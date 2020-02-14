EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Політика України
  2068  5
Все про:вибори (4906) КВУ (81) ЦВК (883) Світлична (59)

 ЦВК зареєструвала "клона" Світличної в 179-му окрузі, - КВУ

Центральна виборча комісія зареєструвала в 179 окрузі на Харківщині "клона" Юлії Світличної - Яну Світличну.

Про це написав на своїй сторінці в фейсбуці генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель, опублікувавши посилання на рішення ЦВК.

За його словами, відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні Центрвиборчкому.

"Як ми і передбачали раніше, ЦВК зареєструвала у 179 окрузі "клона" Юлії Світличної – Яну Світличну", – написав Кошель.

Гендиректор КВУ зазначив, що зараз влада стоїть перед вибором: провести чесні довибори або ж обкатати технології на місцеві вибори, як це було у Чернігові у 2015-му або у Мукачеві у 2004-му.

"Тепер вибір проглядається більш чітко та зрозуміло. Найближчий місяць обіцяє бути спекотним", – повідомив Кошель.

На думку експерта, йдеться не просто про довибори в одному з віддалених округів.

"Це перший тест для нової влади загалом та ЦВК зокрема на спроможність організувати демократичний та прозорий виборчий процес", – підсумував Кошель.

Як повідомлялося раніше, Центральна виборча комісія 16 січня оголосила про початок виборчого процесу проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 179 у Харківській області. Вибори призначені на неділю, 15 березня 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175801
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Как бы проигравшим не хотелось, а победит кандидат от СН!
 показати весь коментар
 
Проиграла Украина. И только зебилы этого не понимают.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору