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 Політика України, За кордоном
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Все про:Росія (26452) Штайнмаєр (225) Євросоюз (2812)

 Відчуження Росії від ЄС наростає: нам потрібні інші, кращі відносини, - Штайнмаєр

Відносини Росії і Євросоюзу необхідно покращувати, впевнений президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

"Ми в Німеччині відповідальні за те, щоб всерйоз сприймати занепокоєння й інтереси народів Центральної Європи, надавати їм вагу і діяти відповідно до цього. Одночасно нам потрібно дивитися на причини наростаючого відчуження Росії. Європа не може і не повинна миритися з цим. Нам потрібні інші, кращі відносини з Росією, а Росії - з Європейським Союзом", - заявив Штайнмаєр у п'ятницю, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Мюнхенська конференція відкрилася виступом її багаторічного керівника Вольфганга Ішингера. Він почав промову зі слів про Росію і про необхідність захисту клімату, позначивши, таким чином, відразу дві важливі теми заходу.

"Навіть якщо ми визнаємо, що Росія рухається в сторону від Європи, (...) наш обов'язок полягає в тому, щоб тримати двері (для діалогу. - Ред.) відкритими", - сказав Ішингер.

Читайте також: Штайнмаєр: Росія перетворила військову силу і насильницьке перекроювання кордонів у Європі в політичний інструмент

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175809
 
 
 Топ коментарі
 
Дафай, дафай Шмайзер Отчуждение России от ЕС нарастает: нам нужны другие, лучшие отношения, - Штайнмайер - Цензор.НЕТ 9400, В истории Европы Ьбыл один уже такой дуремар - "Я привез вам мир" сказал Чемберлен. Чем этот "мир" обернулся общеизвестно .
Отчуждение России от ЕС нарастает: нам нужны другие, лучшие отношения, - Штайнмайер - Цензор.НЕТ 4422
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Это он сейчас от имени параши говорил. Отчуждение России от ЕС нарастает: нам нужны другие, лучшие отношения, - Штайнмайер - Цензор.НЕТ 2498
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Допоможіть Зє якось легалізувати капітуляцію перед Пуйлом. Докажіть впертим українцям, що чорне це біле, Земля стоїть на трьох китах, а пуйло друг України.
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Є подібна пропозиція для Штайнмайера -- а Гітлера в Германію він повернути не збирається? Тільки кровожерливих чекістів йому не вистачає?
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швайнмаєр вже не знає як прогнутися перед )(уйлом-все отношеній якихось хоче. Отчуждение России от ЕС нарастает: нам нужны другие, лучшие отношения, - Штайнмайер - Цензор.НЕТ 8224
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Вася, нерви здають від повідомлення, що Московію відчужують від Європейської Солідарності? Порошенко з"їздить до Фірташа і той знайде йому ще якихось пришелепкуватих партньоров.
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Это он сейчас от имени параши говорил. Отчуждение России от ЕС нарастает: нам нужны другие, лучшие отношения, - Штайнмайер - Цензор.НЕТ 2498
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німц молодці за рахунок інших вирішують свої проблеми.
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А ты хочешь, чтобы они из-за тебя, создавали проблемы себе?
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Проблем в отношениях Раши и Германии, практически нет, там гораздо больше проблем с США, по тому же СП-2, который немцам жизненно необходим, а США, считают по-другому.
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Вот так и в 90-е говорили, европейский маразм крепчает.
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чтобы держать двери открытыми , штанишки приспущенными, и рот готовым.
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Дафай, дафай Шмайзер Отчуждение России от ЕС нарастает: нам нужны другие, лучшие отношения, - Штайнмайер - Цензор.НЕТ 9400, В истории Европы Ьбыл один уже такой дуремар - "Я привез вам мир" сказал Чемберлен. Чем этот "мир" обернулся общеизвестно .
Отчуждение России от ЕС нарастает: нам нужны другие, лучшие отношения, - Штайнмайер - Цензор.НЕТ 4422
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Именно об этом зелекторат мечтал, когда Зелемойский тихо сам с собою миротворчеством занимался..
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Еще один должность в газпроме выпрашивает
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Дафай новую формулу любви, штангенциркуль кремлядский
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Так отдай им к Восточной Пруссии еще и Саксонию с Баварией! Улучшишь сразу!
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...вот им что нужно, бизнес хороший, бабки расейские.... и пох та Украина, которую разоружили под ноль почти и которая кровью истекает ....еще и формулы пишут какие то, инструкции, учат как территории кацапу сдать побыстрее...показали себя уже в Грузии. миротворцы хреновы..20% территории ушло кацапу на шару...и у нас те же миротворцы импортные и та же почти история с территориями.. ..
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Вас, "ботанов европейских", нихера не исправит, по-видимому!
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Хоче в газпром хоча б прибиральником!
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трусы, Героями не становятся.
ГЕРОЯМ УКРАЇНИ СЛАВА
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так діставай з гузна свою хвормулу та ******** нею, доки москалі до вас цілуватись не полізуть
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дайте уже роспаспорт єтому штангельциркулю и устройте его в грязьпром. мужьік низачто пропадает же
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проблемы какие? - губенки вытерли и бегом кацапню обцемывать, призывальщики обеспокоеные...
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Такой сраны вааще нету, ёсц федерастия мардвы - мардварум.
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Вот ты их сделал, надо же такое придумать))) Прям пару слов сказал, и самой большой страны мира, НЕ СТАЛО. Что за диво?
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Не ссы путираст асталасся не долго и от федерастии астанецца тока мехесрань мудянскае балото. Отчуждение России от ЕС нарастает: нам нужны другие, лучшие отношения, - Штайнмайер - Цензор.НЕТ 4109 Отчуждение России от ЕС нарастает: нам нужны другие, лучшие отношения, - Штайнмайер - Цензор.НЕТ 8691 Отчуждение России от ЕС нарастает: нам нужны другие, лучшие отношения, - Штайнмайер - Цензор.НЕТ 8691
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Путирастия балеснь мосха мардвы вааще смишная весч.
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Хм, а как тогда расценивать подписание минских соглашений 2?
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Штангенциркуль уже не знает как раскорячиться что бы угодить российскому барину.
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А он должен раскорячится, чтобы тебе, особо ценному угодить. Он немец, и думает о немцах, украинцы у него на 10-м месте, после сосисок с пивом
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ничего личного,бизнес есть бизнес!
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Да просто Штайнмайер не дурак и уже сейчас думает о теплой должности в газпроме рядом с со своим земляком. И зарплатой в пару-тройку лямов эвро в год. Отчуждение России от ЕС нарастает: нам нужны другие, лучшие отношения, - Штайнмайер - Цензор.НЕТ 6147
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А че Украина, то проспала? Беспонтовому сыну Байдена в "Бурисме" платит по два ляма $ в год. Толк где? Байден на 4-м месте у ослов.
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Европе нужны не новые отношенія с Россіей, а много новых отношеній с новымі странамі на месте Рассеі.
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