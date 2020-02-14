 Відчуження Росії від ЄС наростає: нам потрібні інші, кращі відносини, - Штайнмаєр

"Ми в Німеччині відповідальні за те, щоб всерйоз сприймати занепокоєння й інтереси народів Центральної Європи, надавати їм вагу і діяти відповідно до цього. Одночасно нам потрібно дивитися на причини наростаючого відчуження Росії. Європа не може і не повинна миритися з цим. Нам потрібні інші, кращі відносини з Росією, а Росії - з Європейським Союзом", - заявив Штайнмаєр у п'ятницю, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Мюнхенська конференція відкрилася виступом її багаторічного керівника Вольфганга Ішингера. Він почав промову зі слів про Росію і про необхідність захисту клімату, позначивши, таким чином, відразу дві важливі теми заходу.

"Навіть якщо ми визнаємо, що Росія рухається в сторону від Європи, (...) наш обов'язок полягає в тому, щоб тримати двері (для діалогу. - Ред.) відкритими", - сказав Ішингер.

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