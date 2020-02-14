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 Українці, поляки, в'єтнамці і китайці вивели з Польщі 2 млрд євро, отримані шляхом ухилення від сплати податків

Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало 18 осіб і провело 60 обшуків у рамках розслідування справи про ухилення від сплати податків і незаконне виведення коштів за кордон.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу відомства.

Група діяла як мінімум з 2016 року. У злочинну мережу входили, за даними слідства, 26 фірм, якими управляли громадяни України, Польщі, Китаю та В'єтнаму.

Всього вони змогли вивести за кордон як мінімум 8,6 млрд злотих (близько 2 млрд євро. - Ред.). Ці кошти були отримані в результаті ухилення від сплати податків. До Національного реєстру компанії або надавали фінансові звіти з фальшивими даними, або не надавали їх зовсім.

Серед затриманих - голова державної платіжної установи і п'ять осіб, які управляють компанією.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175824
 
 
 Топ коментарі
 
честно говоря, мне насрать на бюджет польши и их пенсионеров. поэтому очень рад за украинцев, что хоть они смогли достойно заработать в ляхляндии.
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4 года
по 2 ляма в месяц с фирмы
обычная обналтная помойка
у нас таких сотни
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цікаво що в Поляндії зробили б з бубочками які виводили гроші з Привату і не платили податки?)
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Интернационал...капитал...все по товприЧу марксу...😃
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..да фигня это.. десятки лярдов еуропа на шару дала. делиться же нужно Украинцы, поляки, вьетнамцы и китайцы вывели из Польши 2 млрд евро, полученные путем уклонения от уплаты налогов - Цензор.НЕТ 1960 ....а ребята то креативные, не растерялись..
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Какими должны были быть доходы, если спрятанные суммы налогов составили 2.5 лярда ойро... я б не жлобился, остановился б на пол-лимона, купил бы джинсы Левай, чтобы выгодно спекульнуть, и зник...
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честно говоря, мне насрать на бюджет польши и их пенсионеров. поэтому очень рад за украинцев, что хоть они смогли достойно заработать в ляхляндии.
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4 года
по 2 ляма в месяц с фирмы
обычная обналтная помойка
у нас таких сотни
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цікаво що в Поляндії зробили б з бубочками які виводили гроші з Привату і не платили податки?)
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А,чом, не - Угруповання створене польськими високопосадовцями , й далі по тексту Украинцы, поляки, вьетнамцы и китайцы вывели из Польши 2 млрд евро, полученные путем уклонения от уплаты налогов - Цензор.НЕТ 5601
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