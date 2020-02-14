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 Найманця РФ, причетного до обстрілу Щастя, оголошено в розшук, - СБУ

Слідчі Служби безпеки України, залучені до операції Об'єднаних сил, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора отримали дозвіл на затримання і оголосили в розшук найманця незаконних збройних формувань.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях, інформує Цензор.НЕТ.

Контррозвідка встановила, що житель Львівської області брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Задокументовано, що в серпні 2016 з позицій тимчасово окупованого селища Весела Гора терорист спільно з іншими учасниками угруповання обстріляв з артилерії територію міста Щастя.

Фігуранту заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) і ч. 2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

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Найманця РФ, причетного до обстрілу Щастя, оголошено в розшук, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175799
 
 
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житель Львовской области принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операцииИсточник: https://censor.net.ua/n3175799

Со всего земного шара гавно собралось.
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А почему Путина не объявить в розыск, а не разговаривать с ним по телефону???
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филиал ФСБ изображает деятельность...
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Зачем? Для чего?!
Чтобы потом амнистировать по срокам давности привлечения и отправить в мордор бизнесклассом самолета на вручение ордена за заслуги перед отечеством в Кремлёвском зале?!
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