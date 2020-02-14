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 У День святого Валентина планують одружитися близько 2 тис. пар, - Мін'юст

У Міністерстві юстиції повідомили, що в День святого Валентина в Україні мають намір укласти шлюби близько 2 тисяч пар.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції, передає Цензор.НЕТ.

"Очікуємо, що близько 2000 пар з'єднає долі на Валентинів день. Наші працівники відділів ДРАЦС по всій Україні роблять все можливе, щоб зробити свято молодят по-справжньому незабутнім", - зазначили в Мін'юсті.

У міністерстві також повідомили, що у Валентинів день усі закохані, навіть вночі, зможуть подати до відділу держреєстрації заяву про реєстрацію шлюбу і зареєструвати шлюб, якщо він призначений у вищевказаний день з 08.00 до 24.00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мін'юст просить Раду дозволити нотаріусам реєструвати шлюби і розлучення, - Малюська

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175792
 
 
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А Путєн юридично ще халастяк.? А зєбочка ще наречена?
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Зебил и Пуйло чуть не поженились не выдержали позвонил,именно сегодня в такой день,предлог понятно нашли мол поенные,но истинную причину целования ботоксного педофила с Оманским в десна мы знаем
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