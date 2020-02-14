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 56-річний музичний керівник підозрюється в зґвалтуванні 12-річної дівчинки в Дніпрі, - прокуратура

56-річний музичний керівник одного з дитячих художніх колективів підозрюється в зґвалтуванні 12-річної дівчинки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.

Встановлено, що 56-річний житель м. Дніпро, який працює музичним керівником одного з дитячих художніх колективів міста, неодноразово здійснював протиправні насильницькі дії сексуального характеру щодо 12-річної дівчинки.

Застосовуючи психологічний тиск, чоловік ґвалтував дитину і здійснював відеозйомку порнографічного характеру з метою подальшого збуту.

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Зараз йому повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень і обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175807
 
 
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Желательно, после помещения "музрука" в места, где пользуется спросом "камерная музыка", разместить там скрытую видеокамеру, снять соответствующий ролик и разместить на пороносайтах... С бесплатным показом...
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Пусть на зоне порвут на части эту тварь. Суд у нас гуманный и расстрела для них нет. Жаль.
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Ну это не первый раз. Кому то с выше понадобилось место музрука.
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Теперь на зоне пусть его насилуют, пока дуба не врежет.
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Может с ним поговорит,убедить что так делать не гоже,взять на поруки...может к 60 годам остепенится?)))интересно а чтоб с ним было например в Иране или Пакистане?
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