 56-річний музичний керівник підозрюється в зґвалтуванні 12-річної дівчинки в Дніпрі, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.

Встановлено, що 56-річний житель м. Дніпро, який працює музичним керівником одного з дитячих художніх колективів міста, неодноразово здійснював протиправні насильницькі дії сексуального характеру щодо 12-річної дівчинки.

Застосовуючи психологічний тиск, чоловік ґвалтував дитину і здійснював відеозйомку порнографічного характеру з метою подальшого збуту.

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Зараз йому повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень і обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Досудове розслідування триває.