EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Політика України
  918  32
Все про:Зеленський (4503) США (6271) Сенат США (134)

 Зеленський обговорив із сенаторами США хід антикорупційних реформ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із сенаторами США Рональдом Джонсоном, Джоном Баррассо і Крістофером Мерфі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Хочу подякувати вам за двопартійну підтримку. Ми знаємо, що представники обох партій США підтримують Україну – наш суверенітет, територіальну цілісність і допомагають нам не просто на словах", – сказав Володимир Зеленський.

Також Президент висловив Сполученим Штатам подяку за фінансову, військову й технічну допомогу. Сторони обговорили перебіг реформ в Україні, зокрема наголосили на пріоритетності антикорупційної реформи та співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Читайте також: Зеленський поговорив телефоном з Путіним про звільнення утримуваних осіб та підготовку до зустрічі в "нормандському форматі", - ОП

"У нас дуже хороші відносини з МВФ. Ми робимо багато для подолання корупції, перезапускаємо правоохоронну систему, ухвалюємо для цього багато законопроектів", – повідомив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що одним з найбільших своїх завдань бачить зміну іміджу України у світі.

"Ми хочемо, щоб, говорячи про Україну, люди думали не про корупцію, а про те, яка в нас чудова країна з хорошими людьми та привабливим інвестиційним кліматом", – сказав Глава держави.

Він розповів про закони, які сприяють деолігархізації, а також наголосив, що Україна готує понад півтисячі державних підприємств для приватизації.

"Ми боремося з монополіями, тепер приватизація відбувається за відкритим конкурсом. І це теж сприятиме боротьбі з корупцією в нашій державі", – зазначив Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До Києва приїде делегація Сенату США для зустрічі із Зеленським

Сенатори підтвердили, що бачать позитивні зміни у нашій країні, і США готові підтримувати Україну на шляху цих змін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175813
 
   
 Топ коментарі
 
А Патрушев де сидить? Чи з під столу підказує?
 показати весь коментар
 
Только реальные данные при бубочке говорят о обратном.

Зеленский обсудил с сенаторами США ход антикоррупционных реформ - Цензор.НЕТ 3932
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
подивись в своїй дупі
 показати весь коментар
 
 
вислюк оманськи показал сенаторам новую версию иммитации игры на ройале...
 показати весь коментар
 
Ну, в принципе коррупция значительно снижается.
 показати весь коментар
 
Только реальные данные при бубочке говорят о обратном.

Зеленский обсудил с сенаторами США ход антикоррупционных реформ - Цензор.НЕТ 3932
 показати весь коментар
 
 
Не верьте ему,коррупционеры и взяточники у нас в порядке и их интересам ничего не угрожает.
 показати весь коментар
 
 
С клоуном общаться - себя не уважать ! Оно🤡🤢🐒, як не брихне,так не дихнэ !
 показати весь коментар
 
 
Так з тобою ніхто і не зустрічається, кацапський бот під німецьким флагом і ольгінською пропискою.
 показати весь коментар
 
 
Що - що обсудив? 🤣 Це після втчгнення у владу всіх знайомих, однокласників, тих, з ким спільний бізнес і з ким разом працював? А по 100відсоткового Рябошапка вже давно кожен конгреммен знає.
 показати весь коментар
 
 
Хто там вчора п..дів, шо вони не зустрінуться? Сенатори лишились задоволені. І дуже хвалили президента на бріфінгу.
 показати весь коментар
 
 
По головке бубочку погладили? Что там Меендель вещает?
 показати весь коментар
 
А что нового Мендель может соврать? Я статистику смотрю. Там все вниз

Зеленський обговорив із сенаторами США хід антикорупційних реформ - Цензор.НЕТ 5581
 показати весь коментар
 
 
Сенаторы будут встречаться и с оппозицией.
 показати весь коментар
 
У НАС ЕЩЕ и девушки хорошие

Президент подчеркнул, что одной из главных своих задач видит смену имиджа Украины в мире. "Мы хотим, чтобы, говоря об Украине, люди думали не о коррупции, а о том, какая у нас замечательная страна с хорошими людьми и привлекательным инвестиционным климатом", - сказал Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3175813
 показати весь коментар
 
Инвесторы видят не слова. Они видят это:

Зеленський обговорив із сенаторами США хід антикорупційних реформ - Цензор.НЕТ 246
 показати весь коментар
 
 
причём сенаторы США
а слабо раз в пару недель пару часов уделить
поговорить с народом
только не подготовленные а случайно выбранные собеседники
и узнаете что о вас думают
/уже заколебали полторы сотни ,,,,спецов ,,,,
бегают по каналам и ,,,знают как что делать ,,,/
год назад были у власти ничего не делали
боялись сломить кнопку в раде
голосовали раз в месяц
 показати весь коментар
 
вот тут даже ходить далеко не надо Зеленський обговорив із сенаторами США хід антикорупційних реформ - Цензор.НЕТ 1284
Зеленський обговорив із сенаторами США хід антикорупційних реформ - Цензор.НЕТ 8841Государственный концерн "Укроборонпром" намерен заключить договор на поставку природного газа с фирмой, принадлежащей зятю экс-министра Николаю Злочевскому Андрею Кучкову, хотя тендер выиграла другая компания, предлагавшая меньшую цену. Источник: https://censor.net.ua/n3175810
 показати весь коментар
 
Там папик министра обороны в доле. Почитайте про старшего Загороднюка и поймете как сынок попал на это теплое место.
 показати весь коментар
 
ВОТ тут Зеленський обговорив із сенаторами США хід антикорупційних реформ - Цензор.НЕТ 2940 22 ноября 2019



Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что на данный момент в Украине абсолютно нет коррупции на высшем уровне.
"Сегодня в Украине абсолютно нет коррупции на топ-уровне. Совсем скоро, уверен, коррупции не будет на всех уровнях. У нас сегодня хорошие макроэкономические показатели, уменьшается уровень инфляции, с каждым годом улучшаются показатели в рейтингах авторитетных международных агентств", - написал он в Twitter, по результатам участия в первом Инвестиционном саммите **** для стран-членов Восточного партнерства в Лондоне.
 показати весь коментар
 
 
кто же им поверит или вообще верит?
 показати весь коментар
 
после увольнеия Виндмана и его брата да и зашквар с Байденом наши лоббистские отношения на уровне слепых котят..... зеля давай в отставку, ну его нах.... одно фиаско за другим....
 показати весь коментар
 
був отриманий золотий чи чарівний пендель ?
 показати весь коментар
 
Сначала вы врали, что Зеленский в Буковеле, а он оказался в Омане.
Потом вы врали, что он там с официальным визитом.
Потом вы врали, что он с минуту на минуту вернется домой.
Вы врали врали и врали, утопая в своем вранье.

А теперь вы говорите, что журналисты не предоставили доказательств. «Какие ваши доказательства»...
 показати весь коментар
 
И куда же это ушли все реформы при ЗЕ...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору