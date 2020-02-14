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Все про:Італія (355) Геращенко Антон (477) Марків (89)

 Геращенко відвідав засудженого в Італії нацгвардійця Марківа, він передав українцям лист

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко відвідав засудженого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це написав у Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.

"За моїм дорученням Антон Геращенко відвідав у в'язниці нашого бійця В. Марківа і розповів, що робить Україна для його звільнення - зокрема, про зустріч президента з Папою Римським і владою Італії. Віталій передав лист - для кожного, хто підтримує його у боротьбі", - написав Аваков.

Марків у листі написав:

"Дорогі українці! Хочу висловити величезну подяку за вашу підтримку. Я обов'язково вистою і ми переможемо!"

Геращенко відвідав засудженого в Італії нацгвардійця Марківа, він передав українцям лист 01

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Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175788
 
 
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...держись сержант!...все будет Украина! Геращенко посетил осужденного в Италии нацгвардейца Маркива, он передал украинцам письмо - Цензор.НЕТ 1547...
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Боюсь спросить, за что ему держаться не уточните?
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За-то как Шмаркля отпиарилась на нем, когда на отдыхал с Аваковым в Риме и Ватикане.
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У Ишкак там вилла, и у рюкзАка тоже, соседи.
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Оно конечно так, но хавчик лучше спрятать.
Геращенко посетил осужденного в Италии нацгвардейца Маркива, он передал украинцам письмо - Цензор.НЕТ 7611
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Проблема в том, что он гражданин Италии.
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Маркив,хоть ты и гражданин Италии,которая тебя засадила в тюрягу,мы,украинцы,благодарим тебя за то,что ты воевал за свободную Украину. Надеемся,что на уровне государственных структур,договорятся, и,ты,наконец-то,станешь свободным..............
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