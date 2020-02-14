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 Політика України
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Все про:Злочевський (44) тендер (134) Укроборонпром (584)

 "Укроборонпром" має намір укласти договір на поставку газу з компанією зятя Злочевського, відхиливши дешевшу пропозицію

Державний концерн "Укроборонпром" має намір укласти договір на поставку природного газу з фірмою, яка належить зятю ексміністра Миколи Злочевського Андрію Кучковому, хоча тендер виграла інша компанія, що пропонувала меншу ціну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аукціон на поставку газу на всі підприємства концерну відбувся 10 лютого.

Під час аукціону за участю восьми компаній найдешевшу пропозицію зробило ТОВ "Тех пром газ" - 197,00 млн грн. Ця компанія була визнана переможцем. Фірма Кучкова ТОВ "Укр газ ресурс" пропонувала ціну майже на 8 мільйонів дорожче - 204 760 000 грн.

Однак тендерний комітет відхилив пропозицію компанії, яка виграла тендер. В "Укроборонпромі" це пояснили невідповідністю "Тех пром газу" кваліфікаційним критеріям, а саме: наявність 10 діючих договорів із постачання і надання листа-відгуку від замовника з виконання аналогічного договору в сумі не менше 40 млн грн ПДВ. "Тех пром газ" надав два діючі договори про постачання, інші 8 наданих договорів стосувалися оптових поставок.

Щодо другої вимоги, як зазначається в протоколі "Укроборонпрому", "учасник спочатку надав інформацію за договорами купівлі-продажу замість договорів поставки. Після вимоги Концерну усунути недолік з документами, учасник із запізненням більш ніж на 24 годин з моменту оголошення результатів конкурсу (що було погоджено рішенням Концерну та надано додатковий час учаснику для надання відсутніх документів) надав один договір поставки з ВАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив" на суму 55 млн грн з ПДВ за 2018 з фактом виконання в 2019 році, що відповідає заданому критерію. Лист-відгук, наданий за цим договором №18/12-301 від 30.12.2018 року не є фактично відгуком контрагента, а лише документальним свідченням факту укладення договору в 2018 році".

Таким чином у концерні визнали, що компанія, яка виграла тендер, не виконала необхідних умов. До того ж, тендерний комітет концерну взяв до уваги те, що компанія "Тех пром газ" фігурує в кримінальному провадженні за фактом контрабанди газу, яку розслідує Головне слідче управління Нацполіції спільно з Державною фіскальною службою.

Згідно з даними системи ProZorro, 12 лютого "Укроборонпром" оголосив про намір укласти договір з компанією Кучкова ТОВ "Укр газ ресурс" на 204 760 000 грн.

Цензор.НЕТ відправив запит в "Укроборонпром" з проханням пояснити, чому за наявності зауважень до "Тех пром газу", пропозицію цієї компанії було допущено до тендеру.

Як повідомляють "Наші гроші", ТОВ "Тех пром газ" відоме "Укроборонпрому". Ця фірма була створена в 2018 році і з тих пір їй вдавалося виграти державні підряди лише у підприємств "Зоря" - "Машпроєкт" (71 млн 480 тис. грн.) і "Артем" (1,20 млн грн). Обидва підприємства входять у структуру "Укроборонпрому". При цьому за контрактом із "Зорею" - "Машпроєкт" фірма продовжує відносини і до сьогодні. Останні зміни в договір були внесені в лютому 2020 року і ними було встановлено, що від початку року газ коштує держпідприємству 6410 грн за тис кубометрів.

В актуальному тендері "Укроборнпрому" третину всього газу також замовляють для "Зорі" - "Машпроєкт" як найбільшому підприємству в складі концерну. Однак у протоколі відхилення "Тех пром газу" не висловлено жодних претензій за чинним договором з підприємством концерну.

Тому перемога перейшла ТОВ "Укр газ ресурсу" зятя Злочевського. Ця компанія в січні також була оголошена переможцем переговірної процедури закупівлі газу "Укрзалізницею" в результаті відхилення низки дешевших пропозицій від інших фірм. Зараз переговірна процедура "Укрзалізниці" оскаржена в Антимонопольному комітеті.

Читайте також: "Укроборонпром" виграв суд у російської компанії у справі проти заводу "Артем" і не віддасть 55 млн грн, - Найєм

