EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 За кордоном
  459  5
Матеріали за темою:
Все про:Канада (765) МЗС (2036) Франція (858) МАУ (141)

 П'ять країн наполягають на передачі Іраном чорних скриньок літака МАУ до Франції, - МЗС Канади

Влада Канади, України, Афганістану, Великої Британії та Швеції наполягає на передачі Іраном чорних ящиків збитого українського літака "МАУ" до Франції.

Про це заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 14 лютого він передав це главі МЗС Ірану Мохаммад Джаваду Заріфі під час зустрічі на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

"Міністри обговорили ситуацію з розшифровкою чорних ящиків рейсу PS752. Країни-члени Міжнародної координаційної групи як і раніше вважають, що Іран має використати можливості Франції, яка володіє необхідними технічними засобами для проведення цієї роботи", - сказано в повідомленні МЗС Канади.

Читайте також: Канада, Афганістан, Велика Британія, Швеція і Україна вимагають в Ірану надати чорні ящики збитого літака МАУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175802
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Интересно, Иран тоже "быковать" будет, как и Россия, с малайзийским самолётом? Ему это "немножко не "в тему", сейчас...Только-только получили "послабуху", в санкциях, и вот опять...
 показати весь коментар
 
Очень странно. ТОР имеет возможность дистанционного управления, как РЛС, так и боевой машиной. Почему неинтересны протоколы ТОР ? Почему ЗЕ говорит только о сумме компенсации ? ЗЕ не интересуют кто дал команду на пуск ?
 показати весь коментар
 
Він же ж пояснив вже всім -"какая разніца",а ти тоді де був? П'ять країн наполягають на передачі Іраном чорних скриньок літака МАУ до Франції, - МЗС Канади - Цензор.НЕТ 6242
 показати весь коментар
 
 
сбили наш самолёт
чёрные яшики во Францию верховная власть
А не защорно /не Уважаете себя уважацте нашу честь/
 показати весь коментар
 
 
Макрон танцює під дудку кремля . Тому і Франція . А бубочка лише за .
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору