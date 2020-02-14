 Українська делегація в Мюнхені не зустрічатиметься з росіянами, - Загороднюк

Про це він сказав у розмові з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".
"Ми ні в якому разі не зустрічатимемося з представниками Росії ... Ми з Росією не зустрічаємося на дипломатичному рівні - як міністерство оборони з міністерством оборони", - підкреслив Загороднюк.
Міністр зазначив, що на конференції в Мюнхені у нього заплановано зустрічі з міністрами оборони інших країн.
Мюнхенська конференція з безпеки починається 14 лютого. У суботу, 15 лютого, на ній виступить президент Володимир Зеленський.
Переклад на зрозумілу мову - "Наш дурень так в Омані "обісрався", що ми до цих пір свої штани одіпрать не можемо...".
Ермак и ЗЕ в курсе.