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175810
 
 
 Топ коментарі
 
найем не даром отрабатывает зарплату в 600 тыс в месяц))
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Брехня!!!! Там в Наглядовій раді за 300 тисяч на місяць сидить Найєм, він недасть наєпнути інтереси України.
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Зебобіки..ну ви мене поняли. "Укроборонпром" намерен заключить договор на поставку газа с компанией зятя Злочевского, отклонив более дешевое предложение - Цензор.НЕТ 1156
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Брехня!!!! Там в Наглядовій раді за 300 тисяч на місяць сидить Найєм, він недасть ******** інтереси України.
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310 тисяч - це матеріалки, які треба було вибрати до закінчення календарного року, а отримані наприкінці грудня 176 тисяч - це лише друга частина зарплати, бо ж перша була виплачена посеред місяця
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найем не даром отрабатывает зарплату в 600 тыс в месяц))
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Чем выше цена, тем больше откат. Что тут непонятно?
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Не всё так однозначно, может быть и вариант - чем меньше цена,, тем меньше у Найема зарплата...
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Для меня Найем - чужой. И все разговоры о нем могут быть только в негативном плане. залетный борзописец, по дурости шута попал в НС Оборонпрома Украины. Это мрак и плевок в лицо спецам и патриотам Украины
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Найем рассказал в интервью, за поеданием тефтелей, что он гордится своей реформой полиции и proZorro...
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По какой дурости Это взятка за лояльность , как и бородатой женщине Лещенко место в Укрзалізниці (
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Безусловно дурость Забила. Ты слышал, что бы кто-то из бывших президентов Украины платил взятки журналистам за их лояльность, назначая на хлебные должности? Я нет. Скорее язык отрежут вместе с головой, как Гонгадзе,. Но назначать в НС Оборонпрома воюющей страны инородца и проходимцы это даже не дурость, а патология идиота
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Так 90 прошли , сейчас можно за счёт денег из государственного кармана порешать
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Говно в общем плане всегда одинаково выглядит.
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А что скажет найомный Найем?
Выпишет себе премию?) "Укроборонпром" намерен заключить договор на поставку газа с компанией зятя Злочевского, отклонив более дешевое предложение - Цензор.НЕТ 88
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Да зебилы, ДА! - БЕСКУМАВСТВА! "Укроборонпром" намерен заключить договор на поставку газа с компанией зятя Злочевского, отклонив более дешевое предложение - Цензор.НЕТ 6092
Абы ни патрашенкаааааа..... "Укроборонпром" намерен заключить договор на поставку газа с компанией зятя Злочевского, отклонив более дешевое предложение - Цензор.НЕТ 2041 "Укроборонпром" намерен заключить договор на поставку газа с компанией зятя Злочевского, отклонив более дешевое предложение - Цензор.НЕТ 7221
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Свинарчуки всьо? Тепер усами бен найеми.
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Министр обороны Украины: "Мы идем в НАТО" ....Помню как Януковощ тоже так говорил ..Мы идём в ЕС!...жаль что Украина потеряла ещё 10 лет на пути в ЕС с нашим неуверенным советским народом Украины(73% от 9 млн проголосовавших при выборе из 39 кандидатов) "Укроборонпром" намерен заключить договор на поставку газа с компанией зятя Злочевского, отклонив более дешевое предложение - Цензор.НЕТ 9422
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..Уроды наглые..и за ж*пу взять некому, кругом Сваты,кумы, друганы квартальные и сценические..отара, ау, вы где все попрятались?..
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Как же задолбали эти продажные ублюдки со своими схемами.
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Пропоную, щоб не було такої корупції в Оборонпромі підвищити Наєму зп втричі - це щоб же залізо-бетонно!
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та не може бути! в укроборонпромі нині найчесніший антикарупціанєр всіх часів і народів(дружаня серлєща, шабуніна і ко) наєм
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Не ВЕРЮ !!! Віслюк Османский на войне наживаться не будет - мне один свидетель зе покращення говорил , а он в гидранта верит
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Зелені Свинарчуки. "Укроборонпром" намерен заключить договор на поставку газа с компанией зятя Злочевского, отклонив более дешевое предложение - Цензор.НЕТ 5144 "Владимир Зеленский. "Люди, которые пришли к власти на крови, зарабатывают на крови. И сейчас я понял, что такое "Армія. Мова. Віра" разворовать армию, искусственно разделить людей языком, поэтому и веры вам нет", - заявил Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в Facebook. ... Журналисты в некотором смысле похожи на артистов - им необходимо внимание публики и максимальный резонанс. Да, это сознательно сделано сейчас, чтобы получить максимальный шум вокруг своего расследования и извлечь из этого политическую или прочую выгоду на будущее. Можно и в парламент с таким бэкграундом пойти, как сделали некоторые украинские журналисты, например, Сергей Лещенко и Мустафа Найем, ставшие депутатами нынешней Верховной рады, - напоминает он."
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Ничего скоро выступит очередная шалава из слуги народа и скажет , что зе вам никогда не обещал , что он не будет обогащаться на армии во время войны - правда зебилы ?
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Вы только глянте на эту харю! Да она вот вот треснет! Сказать что то хорошее о том человеке язык не поворачивается. Жесть и только.
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Чё скрепномардовский хвэмиль кукчов - кувшин переккручують у каковато кучкова, шо цэ такэ. "Укроборонпром" намерен заключить договор на поставку газа с компанией зятя Злочевского, отклонив более дешевое предложение - Цензор.НЕТ 6842 "Укроборонпром" намерен заключить договор на поставку газа с компанией зятя Злочевского, отклонив более дешевое предложение - Цензор.НЕТ 6842 "Укроборонпром" намерен заключить договор на поставку газа с компанией зятя Злочевского, отклонив более дешевое предложение - Цензор.НЕТ 6842
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"КОЛЯХАРОШИЙПАРЄНЬ" як для мальдівського бариги так і для оманського віслюка! Двох 3,14..сів переживемо, а коляхарошийпарєнь залишиться!
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там мустафа уже заправляет потоками. как говорится новые лица, но схемы старые.
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Шо ж ты делаешь проклятый Порошенко опять "Укроборонпром" намерен заключить договор на поставку газа с компанией зятя Злочевского, отклонив более дешевое предложение - Цензор.НЕТ 1340 Просто злости не хватает "Укроборонпром" намерен заключить договор на поставку газа с компанией зятя Злочевского, отклонив более дешевое предложение - Цензор.НЕТ 7250
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