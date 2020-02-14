EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Події
  530  5
Матеріали за темою:
Все про:хабар (2916) суддя (1021) Суми (173) Антикорупційна прокуратура (1077)

 Справу судді з Сум, який упіймався на хабарі 2 тис. дол., направлено в Антикорупційний суд, - САП

У п'ятницю, 14 лютого, прокурори САП за матеріалами досудового розслідування детективів НАБУ направили до суду обвинувальний акт за обвинуваченням судді Зарічного районного суду м. Суми в отриманні 2 тис. дол. хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказаний суддя вимагав хабар за винесення рішення у двох справах про адміністративні правопорушення і непритягнення до відповідальності.

В ході обшуків, проведених 7 листопада 2019 року на підставі постанов слідчого судді Вищого антикорупційного суду, правоохоронці виявили та вилучили грошові кошти, отримані суддею як хабар.

На сьогодні досудове розслідування у справі завершено. Обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368 КК України направлено до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Харкові помічниця судді упіймалася на хабарі 15 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175796
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
если взятка доказана
месяц суд срок /пусть сидит /
если нужно копайте дальше
а так у каждого судьи уйма дел
которым он касается раз полгода
судьи ,,,,очень очень загружены,,,,Бездельем ,,,
 показати весь коментар
 
 
Треба саджати, щоб професію не ганьбила маленькими хабариками...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору