 ЦВК зареєструвала "клона" Світличної в 179-му окрузі, - КВУ

Про це написав на своїй сторінці в фейсбуці генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель, опублікувавши посилання на рішення ЦВК.

За його словами, відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні Центрвиборчкому.

"Як ми і передбачали раніше, ЦВК зареєструвала у 179 окрузі "клона" Юлії Світличної – Яну Світличну", – написав Кошель.

Гендиректор КВУ зазначив, що зараз влада стоїть перед вибором: провести чесні довибори або ж обкатати технології на місцеві вибори, як це було у Чернігові у 2015-му або у Мукачеві у 2004-му.

"Тепер вибір проглядається більш чітко та зрозуміло. Найближчий місяць обіцяє бути спекотним", – повідомив Кошель.

На думку експерта, йдеться не просто про довибори в одному з віддалених округів.

"Це перший тест для нової влади загалом та ЦВК зокрема на спроможність організувати демократичний та прозорий виборчий процес", – підсумував Кошель.

Як повідомлялося раніше, Центральна виборча комісія 16 січня оголосила про початок виборчого процесу проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 179 у Харківській області. Вибори призначені на неділю, 15 березня 2020 року.