 Прокуратура оголосила про підозру російським слідчим через затримання Чийгоза в 2014 році

Про це сказано в повідомленні пресслужби Прокуратури АРК, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що в межах "кримінальної справи", виконуючи вказівки кураторів із Росії та окупаційної влади, "слідчі" здійснили незаконне затримання одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу, пред'явлено звинувачення, ініційовано перед незаконно створеним судом питання про обрання, а відтак неодноразово - щодо продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

"Слідство" окупаційними правоохоронцями проводилося однобічно, а докази збиралися з єдиною метою - незаконно звинуватити людину в злочині, якого вона не скоювала", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що російськими слідчими було складено обвинувальний акт, який згодом було затверджено російським прокурором і направлено для розгляду до підконтрольного Росії суду.

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