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Все про:Бутусов Юрій (1219) Рябошапка Руслан (278) ДБР (872) Венедіктова (35) Офіс генерального прокурора (91)

 Для 1300 кримінальних проваджень ДБР не призначено керівників, у сотнях справ немає прокурорів, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Реформа прокуратури призвела до дефіциту прокурорів - і тепер на сотні кримінальних проваджень довго не призначаються процесуальні керівники.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

У розпорядженні Цензор.НЕТ з'явився лист глави Державного бюро розслідувань Ірини Венедиктової до генпрокурора Руслана Рябошапки.

"Виявляється, з 15 000 кримінальних проваджень ДБР, для 1 300 не призначено процесуальних керівників. Тобто терміни слідства проходять, розслідування паралізовані - сотні справ просто не мають прокурорів", - повідомляє журналіст.

Бутусов зазначає, що по суті це означає, що в даний час Генеральна Прокуратура обмежено дієздатна.

"Про яку справедливість і боротьбу зі злочинністю може йти мова, якщо прокуратура не здатна виконувати базові функції? Силові структури мають бути в центрі уваги влади, якщо таке положення допускається, значить, увага керівництва країни у сфері правосуддя працює неефективно", - підсумував Бутусов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Значну частину кримінальних проваджень ДБР потрібно викинути на смітник через їхню неправосудність, - адвокат Порошенка Головань. ДОКУМЕНТ

Для 1300 кримінальних проваджень ДБР не призначено керівників, у сотнях справ немає прокурорів, - Бутусов 01
Для 1300 кримінальних проваджень ДБР не призначено керівників, у сотнях справ немає прокурорів, - Бутусов 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175789
 
 
 Топ коментарі
 
Самий час Мендель туди заяву віднести на Схеми - більше ж нікому ... Єрамк у тій Оманській брехні сам зізнася- бо сам там був. Зеленський як завжди НІПРІЧОМ
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Пусть Зеленский еще раз со сцены на Олимпийском обещания похрипит?
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Вообще там сенаторы возле дверей жОПУ застряли. Ждут бубочку. Наверное у них тоже есть письма.
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Самий час Мендель туди заяву віднести на Схеми - більше ж нікому ... Єрамк у тій Оманській брехні сам зізнася- бо сам там був. Зеленський як завжди НІПРІЧОМ
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Це ж слова Єрмака - "ложь от начала до конца"... ? Наївний !Ну де він кінець побачив?
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- Обедню небось уже не служите?
- Где там служить! Прихожане по городам разбежались, сокровища ищут.
- Заметьте-свои сокровища! Свои!
- Мне неизвестно-чьи, а только ищут....
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Головне, що вистачає прокурорів захистити всцявшегося патерпілого... То є найголовнішим...
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"По 1300 уголовным производствам ГБР не назначены руководители, по сотням дел нет прокуроров, - Бутусов" - Бутусов вроде бы адекватный пацан, но сейчас такую ахинею несёт, "не назначены прокуроры", да их просто нет, одни воры, аферисты, коррупционеры, прокуроров надо готовить, а этим никто не занимался, тот же Рошен имитировал реформы судейской системы, а предыдущие вообще не заинтересованы были, сегодня все реформы в стране легли на плечи дилетантов-лицедеев.
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Пусть Зеленский еще раз со сцены на Олимпийском обещания похрипит?
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прокуроров нет - все ушли обвинять участников АТО и патриотов Украины
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Зате вони ефективно поборюють таких олігархів як Звіробій, Федину. зрадників Порошенко, Парубія. Тут головне вірно виставити пріорітети. І це в них виходить - а виходить, що в них ніщо не виходить.
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Как заправку и топливо отобрать у бизнесмена,так прокуроров и дэфээсников хватает,а как коррупционеров и уголовников прижать,так - нас мало, мы не успеваем,мрази.
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