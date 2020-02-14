EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Політика України
  1167  12
Матеріали за темою:
Все про:дипломатія (416) Зеленський (4503) США (6271) Трамп (2560) Сенат США (134) Мерфі Кріс (6)

 Наш меседж дуже чіткий: ми хочемо, щоб справа імпічменту залишилася позаду, - сенатор США від демократичної партії Мерфі після переговорів із Зеленським

Сенатори від Республіканської та Демократичної партій, члени підкомітету Сенату США з питань співробітництва у сфері європейської та регіональної безпеки на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським запевнили у двопартійній підтримці України, незважаючи на внутрішньополітичні розбіжності в США у зв'язку зі справою про імпічмент Дональда Трампа.

"Ми приїхали сюди, щоб продемонструвати нашу підтримку хороброму народу України й також підтримку тієї боротьби, яку президент Зеленський проводить із корупцією, і стверджує, що хоче подолати корупцію", - сказав сенатор-республіканець Рон Джонсон на брифінгу в п'ятницю біля будівлі Офісу президента України після зустрічі трьох американських сенаторів із Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У свою чергу сенатор-демократ Кріс Мерфі зазначив, що США щойно пройшли "досить непростий момент" в американській політиці, і сенатори по-різному голосували з питання про імпічмент президента США Дональда Трампа, але вони разом приїхали в Україну.

"Тому що в нас немає розбіжностей щодо політики підтримки України, підтримки її оборони та здійснення реформ", - заявив він.

Мерфі переконаний, що Зеленський не хотів і не хоче бути залученим у внутрішню політику США.

Читайте також: Трамп про імпічмент: ми пройшли через пекло

"Наш меседж дуже чіткий: ми хочемо, щоб питання і справа імпічменту залишилися позаду, й ми разом, і республіканці, і демократи, рухалися вперед у справі підтримки України", - зазначив він.

Сенатор від Республіканської партії Джон Баррассо наголосив, що він і його колеги приїхали висловити підтримку українському народу та президенту Зеленському.

"Відносини між Україною та США є дуже важливими для народів двох країн, і ми тут для того, щоб зміцнювати ці відносини", - сказав він.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

Також читайте: Білий дім зупинив оборонну допомогу Україні в день розмови Зеленського і Трампа, з якої почалася процедура імпічменту, - The Hill

3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

За даними Bloomberg, чиновники Білого Дому розпорядилися затримати військову допомогу Україні вже через годину після телефонної розмови Зеленського і Трампа, яка відбулася 25 липня.

Раніше журналісти газети New York Times написали, що держсекретар США Майк Помпео і глава Пентагону Марк Еспер намагалися вплинути на американського президента Дональда Трампа, щоб той не заморожував військову допомогу Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175812
 
 
 Топ коментарі
 
Больше всех "преодолеть коррупцию" Зеле помогают не Штаты, а Патрушев, который "бесплатно" одолжил ему в Омане свой самолёт. Наш месседж очень четкий: мы хотим, чтобы дело импичмента осталось позади, - сенатор США от демократической партии Мерфи после переговоров с Зеленским - Цензор.НЕТ 579
 показати весь коментар
 
Зачет!..Америка..давай базы здесь строить и ракеток ср. и малой дальности подбросьте 5-ку соток штук хотя бы...ну Патриотов несколько дивизионов в нагрузку к ним.... Наш месседж очень четкий: мы хотим, чтобы дело импичмента осталось позади, - сенатор США от демократической партии Мерфи после переговоров с Зеленским - Цензор.НЕТ 9203
 показати весь коментар
 
Сначала вы врали, что Зеленский в Буковеле, а он оказался в Омане.
Потом вы врали, что он там с официальным визитом.
Потом вы врали, что он с минуту на минуту вернется домой.
Вы врали врали и врали, утопая в своем вранье.

А теперь вы говорите, что журналисты не предоставили доказательств. «Какие ваши доказательства»...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зеленский пощадил Трампа ,за это придётся ЗАПЛАТИТЬ ...
 показати весь коментар
 
Больше всех "преодолеть коррупцию" Зеле помогают не Штаты, а Патрушев, который "бесплатно" одолжил ему в Омане свой самолёт.
 показати весь коментар
 
 
Сначала вы врали, что Зеленский в Буковеле, а он оказался в Омане.
Потом вы врали, что он там с официальным визитом.
Потом вы врали, что он с минуту на минуту вернется домой.
Вы врали врали и врали, утопая в своем вранье.

А теперь вы говорите, что журналисты не предоставили доказательств. «Какие ваши доказательства»...
 показати весь коментар
 
 
А пока мы крутим фильмы про снайперов майдана как бы соратниками Байдена поддержанных. Спасибо.
 показати весь коментар
 
Как думаешь почему цензор не написал об этом, ведь новость значимая для Украины? Я вот знаю ответ.
 показати весь коментар
 
Проходной и рассиянские оккупанты щас зубы сожрут😀
 показати весь коментар
 
 
В справі імпічменту Трампа пострадавшим виявився Зеленскі.
 показати весь коментар
 
Зеленский дал указание оставить Трампа
 показати весь коментар
 
Зачет!..Америка..давай базы здесь строить и ракеток ср. и малой дальности подбросьте 5-ку соток штук хотя бы...ну Патриотов несколько дивизионов в нагрузку к ним.... Наш месседж очень четкий: мы хотим, чтобы дело импичмента осталось позади, - сенатор США от демократической партии Мерфи после переговоров с Зеленским - Цензор.НЕТ 9203
 показати весь коментар
 
 
Украина уже давно выбрала союзника, это США...и пока есть США у мировых вонючек иран раша корея будет полосатая дубинка в дупе!
 показати весь коментар
 
нет, импичмент кремлевской консервы Янелоха Зеленой шмаркли только начинается.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору