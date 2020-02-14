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 Політика України
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Все про:опитування (474) соціологія (158) СОЦИС (19)

 Тільки 12% українців вважають, що події в країні рухаються в правильному напрямку, - SOCIS

Водночас 33,2% українців вважають, що події в державі рухаються в неправильному напрямку.

Такі дані соціологічного опитування, яке оприлюднив Центр SOCIS.

Згідно з даними опитування, 33,2% українців вважають, що події в державі рухаються в неправильному напрямку, 51,6% - в чомусь у правильному, а в чомусь у неправильному.

Електоральні настрої українців щодо парламентських політичних сил розподілилися таким чином: якби вибори до Верховної Ради відбувались наступної неділі, то 30,1% респондентів проголосували б за партію "Слуга народу". На другому місці - партія "Європейська Солідарність", за яку готові проголосувати 10,1% опитаних. За партію "Опозиційна платформа за життя" готові проголосувати 10% опитаних. За ВО "Батьківщина" - 8,1%. За партію "Голос" - 2,5%.

Дослідження проводилося з 1 по 10 лютого 2020 року методом стандартизованого інтерв'ю "face-to-face". Всього було опитано 2000 респондентів. Статистична похибка дослідження 2,1%.

Читайте також: Росіяни почали гірше ставитися до українців, - опитування "Левада-центру"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175815
 
 
 Топ коментарі
 
То есть реальный рейтинг зебилов ухе 12%. Зебилы, почему вы считаете что ваши зебилы с поддержкой 12% должны управлять всей страной?
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Ага. И делают это почему-то руками порохоботов, которые постят всякую хрень. Тільки 12% українців вважають, що події в країні рухаються в правильному напрямку, - SOCIS - Цензор.НЕТ 6557
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Ты походу заблудился. Странствуй обратно туда откуда прибыл, сказочный...
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мужик, ты одинок и тебе все льют дерьмо за шиворот, банят и т.п.
мы понимаем - ты на работе.
скажи честно, мы не сдадим: башляют хоть внятно? оно того стОит - жрать дерьмо за те деньги?
а?
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Їх 30%. Але радує, що ЄС прогресує, невже в бидла, мізки з"являються, чи, це все завдяки свідомим?
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Звідки ж у вас, як ви кажете - бидла, візмуться мізки??
Ви ж, тупорилі соєві барани, навіть не в змозі зрозуміти елеметарну річ, що то просто частина голосів "Голосу" (вибачте за каламбур - я не навмисно Тільки 12% українців вважають, що події в країні рухаються в правильному напрямку, - SOCIS - Цензор.НЕТ 1347) відійшла знов до Бариги
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То есть реальный рейтинг зебилов ухе 12%. Зебилы, почему вы считаете что ваши зебилы с поддержкой 12% должны управлять всей страной?
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Да,именно так.Рейтинг зели стал 12%.Он,благодаря голобородько,набрал 30%,а теперь спустился до 12.Зеля- сам себя опустил до лузера.
А 42%-это против пороха-барыги.Так что зеля,опускайся на землю и иди сам.
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Изначально там и было не более 5-6% поклонников экранного головолодьки. Потом подтянулась вата/вышивата, уставшиеатвайны и зубожылые пивварэныкы. Остальное доделал беня - пиар и раскрутка. И рюкзаков - фальсификации и информ вбросы
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« 42%-это против пороха-барыги.» - это заслуга рюкзака беременного и его анальных пружин при поддержке медиа бабломойского
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>>А 42%-это против пороха-барыги<<
Нехай так. Але ми у першу чергу посприяймо щоби саме вони якнайшвидше заскиглили від недоїдання та інших поневірянь. Може шлунковим мозком зроблять якісь висновки?
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Та навряд чи: досвід глубіннаго кацапського народу показує, що останні 18 років холодильник програє з відривом. У нас ситуація не краща
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Все ж вітчизняна "тупизна" має відміни у метаболізмі та рефлексах від кацапської. На параші суцільні раби, а тут навіть вата хоч якось але вміє бодатися.
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Власть уже нелегитимна.Ростов ждёт.
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очко в очко!
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Дубинский, перелогинься!
Неудержимая тяга к чьим-то Очкам тебя постоянно выдаёт
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ТУрьма и онли тУрьма чэкае на нього
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12% соотвествует количеству (зарегистрированных) душевнобольных в стране.
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Усі хто топив за ЗЕ навесні 2019 р. та волав про цибулю і моркву та рахував барщовий набір. Ви наїлись вже ,чи ще ні?
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Передайте Вовке, если он не начнёт играть Порошенко, ему придётся играть Януковича ! 😎
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Гыыы, так в апреле парашенку и отыграли. Помнишь, как он пере выборами скулил, как шавка " выбачтэ, я всэ зрозумив, я больше не буду, только выбирите меня"
Противно было, или тебе нет?)))
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Когда "зелюки" "били в барабаны" о счастья, я привёл высказывание Вольтера: " Если-бы Сатана захотел стать Богом, ему пришлось-бы принять атрибуты божественности...". И написал - хочешь-не хочешь, но Зеленскому придётся продолжать политику Порошенко, иначе его "сметут"... А меня проклинали и грозили всеми возможными карами... Ну, и кто оказался прав?...
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цікаво ... а хто країну рухає не в той бік ? часом не обраний 73% лохів Зельонскій ?
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песікі 10%... стабільно вже 4-й рік
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А у зебилов каждый месяц минус десять , такими темпами они к лету даже 10% пёсика завидывать будут 😂
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Так у пэлохов не добавляется, шож такое?))))
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А мне как то пох на их рейтинг , вот бубочки рейтинг скоро ниже барыги опустится и шо 😂
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12% - всё хорошо
51% - почти всё хорошо.
Итого 63% так и не выздоровели за год несмотря на касторковые клизмы от "слуг".

