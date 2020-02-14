 Тільки 12% українців вважають, що події в країні рухаються в правильному напрямку, - SOCIS

Такі дані соціологічного опитування, яке оприлюднив Центр SOCIS.
Згідно з даними опитування, 33,2% українців вважають, що події в державі рухаються в неправильному напрямку, 51,6% - в чомусь у правильному, а в чомусь у неправильному.
Електоральні настрої українців щодо парламентських політичних сил розподілилися таким чином: якби вибори до Верховної Ради відбувались наступної неділі, то 30,1% респондентів проголосували б за партію "Слуга народу". На другому місці - партія "Європейська Солідарність", за яку готові проголосувати 10,1% опитаних. За партію "Опозиційна платформа за життя" готові проголосувати 10% опитаних. За ВО "Батьківщина" - 8,1%. За партію "Голос" - 2,5%.
Дослідження проводилося з 1 по 10 лютого 2020 року методом стандартизованого інтерв'ю "face-to-face". Всього було опитано 2000 респондентів. Статистична похибка дослідження 2,1%.
мы понимаем - ты на работе.
скажи честно, мы не сдадим: башляют хоть внятно? оно того стОит - жрать дерьмо за те деньги?
а?
Ви ж, тупорилі соєві барани, навіть не в змозі зрозуміти елеметарну річ, що то просто частина голосів "Голосу" (вибачте за каламбур - я не навмисно ) відійшла знов до Бариги
А 42%-это против пороха-барыги.Так что зеля,опускайся на землю и иди сам.
Нехай так. Але ми у першу чергу посприяймо щоби саме вони якнайшвидше заскиглили від недоїдання та інших поневірянь. Може шлунковим мозком зроблять якісь висновки?
Неудержимая тяга к чьим-то Очкам тебя постоянно выдаёт
Противно было, или тебе нет?)))
51% - почти всё хорошо.
Итого 63% так и не выздоровели за год несмотря на касторковые клизмы от "слуг".
Ну молодцы, чо.
То, что каждый раз отбирают только у них, мозгов не хватает осознать.
"Зеленскому доверяют 62% опрошенных, не доверяют - 31%, Разумкову доверяют 48%, не доверяют - 38%" Зелики! Отпишитесь, кто из вас украинофобу Разумкову-то доверяет?
Вату с рыгоанальным зэбыдлом больно по лицу хлестал? Видно недостаточно сильно и продолжительно...
Уверен, второй заход у него выйдет куда лучше
Чому лисі Карпати?
Чому люди не повертаються в Україну?
Чому ніхто не сидить?
Чому досі мізерні пенсії?
Де реформи?
https://censor.net.ua/news/3175810/ukroboronprom_nameren_zaklyuchit_dogovor_na_postavku_gaza_s_kompanieyi_zyatya_zlochevskogo_otkloniv
Да, тролляки безвылазные?
наступного року тільки почнуть зелю хвалити ...
В парламенті ніколи не було стільки когнітвно хворих людей, відвертих дегенератів...
В парламенте и во власти оказались ровно те люди которьіе их избирали.
это основная причина, почему не падает
рейтинг - это торжество политики идентичности!
Их выбрали не за то что они умеют! А за
то, что они такие же! Свои выбрали своих!
не прокушать, вместо кредита
в развитие экономики
а так просто пару раз вкусно пообедаем и все
мама коболева хорошо будет обедать до конца жизни
ДЕБИЛОИДЫ НЕИЗЛЕЧИМЫЕ, НУ ВОТ ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ ЗЕЛЕНСКИЙ?????? ЕСЛИ СТРАНА В ,НЕПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ" ИДЁТ УЖЕ 10 ЛЕТ. С ТЕХ САМЫХ ВЫБОРОВ КОГДА ИМЕННО ВЫ ТАК ,,БЕЗ ИДЕЙНО" АБЫ НЕ ЮЛЯ СДЕЛАЛИ ВСЁ, ЧТО БЫ ПРИШЁЛ янукодло.
И ШО ТОГДА ТОЖЕ ЗЕЛЕНСКИЙ ЗА ВАС ВСЁ СДЕЛАЛ?????? 😂😅😂
Президент Володимир Зеленський заявив, що глава партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко приходила до нього з пропозицією працевлаштувати своїх кандидатів на "солодкі" посади, а натомість пропонувала голоси нардепів партії у Верховній Раді.
Це було останнім доказом для упоротихюлявсе, що їй пох хто, гловне солоденьке місце!
Вот, когда у каждого, голосовавшего за ЗЕ, будет сосед из Донбабве, а вместо ЗП брызги от "волны инвестиций" - вот тогда хватит.
Вже 23 квітня 2019 року спів-ставили як свого часу Ісус входив у Єрусалим і натовп навіжено кричав "асана" і махали пальмовими гілками!
Не пройшло багато часу як той же натовп кричав - РОЗПНИ ЙОГО !!
22 квітня
Незабаром, той же натовп....