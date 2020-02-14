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 Політика України
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Все про:конференція (57) Міноборони (3138) Росія (26452) Мюнхен (73) Загороднюк (132)

 Українська делегація в Мюнхені не зустрічатиметься з росіянами, - Загороднюк

Міністр оборони України Андрій Загороднюк відкинув можливість зустрічі з представниками Міноборони Росії "на полях" Мюнхенської конференції з безпеки.

Про це він сказав у розмові з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".

"Ми ні в якому разі не зустрічатимемося з представниками Росії ... Ми з Росією не зустрічаємося на дипломатичному рівні - як міністерство оборони з міністерством оборони", - підкреслив Загороднюк.

Міністр зазначив, що на конференції в Мюнхені у нього заплановано зустрічі з міністрами оборони інших країн.

Мюнхенська конференція з безпеки починається 14 лютого. У суботу, 15 лютого, на ній виступить президент Володимир Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Політичне рішення має ключове значення": опубліковано підготовлену за участю РФ заяву Мюнхенської конференції з "12 кроками до миру на Донбасі"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175816
 
 
 Топ коментарі
 
Загороднюк:"Мы ни в коем случае не встречаемся с представителями России... Мы с Россией не встречаемся на дипломатическом уровне - как министерство обороны с министерством обороны...".
Переклад на зрозумілу мову - "Наш дурень так в Омані "обісрався", що ми до цих пір свої штани одіпрать не можемо...".
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зачем встречаться, если обо всём уже договорено на высоком уровне?
Українська делегація в Мюнхені не зустрічатиметься з росіянами, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 1579
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Отето патрійоти! А далі що? 12 кроків для кацапів замість одного-найух зе поребрік?
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...и это правильно..нех с ними встречаться, пусть ихтамнетов выводят для начала из дамбассы.. Украинская делегация в Мюнхене не будет встречаться с россиянами, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 1530..
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...наворотник, разведку уже провел в Мюнхене? Украинская делегация в Мюнхене не будет встречаться с россиянами, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 810
Украинская делегация в Мюнхене не будет встречаться с россиянами, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5424
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невже встигли все з'ясувати та ухвалити до зустрічи ?
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Загороднюк:"Мы ни в коем случае не встречаемся с представителями России... Мы с Россией не встречаемся на дипломатическом уровне - как министерство обороны с министерством обороны...".
Переклад на зрозумілу мову - "Наш дурень так в Омані "обісрався", що ми до цих пір свої штани одіпрать не можемо...".
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США отменят визы для граждан Хорватии -- зачем зебилам в нато и ес , не ?
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Украинская делегация в Мюнхене не будет встречаться с россиянами, - Загороднюк - это же ложь ! Ложь и лицемерие это главная фишка команды ЗЕ-говно
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....а я б встретился б (((( хоть одному НАЧИСТИЛ варешку !!!
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зачем встречаться, если обо всём уже договорено на высоком уровне?
Українська делегація в Мюнхені не зустрічатиметься з росіянами, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 1579
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Зустріч зрадників України з московітами буде на конспіративній хазі.
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не будет встречаться с россиянами, - Загороднюк/ обещает владелец фирмы буровых установок для РФ.
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Ну после того как Осел Оманский в Омане кацапам пообещал дать воду в Крым , а потом по приезду в Киев засцал это делать , ну как всегда то есть . Теперь сами кацапы не хотят с ним встречаться. Это ж надо было быть настолько дебилом , что бы с тобой даже канторские брезговали общаться .
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Шо, московити послали бубочку? Мовляв "сам викручуйся зі своїм Оманом", а ми в Мюнхені зробим з тебе крайнього і винного в усьому... Та не може такого буть! В них же дуже тісні взаємовідносини!
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"Украинская" делегация теперь проводит встречи с россиянами в Омане.

Ермак и ЗЕ в курсе.
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