 "Укроборонпром" має намір укласти договір на поставку газу з компанією зятя Злочевського, відхиливши дешевшу пропозицію

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аукціон на поставку газу на всі підприємства концерну відбувся 10 лютого.

Під час аукціону за участю восьми компаній найдешевшу пропозицію зробило ТОВ "Тех пром газ" - 197,00 млн грн. Ця компанія була визнана переможцем. Фірма Кучкова ТОВ "Укр газ ресурс" пропонувала ціну майже на 8 мільйонів дорожче - 204 760 000 грн.

Однак тендерний комітет відхилив пропозицію компанії, яка виграла тендер. В "Укроборонпромі" це пояснили невідповідністю "Тех пром газу" кваліфікаційним критеріям, а саме: наявність 10 діючих договорів із постачання і надання листа-відгуку від замовника з виконання аналогічного договору в сумі не менше 40 млн грн ПДВ. "Тех пром газ" надав два діючі договори про постачання, інші 8 наданих договорів стосувалися оптових поставок.

Щодо другої вимоги, як зазначається в протоколі "Укроборонпрому", "учасник спочатку надав інформацію за договорами купівлі-продажу замість договорів поставки. Після вимоги Концерну усунути недолік з документами, учасник із запізненням більш ніж на 24 годин з моменту оголошення результатів конкурсу (що було погоджено рішенням Концерну та надано додатковий час учаснику для надання відсутніх документів) надав один договір поставки з ВАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив" на суму 55 млн грн з ПДВ за 2018 з фактом виконання в 2019 році, що відповідає заданому критерію. Лист-відгук, наданий за цим договором №18/12-301 від 30.12.2018 року не є фактично відгуком контрагента, а лише документальним свідченням факту укладення договору в 2018 році".

Таким чином у концерні визнали, що компанія, яка виграла тендер, не виконала необхідних умов. До того ж, тендерний комітет концерну взяв до уваги те, що компанія "Тех пром газ" фігурує в кримінальному провадженні за фактом контрабанди газу, яку розслідує Головне слідче управління Нацполіції спільно з Державною фіскальною службою.

Згідно з даними системи ProZorro, 12 лютого "Укроборонпром" оголосив про намір укласти договір з компанією Кучкова ТОВ "Укр газ ресурс" на 204 760 000 грн.

Цензор.НЕТ відправив запит в "Укроборонпром" з проханням пояснити, чому за наявності зауважень до "Тех пром газу", пропозицію цієї компанії було допущено до тендеру.

Як повідомляють "Наші гроші", ТОВ "Тех пром газ" відоме "Укроборонпрому". Ця фірма була створена в 2018 році і з тих пір їй вдавалося виграти державні підряди лише у підприємств "Зоря" - "Машпроєкт" (71 млн 480 тис. грн.) і "Артем" (1,20 млн грн). Обидва підприємства входять у структуру "Укроборонпрому". При цьому за контрактом із "Зорею" - "Машпроєкт" фірма продовжує відносини і до сьогодні. Останні зміни в договір були внесені в лютому 2020 року і ними було встановлено, що від початку року газ коштує держпідприємству 6410 грн за тис кубометрів.

В актуальному тендері "Укроборнпрому" третину всього газу також замовляють для "Зорі" - "Машпроєкт" як найбільшому підприємству в складі концерну. Однак у протоколі відхилення "Тех пром газу" не висловлено жодних претензій за чинним договором з підприємством концерну.

Тому перемога перейшла ТОВ "Укр газ ресурсу" зятя Злочевського. Ця компанія в січні також була оголошена переможцем переговірної процедури закупівлі газу "Укрзалізницею" в результаті відхилення низки дешевших пропозицій від інших фірм. Зараз переговірна процедура "Укрзалізниці" оскаржена в Антимонопольному комітеті.

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