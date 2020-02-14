 Платіжки розділили, щоб усунути монополію на ринку газу, - Гончарук. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Цієї зими Уряд спільно з представниками місцевої влади знизив суму в платіжках за тепло до 30% для користувачів індивідуального опалення порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це - перший опалювальний сезон за багато років, коли тарифи не зростають, а зменшуються.
"Але за січень люди отримали дві платіжки - за газ і транспортування. Якщо ви складете цифри обох платіжок, то побачите - в січні цього року сума в обох платіжках менша, ніж у тій єдиній платіжці, яка була у січні минулого року", - зазначив Гончарук.
Він пояснив, що раніше ціна за транспортування була включена в платіжку і просто входила в загальний тариф. Тепер рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), їх розділили. Тому що компанії, які постачають і транспортують газ, - різні, отже, і платіжки дві.
"Для чого ми це зробили? Для того, щоб не було монополії і з’явився цивілізований ринок енергоносіїв, тому що постачальники конкуруватимуть між собою та пропонуватимуть газ дешевше. А кожна людина зможе сама обирати кращі умови", - наголосив прем’єр.
Только за 2 дня, 30 и 31 января, ООО «НЭК», которое возглавляет этот список, получило 775 тыс. грн маржи. Но это не самое интересное. Глава компании, Александр Притыка, является постоянным гостем на различных встречах нашего «друга» Геруса.
И вот если первой свиньей, которую подложил Герус, было открытие импорта электроэнергии из России. То второй - поправки в Правила рынка, которые позволили его друзьям торговать воздухом, сбивая цену э/э мнимым спросом. Но для Геруса цель достигнута, можно рассказать о падении цены… как там, для садиков, школ, больниц… пипл схавает.
@shitovayaa
С начала года эти поставки стоили нашей стране 221 млн грн.
@shitovayaa
Сказал бы сразу:
МЫ СОЗДАЛИ ЕЩЁ ОДНУ МОНОПОЛИЮ - ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА, ПОТОМУ ЧТО ДРУГОГО ВЫБОРА ТРАНСПОРТИРОВЩИКА НЕТ!
Ответы на все терзающие вопросы
А слабо знищити тарифи на газ гандон зелений?
7 февраля цена газа на европейском хабе ********* по контрактам с поставкой на месяц вперед опустилась до $95,7 за 1000 куб. м. На самой ликвидной торговой площадке Европы, нидерландском Title Transfer Facility (TTF), стоимость поставочных фьючерсов на март упала с 3 по 7 февраля на 6,2% - со $108,4 до $101,7 за 1000 куб. м, 7 февраля фьючерсы с поставкой на следующий день заключались примерно по $102,7 за 1000 куб. м. https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/02/09/822594-snizhenie-tsen
Но ты ж видать академик гончаруковских наук. Куда там нам про зраду плакать
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат), передает БизнесЦензор. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175794
то нехай наш регіонгаз не забуває обслуговувати
труби і не забуває їх фарбувати..
а зараз, що як гроші, то в регіонгаз,
а як трубу фарбувати або який ремонт, то
за власні кошти