Ну молодцы, чо.
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При совке больше 90% все устраивало. Эти 63% - это латентная вата и их ватные дитеныши, верящие в уравниловку и взять и отобрать.
То, что каждый раз отбирают только у них, мозгов не хватает осознать.
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Сейчас центр Разумкова со свои опросом вылезет и нарисует поддержку *********** в 60%.
"Зеленскому доверяют 62% опрошенных, не доверяют - 31%, Разумкову доверяют 48%, не доверяют - 38%" Только 12% украинцев считают, что события в стране движутся в правильном направлении, - SOCIS - Цензор.НЕТ 8182 Зелики! Отпишитесь, кто из вас украинофобу Разумкову-то доверяет?

Только 12% украинцев считают, что события в стране движутся в правильном направлении, - SOCIS - Цензор.НЕТ 796
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Все, что происходит, это абсурд - унизительный и обидный для украинцев. Одну пощечину мы получили после Майдана от Порошенко, по другой щеке нас хлестнули эти бездуховные, наглые и циничные «слуги».
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Про пощечину поподробней, а то уцелевшая и выстоявшая страна не в курсе отчего-то
Вату с рыгоанальным зэбыдлом больно по лицу хлестал? Видно недостаточно сильно и продолжительно...
Уверен, второй заход у него выйдет куда лучше
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бугивугиестудэй
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Петя привёл в никуда.
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Хто замовив Катю Гандзюк?
Чому лисі Карпати?
Чому люди не повертаються в Україну?
Чому ніхто не сидить?
Чому досі мізерні пенсії?
Де реформи?
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Добавьте кто обогащается на армии во время войны
https://censor.net.ua/news/3175810/ukroboronprom_nameren_zaklyuchit_dogovor_na_postavku_gaza_s_kompanieyi_zyatya_zlochevskogo_otkloniv
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Оце вже рейтинг, більш близький до реального...
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Да, но 51.6% до сих не могут смириться с тем, что они обосрались, а 30% готовы обосраться повторно. Дебилы прозревают слишком медленно.
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Це "психологія"... Її не зміниш... Тим більше, враховуючи "хахляцький" менталітет... Був такий розумний чоловік - Шелест. Був він Першим секретарем ЦК КПУ, до Щербицького, тобто, на початку 60-х. Так він сказав: "Якби ми зараз почали "українізацію", то євреї "українізувалися-б, через рік... Росіяни - через три... А впертого "хахла" прийшлось-би, "українізувать", років десять...". А тут "хахол" ненавидів "Пороха", бажав, щоб він пішов, "усіма фібрами душі", а коли отримав перемогу, то до нього почало доходить, як до "прости господи", яка сильно хотіла заміж - "А чи тому я "дала"?!"... Визнать, що тебе "сделали, как ЛОХА..." - для цього теж треба мать сміливість і честь... А звідки у "халявщиків" сміливість і честь?! Якщо вони за дешевий "борщовий набір" продали майбутнє своїх дітей і внуків?!!! От вони і ненавидять нас, за власний "просер"...
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Прям шоколадом статья написана. Монобольшинство в коментариях, да и на цензоре прям в щенячий визг..
Да, тролляки безвылазные?
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Настоящего зрадойоба-антипрививочника х#й ********. Он то точно знает, что это не Зеленский летал Украину Патрушеву сдавать, а Патрушев сдавал Зеленскому Росисю.
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Страшне діло. Накинулися на бубуочку Омнську. Закидайте нас фактами правильності руху. До речі. Більшість українців за ЄС та НАТО. А ви куди?
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Процент савецких людей верящих в святуюголобородьку сократился до 12.Ето гадит Порошенко,однозначно!
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Сколько там у Пети рейтинг? Чего молчите дадцатипятипроцентные? Аж 10%
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вернись в реальность,твой президент скоро уже год как у власти,скажи про него что хорошее я может тоже в него верить буду
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То зелін бот, вони всі такі від травки. Тільки 12% українців вважають, що події в країні рухаються в правильному напрямку, - SOCIS - Цензор.НЕТ 6234
наступного року тільки почнуть зелю хвалити ...
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Аби ви вміли читати, то знали б, що мова про "партії", а не лідерів. Хояа і при такому розкладі, рейтинг у Пороха зріс, а у Буби рухнув
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кто эти 12% ?кто эти неизлечимые герои!!!?Господи,за что Украине это???
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"51,6% - в чем-то правильном, а в чем-то неправильном" Гениально. Это самые принципиальные люди
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"51,6% - в чем-то правильном, а в чем-то неправильном" вони і підримують рейинг у опитуваннях.. Тільки 12% українців вважають, що події в країні рухаються в правильному напрямку, - SOCIS - Цензор.НЕТ 5150

