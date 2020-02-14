 Наш меседж дуже чіткий: ми хочемо, щоб справа імпічменту залишилася позаду, - сенатор США від демократичної партії Мерфі після переговорів із Зеленським

"Ми приїхали сюди, щоб продемонструвати нашу підтримку хороброму народу України й також підтримку тієї боротьби, яку президент Зеленський проводить із корупцією, і стверджує, що хоче подолати корупцію", - сказав сенатор-республіканець Рон Джонсон на брифінгу в п'ятницю біля будівлі Офісу президента України після зустрічі трьох американських сенаторів із Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У свою чергу сенатор-демократ Кріс Мерфі зазначив, що США щойно пройшли "досить непростий момент" в американській політиці, і сенатори по-різному голосували з питання про імпічмент президента США Дональда Трампа, але вони разом приїхали в Україну.

"Тому що в нас немає розбіжностей щодо політики підтримки України, підтримки її оборони та здійснення реформ", - заявив він.

Мерфі переконаний, що Зеленський не хотів і не хоче бути залученим у внутрішню політику США.

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"Наш меседж дуже чіткий: ми хочемо, щоб питання і справа імпічменту залишилися позаду, й ми разом, і республіканці, і демократи, рухалися вперед у справі підтримки України", - зазначив він.

Сенатор від Республіканської партії Джон Баррассо наголосив, що він і його колеги приїхали висловити підтримку українському народу та президенту Зеленському.

"Відносини між Україною та США є дуже важливими для народів двох країн, і ми тут для того, щоб зміцнювати ці відносини", - сказав він.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

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3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

За даними Bloomberg, чиновники Білого Дому розпорядилися затримати військову допомогу Україні вже через годину після телефонної розмови Зеленського і Трампа, яка відбулася 25 липня.

Раніше журналісти газети New York Times написали, що держсекретар США Майк Помпео і глава Пентагону Марк Еспер намагалися вплинути на американського президента Дональда Трампа, щоб той не заморожував військову допомогу Україні.