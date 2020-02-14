 Зеленський обговорив із сенаторами США хід антикорупційних реформ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Хочу подякувати вам за двопартійну підтримку. Ми знаємо, що представники обох партій США підтримують Україну – наш суверенітет, територіальну цілісність і допомагають нам не просто на словах", – сказав Володимир Зеленський.
Також Президент висловив Сполученим Штатам подяку за фінансову, військову й технічну допомогу. Сторони обговорили перебіг реформ в Україні, зокрема наголосили на пріоритетності антикорупційної реформи та співпраці з Міжнародним валютним фондом.
"У нас дуже хороші відносини з МВФ. Ми робимо багато для подолання корупції, перезапускаємо правоохоронну систему, ухвалюємо для цього багато законопроектів", – повідомив Володимир Зеленський.
Президент наголосив, що одним з найбільших своїх завдань бачить зміну іміджу України у світі.
"Ми хочемо, щоб, говорячи про Україну, люди думали не про корупцію, а про те, яка в нас чудова країна з хорошими людьми та привабливим інвестиційним кліматом", – сказав Глава держави.
Він розповів про закони, які сприяють деолігархізації, а також наголосив, що Україна готує понад півтисячі державних підприємств для приватизації.
"Ми боремося з монополіями, тепер приватизація відбувається за відкритим конкурсом. І це теж сприятиме боротьбі з корупцією в нашій державі", – зазначив Президент.
Сенатори підтвердили, що бачать позитивні зміни у нашій країні, і США готові підтримувати Україну на шляху цих змін.
Президент подчеркнул, что одной из главных своих задач видит смену имиджа Украины в мире. "Мы хотим, чтобы, говоря об Украине, люди думали не о коррупции, а о том, какая у нас замечательная страна с хорошими людьми и привлекательным инвестиционным климатом", - сказал Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3175813
а слабо раз в пару недель пару часов уделить
поговорить с народом
только не подготовленные а случайно выбранные собеседники
и узнаете что о вас думают
/уже заколебали полторы сотни ,,,,спецов ,,,,
бегают по каналам и ,,,знают как что делать ,,,/
год назад были у власти ничего не делали
боялись сломить кнопку в раде
голосовали раз в месяц
Государственный концерн "Укроборонпром" намерен заключить договор на поставку природного газа с фирмой, принадлежащей зятю экс-министра Николаю Злочевскому Андрею Кучкову, хотя тендер выиграла другая компания, предлагавшая меньшую цену. Источник: https://censor.net.ua/n3175810
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что на данный момент в Украине абсолютно нет коррупции на высшем уровне.
"Сегодня в Украине абсолютно нет коррупции на топ-уровне. Совсем скоро, уверен, коррупции не будет на всех уровнях. У нас сегодня хорошие макроэкономические показатели, уменьшается уровень инфляции, с каждым годом улучшаются показатели в рейтингах авторитетных международных агентств", - написал он в Twitter, по результатам участия в первом Инвестиционном саммите **** для стран-членов Восточного партнерства в Лондоне.
Потом вы врали, что он там с официальным визитом.
Потом вы врали, что он с минуту на минуту вернется домой.
Вы врали врали и врали, утопая в своем вранье.
А теперь вы говорите, что журналисты не предоставили доказательств. «Какие ваши доказательства»...