EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Суспільство
  440  8
Все про:Крим (8763) переслідування (65) прокуратура (2071) Чийгоз (232)

 Прокуратура оголосила про підозру російським слідчим через затримання Чийгоза в 2014 році

Прокуратура Криму оголосила про підозру співробітникам Слідкому Російської Федерації в окупованому Криму, які в 2014 року переслідували фігурантів "справи 26 лютого", зокрема заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Прокуратури АРК, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що в межах "кримінальної справи", виконуючи вказівки кураторів із Росії та окупаційної влади, "слідчі" здійснили незаконне затримання одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу, пред'явлено звинувачення, ініційовано перед незаконно створеним судом питання про обрання, а відтак неодноразово - щодо продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

"Слідство" окупаційними правоохоронцями проводилося однобічно, а докази збиралися з єдиною метою - незаконно звинуватити людину в злочині, якого вона не скоювала", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що російськими слідчими було складено обвинувальний акт, який згодом було затверджено російським прокурором і направлено для розгляду до підконтрольного Росії суду.

Читайте також: Російський суд відмовився надати Чийгозу й Умерову право ознайомитися з указами про помилування, - адвокат Полозов. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175821
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Такое впечатление, что если этих кацапских следаков поймать и вывезти в Украину, кто-то их будет судить...((
 показати весь коментар
 
 
А на справи Майдану прокурорів не вистачає. Рєорганізація.
 показати весь коментар
 
 
Следаки в крыму как раз таки не кацапские. Нашенские, родненькие в акадЭмических пенатах на Соломенский площади взрощенные. Как и сбушники и мчсники и другие бюджетники полуострова...
кацапские там лишь кураторы
 показати весь коментар
 
 
На фоне отпущеного из-за "окончания строков следствия" реального, уже взятого под арест, самооборонца Крыма єти обьявления подозрений звучат как издевательство...
 показати весь коментар
 
 
Сроки по требованию упк приостанавливаются до поимки. Тот кто этого не сделал должОн присесть за «повешение/злоупотребление». Иначе в обоих случаях это жесткое невыполнение норм закона. В противном случае, смело можно утверждать, что закон в стране не работает со всеми вытекающими отсюда последствиями
 показати весь коментар
 
и каким образом они это сделали?) голубя послали?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору