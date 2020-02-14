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 У Мюнхені Україні пропонують химеру, а не мирний план, - Яценюк

Оприлюднена в межах Мюнхенської конференції з безпеки ініціатива "Дванадцять кроків до миру на Донбасі" є химерою, а не мирним планом для України.

Таку думку висловив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"План активно підхопила російська преса. Пишуть, що документ підготувала "група лідерів з питань євроатлантичної безпеки", куди увійшли діячі зі Сполучених Штатів, Європи і Росії. В анотації згадані імена генерала Брідлава, керівника Мюнхенської конференції з безпеки, посла Ішингера, а також колишнього міністра закордонних справ Росії Іванова та інших", - зазначив Арсеній Яценюк.

"Нехай не введуть нікого в оману окремі авторитетні імена з цього переліку, ані запропоновані ідеї. Документ "міжнародних експертів" про 12 кроків до миру "на Донбасі" - це химера", - підкреслив він.

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Лідер "Народного фронту" пояснив, що причина такої оцінки - очевидна. У документі міститься набір багатьох різних рекомендацій. Але найважливішої ідеї нема - вивести російські війська та окупаційну адміністрацію з території України і повернути контроль за нашим державним кордоном". "Тому цей порив - порожній. А порожнечу не слід серйозно розглядати", - підкреслив Арсеній Яценюк.

"Але з усією серйозністю треба поставитися до двох тез цього "документа". Вони все пояснюють. Т.зв. "крок восьмий" передбачає скласти дорожню карту для відміни санкцій з Росії. А т.зв. "крок дванадцятий" радить запустити в Україні "новий національний діалог з питань ідентичності" за участю всіх сусідів України", - додав він.

"Ці поради означають:"Нам пропонують прийняти умови Росії, заплатити за них, на основі нашого власного виконання цих умов - скасувати санкції з агресора, а потім замість нашого народу побудувати нам "настоящую Украину". Не вдасться", - заявив Арсеній Яценюк.

Як повідомлялося раніше, на Мюнхенській конференції з безпеки запропонували 12 кроків для досягнення миру в Україні. Відповідний документ опубліковано на сайті міжнародного форуму. У документі наголошується, що в його розробці брали участь троє українських експертів: Василь Філіпчук, Олександр Чалий і Олексій Семеній. Їхня роль у цій роботі в документі не уточнюється.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175795
 
   
 Топ коментарі
 
Малорос, а что у тебя Яценюк украл?
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Так посади... Ты же "задницу рвал, на британский флаг", что "они сидеть будут!...", Придут "честные, небарыги, неолигархи", и всех пересажают!!!". А стало ещё хуже, чем было... Сегодня в Украине заявить, что ты голосовал за ЗЕ-команду - всё равно что признать, что ты - ИДИОТ!
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Это не мирный план спасения украины, а планпредаиельства и сдачи Украины Зеленским!
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Учитесь! Ограбил несколько раз страну, отпустил бороду, расслабился на морях и можно, на короткой памяти лохтората, снова лезть во власть.
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Га-га-га . Війська кацапські не виводити , санкції з Кацапії зняти , а в Україні розпочати діалог з національної ідентичності за участю сусідів ! "Розпочати діалог з національної ідентичності за участю Кацапії ,Мадярії , Румунії !!!!!!!! Така собі ліквідаційна комісія за нашої участі . Подібний "документ" складають при повній і безумовній капітуляції або ліквідації країни . Яка роль нашого тріо на чолі з Чалим , як вони могли погодити таке !?!?!? Все за вказівкою єрмака чи бубєнца ? Що говоритиме про це чалий ? Добре що після різкої критики Штатами та іншими країнами , де було відзначено кацапське походження плану , його зняли з сайту .
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Ублюдок Янелох, своим шоу "Я ********** 95", убедил немецких ****** шо в Украине, украинцев нет. Есть 73% зелёного дерьма которое необходимо идентифицировать!!! А селекцией будут занимать кацапы.
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