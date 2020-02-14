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 Політика України, За кордоном
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Все про:Росія (26452) Штайнмаєр (225) Мюнхен (73)

 Штайнмаєр: Росія перетворила військову силу і насильницьке перекроювання кордонів у Європі в політичний інструмент

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Росія перетворила військову силу і насильницьке перекроювання кордонів на європейському континенті в політичний інструмент.

Про це він сказав у своєму виступі на відкритті 56-ї Мюнхенської конференції з безпеки 14 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Росія, правомірно чи неправомірно ображена і відчужена, не тільки анексувала Крим і повністю ігнорувала міжнародне право. Вона перетворила військову силу і насильницьке перекроювання кордонів на європейському континенті на політичні інструменти. Результатом цього є невизначеність і непередбачуваність, конфронтація і втрата довіри", - заявив Штайнмаєр.

Президент Німеччини зазначив, що міжнародне право має насамперед захищати малі країни. Але сьогодні "сильні роблять все, що хочуть, а слабкі страждають". Він зазначив, що сильні держави не дотримуються правил, вони вже не є гарантами безпеки.

"Таке мислення і такі дії шкодять нам всім. Це відкидає нас до тієї епохи, в якій кожен прагнув забезпечити власну безпеку за рахунок інших. У цьому сценарії безпека одного - це незахищеність іншого", - заявив президент ФРН.

Конференція відбувається 14-16 лютого за участю близько 40 глав держав і урядів, більш ніж 100 міністрів оборони та закордонних справ.

Читайте також: У Мюнхені Україні пропонують химеру, а не мирний план, - Яценюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175830
 
   
 Топ коментарі
 
Штайнмайер у Вас возникли проблемки с Мацквой или у всей страны?
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Єрмак вже її підписав. Тепер буде протягувати в Конституцію
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Єто формула Порошенко. Просто он не хочет признаваться в своём авторстве, а Штайнмайер это терпит, но ему тоже может это надоесть.
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"Денех нет"... И Штайнмайер начинает "чесать репу" - "а тому-ли, я, дала?...".
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Висновок- здатися в полон до Хубла. Бо проти лому немає прийому.
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ну да, а пан Штайнмайер один з тих хто помагав їй в цьому з усіх сил
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тільки хотві написати...
а кое-кто еще и формулы хренпойми какие выдумывает, чтоб оправдать агрессию и аннексию паршивой рашки и уложить для лошков эти доводы в красивую коробочку...с бантиком...
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Штайнмайер у Вас возникли проблемки с Мацквой или у всей страны?
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у него раздвоение личности...
с одной стороны как бы понимает, что нельзя потворствовать рашке - она далеко пойдет
а другая сторона тупо хочет денег...
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Ой! А хазяин дозволил такие речи глаголить?
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Висновок-Росію треба поділити на багато маленьких держав і настане мир на Землі
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сцарь в кремле хочет законодательно закрепить(читаем закрепил) не распространение международного права на територии приполярнойнигерии.....
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Доклад "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона", подготовленный группой европейских, российских и украинских экспертов, более недоступен на сайте Мюнхенской конференции.
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...это мулька кацапская, а не Доклад.... Штайнмайер: Россия превратила военную силу и насильственное перекраивание границ в Европе в политический инструмент - Цензор.НЕТ 3536..
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Поразительно что.
В подготовке документа принимали участи украинские эксперты.
Этот доклад он готовился для мюнхенской конференции?
Интересно кто послал для подготовки этого доклада этих экспертов?
Как это происходит?
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...Мертвечук наверно или кто нибудь из Зажопцев.. Штайнмайер: Россия превратила военную силу и насильственное перекраивание границ в Европе в политический инструмент - Цензор.НЕТ 1496..узнаем скоро. это не сложно. есть фамилии исполнителей на черновиках..журналюги за бабки раскопают... Штайнмайер: Россия превратила военную силу и насильственное перекраивание границ в Европе в политический инструмент - Цензор.НЕТ 1496..
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Уже раскопали.
Украинская правда кажется.
Сейчас на прямом обсуждали.
Один из экспертов работал в МИДе в кабинете министров Азарова.
Интересует как происходит эта процедура.
К примеру организаторы коеференции заказывают доклад и посылают украинской стороне запрос на то кого они хотят предоставить в качестве экспертов от Украины?
Ну как то так?
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..из посольства возможно направили кого или отправили из МИДа отсюда..возможно много вариантов...мертвечуки текст готовый дать могли и бабок, вот и результат Штайнмайер: Россия превратила военную силу и насильственное перекраивание границ в Европе в политический инструмент - Цензор.НЕТ 8073 ...в МИДе, похоже растерянность царит, нет управленца жесткого там сейчас. вот и результат...
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Вот и я о том.
Кого можно обвинять если Украинв сама им поручила этот доклад?
От нашего мида и зезидента ответа не добъешься.
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..сняли его уже из сайта пишут форумчане...исправлять возможно будут муть эту прокацапскую..посмотрим.. Штайнмайер: Россия превратила военную силу и насильственное перекраивание границ в Европе в политический инструмент - Цензор.НЕТ 5814
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План "12 кроків для миру в Україні" зі скасуванням санкцій проти РФ видалили з сайту Мюнхенської конференції

исчезла растворилась в небытии
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Яка чудова новина! А що Україна? Чекає в коридорчику біля туалета?Штайнмайер: Россия превратила военную силу и насильственное перекраивание границ в Европе в политический инструмент - Цензор.НЕТ 5637
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как-то повеяло.... историей... - мюнхенский сговор 1938 года - которую быстро забывают
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це в 2020 тільки виявилось, а в 1991 не було видно на Балканах та згодом в Молдові та Грузії???
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Ну и как после этого Скабеева формулу штанмайера будет прославлять продвигая ...
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Наверно США ему лично намекнули за санкции...
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Шо ***** кинул? Денег не заплатили вовремя? )
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и при всем этом он хочет с ними иметь хорошие отношения...
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Виталий Портников -
При цьому потрібно розуміти, що якщо Зеленський спробує захиститися від нових витоків інформації за допомогою будь-яких домовленостей з росіянами, це його не врятує. Кремлю не потрібні ніякі домовленості із Зеленським просто тому, що Путін не сприймає всерйоз ані українського президента, ані саму Україну. Зеленський для нього - просто інструмент, за допомогою якого він спробує дестабілізувати і демонтувати Українську державу, зробити її частиною своєї нової імперії. Тільки заради цього Зеленського заманювали в пастку Омана - і будуть заманювати в нові і нові пастки, куди він неодмінно потрапить. Не може не потрапити. Непрофесіонал завжди потрапляє в сильця, які розставляють професіонали. Це - закон політики, з яким українці вирішили поекспериментувати на виборах 2019 року. Що ж, експеримент продовжаться.
А як же збіг бортів Патрушева і Зеленського? А ніяк. Це історія про той самий дилетантизм. Професійний політик втік би від борта, яким користувався керівник Радбезу ворожої країни, як від вогню. Але Зеленському після трагедії з українським літаком терміново потрібно було до Києва, він і так уже - тепер уже зі зрозумілих кожній розсудливій людині причин - запізнювався.
І недосвідчений президент скористався послугами першого-ліпшого борту, який перебував на льотному полі Маската. Зупинити його було нікому.
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Щось Портніков лажає. Не буває таких співпадіннь. Це математично неможливо. Крім того за 4 години з Києва можна було прислати літак, а не чекати майже добу поки звільниться чартер Патрушева.
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Щось Портніков краще б мовчав. А то якось упав в моїх очах. Таких дивних збігів просто не буває!
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у немцев так принято, "задержка зарплаты" = "забастовка".
штайнмайер принялся выражать протест.
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У США назвали неприйнятним "мюнхенський план" завершення війни в Україні
П'ЯТНИЦЯ, 14 ЛЮТОГО 2020, 16:09
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/02/14/7106381/
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невже прозрів?! може й його "формулу" в дупу?!
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Вот,правильно немочка заметил:что бы быть сильным необходимо решать политические вопросы военным путем.
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Штайнмаер поменял свою формулу на русообию эту вот самую. Теперь он не будет иметь таких перспектив как Шредер
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При парашенки он по другому пел.
Та и парашенка был за формулу этого швайна.
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Татышо!!!
А отход войск от своих же границ по формуле Штаймайера не способствует насильственному перекраиванию границ?
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Ключевая фраза в высере этой еврокрысы «правомерно или не правомерно».
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Давай забабахай нову хвормулу якусь. І побільше пєрєменних натикай. І поменше констант. Бо останні вже не працюють. Тепер можна повернути країну-агресора назад в ПАРЄ, будувати з ними газопровід, кликати на посідєлки і тд. Це вам також Штати в штани нас рали? А ви такі - А шо ми? Ми маленькі... старий свистун.
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Да просто Штайнмайер не дурак и уже сейчас думает о теплой должности в газпроме рядом с со своим земляком. И зарплатой в пару-тройку лямов эвро в год. Штайнмайер: Россия превратила военную силу и насильственное перекраивание границ в Европе в политический инструмент - Цензор.НЕТ 1582
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Штайнмайер:
- Россия превратила военную силу и насильственное перекраивание границ в Европе в политический инструмент.
И после короткой паузы продолжил:
- Именно поэтому мы хотим закупать у нее побольше газа и дружить с русскими семьями.

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Північний потік-2 накрився і шайтанфраєр здувся, санкції США надоумили.
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Нужно всем миром санкциями карать Россию за захват чужих территорий!!!
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Цей дурник думав ,що у нього привілеї-з"ясувалось:чечено-кремлівський блеф...може хоть тепер зрозумів,що натворив...і вибачиться за свої кремлядські знущання.
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Вибачиться перед Меркель і німецьким народом.За наш ...
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тут всі завзято спорять про "формулу порошенка" "формулу штайнмаєра"
ну не чітайте все підряд на узском ізіке!
Порошенко не раз казав, що такої херні як "формула штайнмаєра" не існує! Це хубло розвинув цю тему а зелене марево підхватило!
Штайнмаєр: Росія перетворила військову силу і насильницьке перекроювання кордонів у Європі в політичний інструмент - Цензор.НЕТ 8577
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Россия превратила военную силу и насильственное перекраивание границ на европейском континенте в политический инструмент. и ПОЭТОМУ Отношения России и Евросоюза необходимо улучшать, уверен президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
"Мы в Германии ответственны за то, чтобы всерьез воспринимать обеспокоенность и интересы народов Центральной Европы, придавать им вес и действовать в соответствии с этим. Одновременно нам нужно смотреть на причины нарастающего отчуждения России. Европа не может и не должна мириться с этим. Нам нужны другие, лучшие отношения с Россией, а России - с Европейским Союзом", - заявил ШтайнмайерИсточник:https://censor.net.ua/n3175809
Какая-то шизофрения у Штайна, раздвоение личности. не только среди наших политиков есть дураки.
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Одновременно нам нужно смотреть на причины нарастающего отчуждения России.

Та да,предлагают волку кушать траву вместо баранов...
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