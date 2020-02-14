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 "Заступниці міністра" окупаційної адміністрації РФ в Луганській області повідомили про підозру

Жінка живе в Луганську і з січня 2016 року обіймає посаду так званої "заступниці міністра сільського господарства" окупаційної адміністрації РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

Жінці повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України) та оголосили її в розшук.

За даними слідства, мешканка Луганська останні 4 роки обіймає посаду так званої "заступниці міністра сільського господарства" окупаційної адміністрації РФ.

"У складі псевдоміністерства зазначена особа забезпечує роботу незаконно утвореного органу, реалізацію політики у сфері сільського господарства, прийняття юридично нікчемних нормативно-правових актів, таким чином сприяючи злочинному плану організаторів змінити межі території та державного кордону України", - сказано в повідомленні.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області задовольнив клопотання прокуратури щодо затримання підозрюваної з метою приводу до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу.

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На сайті так званого "міністерства сільського господарства" окупаційної адміністрації РФ в Луганській області зазначено, що посаду "заступник міністра" займає Галина Черепаха.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175803
 
 
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Оголосили по смартфону? І сидіти буде у смартфоні?
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Нет, как обещал ермак, этой осенью пойдёт на выборы от слуги уродов. Первым номером в списке. Они такими кадрами ценными разбрасываться просто не имеют права!!!
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В адин не влезет придецца разрезать на нескалька частев.
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Это известие ее очень сильно ранило и потрясло...
Аж кушать теперь, наверное, украинские продукты не может. Как и кататься за мамкиной пенсией на нашу территорию ...
Клоуны...
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Золоті люди- " сообщили", а могли ж і забути.
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С такой тушей вряд ли остальным что-то перепадет...
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А за чё?Она же не волонтер,она же боролась с праклятым Порошенком.
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Я чего то не совсем понял . Мадам что и сей час в Луганске живет и на подконтрольной территории не появляется .Ну так трендец главную сепаршу нашли , а слабо начать с куда более значимых фигур .С Пасечника как вариант. Эта баба обычный колаборант не чем не лучше и не хуже всех остальных , которые пристроились жить припеваючи при кацапах и таких там сотни тысяч , все суды Украины хрен за несколько лет справятся если на них бумагу переводить .
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