В парламенті ніколи не було стільки когнітвно хворих людей, відвертих дегенератів...
В парламенте и во власти оказались ровно те люди которьіе их избирали.
это основная причина, почему не падает
рейтинг - это торжество политики идентичности!
Их выбрали не за то что они умеют! А за
то, что они такие же! Свои выбрали своих!
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пришли денежки от гаспрома
не прокушать, вместо кредита
в развитие экономики
а так просто пару раз вкусно пообедаем и все
мама коболева хорошо будет обедать до конца жизни
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денежки от гаспрома - ушли к бене, пока все обсуждали собачек за платежки Тільки 12% українців вважають, що події в країні рухаються в правильному напрямку, - SOCIS - Цензор.НЕТ 526
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Ростов вже близенько зебілятко. Тільки сподіваюсь живим ти до нього не втрапиш.
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раздутый рейтинг телевизионного клоуна, таит прямо на глазах.
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Чувак, не в бровь - а в глаз!!! Добавлю ещё «сфальсифицированный»
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"ещё «сфальсифицированный»" - бюлетеней було чомусь в 2 рази більше надруковано ...
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Рейтинг бубочки як в повітряної кульки . Дутий Г+Г .
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ПОРОХОСОСЫ ДЕБИЛЫ ОТ ПРИРОДЫ. ВЕЗДЕ ХОТЯТ ВИДЕТЬ ЖЕЛАЕМОЕ И ВЫДАВАТЬ ЕГО ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ. 😂😅😂
ДЕБИЛОИДЫ НЕИЗЛЕЧИМЫЕ, НУ ВОТ ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ ЗЕЛЕНСКИЙ?????? ЕСЛИ СТРАНА В ,НЕПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ" ИДЁТ УЖЕ 10 ЛЕТ. С ТЕХ САМЫХ ВЫБОРОВ КОГДА ИМЕННО ВЫ ТАК ,,БЕЗ ИДЕЙНО" АБЫ НЕ ЮЛЯ СДЕЛАЛИ ВСЁ, ЧТО БЫ ПРИШЁЛ янукодло.
И ШО ТОГДА ТОЖЕ ЗЕЛЕНСКИЙ ЗА ВАС ВСЁ СДЕЛАЛ?????? 😂😅😂
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Рановато...
Вот, когда у каждого, голосовавшего за ЗЕ, будет сосед из Донбабве, а вместо ЗП брызги от "волны инвестиций" - вот тогда хватит.
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22 квітня знаменна дата, вхід зеленського до президентського стану...
Вже 23 квітня 2019 року спів-ставили як свого часу Ісус входив у Єрусалим і натовп навіжено кричав "асана" і махали пальмовими гілками!
Не пройшло багато часу як той же натовп кричав - РОЗПНИ ЙОГО !!
22 квітня
Тільки 12% українців вважають, що події в країні рухаються в правильному напрямку, - SOCIS - Цензор.НЕТ 6060

Незабаром, той же натовп....
Тільки 12% українців вважають, що події в країні рухаються в правильному напрямку, - SOCIS - Цензор.НЕТ 7020
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За відверто антиукраїнські угрупування, хоча і трохи менше, ніж раніше, але все одно, дуже багато. Сумарно українофоби набирають 40,1% (30,1% зелене дно і 10% - перефарбовані риги).
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