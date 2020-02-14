 "Заступниці міністра" окупаційної адміністрації РФ в Луганській області повідомили про підозру

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

Жінці повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України) та оголосили її в розшук.

За даними слідства, мешканка Луганська останні 4 роки обіймає посаду так званої "заступниці міністра сільського господарства" окупаційної адміністрації РФ.

"У складі псевдоміністерства зазначена особа забезпечує роботу незаконно утвореного органу, реалізацію політики у сфері сільського господарства, прийняття юридично нікчемних нормативно-правових актів, таким чином сприяючи злочинному плану організаторів змінити межі території та державного кордону України", - сказано в повідомленні.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області задовольнив клопотання прокуратури щодо затримання підозрюваної з метою приводу до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу.

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На сайті так званого "міністерства сільського господарства" окупаційної адміністрації РФ в Луганській області зазначено, що посаду "заступник міністра" займає Галина Черепаха.