7106381/
Та и парашенка был за формулу этого швайна.
А отход войск от своих же границ по формуле Штаймайера не способствует насильственному перекраиванию границ?
https://www.economics-prorok.com/2019/10/%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC.html
- Россия превратила военную силу и насильственное перекраивание границ в Европе в политический инструмент.
И после короткой паузы продолжил:
- Именно поэтому мы хотим закупать у нее побольше газа и дружить с русскими семьями.
ну не чітайте все підряд на узском ізіке!
Порошенко не раз казав, що такої херні як "формула штайнмаєра" не існує! Це хубло розвинув цю тему а зелене марево підхватило!
"Мы в Германии ответственны за то, чтобы всерьез воспринимать обеспокоенность и интересы народов Центральной Европы, придавать им вес и действовать в соответствии с этим. Одновременно нам нужно смотреть на причины нарастающего отчуждения России. Европа не может и не должна мириться с этим. Нам нужны другие, лучшие отношения с Россией, а России - с Европейским Союзом", - заявил ШтайнмайерИсточник:https://censor.net.ua/n3175809
Какая-то шизофрения у Штайна, раздвоение личности. не только среди наших политиков есть дураки.
Та да,предлагают волку кушать траву вместо баранов...