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Все про:газ (1184) Тарифи на газ (173) Гончарук_Олексій (678)

 Платіжки розділили, щоб усунути монополію на ринку газу, - Гончарук. ВIДЕО

Споживачі зможуть самостійно обирати постачальника газу після розділення плати за газ і плати за розподіл газу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Цієї зими Уряд спільно з представниками місцевої влади знизив суму в платіжках за тепло до 30% для користувачів індивідуального опалення порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це - перший опалювальний сезон за багато років, коли тарифи не зростають, а зменшуються.

"Але за січень люди отримали дві платіжки - за газ і транспортування. Якщо ви складете цифри обох платіжок, то побачите - в січні цього року сума в обох платіжках менша, ніж у тій єдиній платіжці, яка була у січні минулого року", - зазначив Гончарук.

Він пояснив, що раніше ціна за транспортування була включена в платіжку і просто входила в загальний тариф. Тепер рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), їх розділили. Тому що компанії, які постачають і транспортують газ, - різні, отже, і платіжки дві.

"Для чого ми це зробили? Для того, щоб не було монополії і з’явився цивілізований ринок енергоносіїв, тому що постачальники конкуруватимуть між собою та пропонуватимуть газ дешевше. А кожна людина зможе сама обирати кращі умови", - наголосив прем’єр.

Також читайте: Тариф на доставку газу розділили порівну на 12 місяців, щоб знизити навантаження на споживача, - глава НКРЕКП Тарасюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175785
 
 
 Топ коментарі
 
Если вы сложите цифры обоих платежек, то увидите - в январе этого года сумма в обоих платежках меньше, чем в той единой платежке, которая была в январе прошлого года ", - отметил Гончарук.

пля.. цена на газ в мире упала в ДВА с половиной раза за год))
к тому же:
Платежки разделили, чтобы убрать монополию на рынке газа, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6574
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До вашої хати підведуть 16 труб, а ви будете вибирати якою з них прийде газ. Це з логіки самокатчика. Я вважаю що цей чорт - клінічний ідіот.
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Нафтогаз и дочка Укргаздобыча , это рынок ? Вы кому горбатого лепите ?
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Мама и дочка - просто однофамильцы.))
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То що, я можу відмовитись від послуг Київоблгазу? Альтернатива- хто?
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Перейдіть на балони і купуйте їх у різних місцях.)))
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Та ці "лісоруби" запарили. Постійно то лінію обірвуть, то опору завалять. Чого їх так приваблює охоронна зона ЛЕП?
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там легче деребанить по дутому предлогу мешает ЛЕП
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Почву для увеличения тарифов создали еще порошенко-гройсман, подписав меморандум с мвф, а команда Зеленского не разрушила этот фундамент, а, наоборот,продолжила ту же грабительскую политику при мизерных доходах украинцев и абсолютно запущенном жилом фонде.
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ну так а чего вы ждали то, люди же молча все хавают! схавали повышение тарифов! и не один раз! схавают и две и три и пять платежек!! у нас люди всеядные все хавают! вот если бы вышли набить кому надо морду то все давно уже бы прекратилось а так ХАВАЙТЕ ПРИЯТНОГО АПЕТИТА!!
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З таким успіхом до кінця терміну й Пітора наздожене.
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Цензор опубликовал интересные данные с перечнем компаний-ждунов, которые благодаря дырке в Правилах рынка, неплохо зарабатывают. Схема проста: на внутресуточном рынке они выставляют заявки с ценой до 100 грн/МВт-ч при рыночной цене 600-800 грн/МВт-ч. Естественно, им никто не продает по такой стоимости, и они переходят на Балансирующий рынок, где покупают непроданную э/э со скидкой 30%.

Только за 2 дня, 30 и 31 января, ООО «НЭК», которое возглавляет этот список, получило 775 тыс. грн маржи. Но это не самое интересное. Глава компании, Александр Притыка, является постоянным гостем на различных встречах нашего «друга» Геруса.

И вот если первой свиньей, которую подложил Герус, было открытие импорта электроэнергии из России. То второй - поправки в Правила рынка, которые позволили его друзьям торговать воздухом, сбивая цену э/э мнимым спросом. Но для Геруса цель достигнута, можно рассказать о падении цены… как там, для садиков, школ, больниц… пипл схавает.

@shitovayaa
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Розділи на десять платіжок може ще і конкуренція з'явиться)))
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Якщо Вам прийде 10 платіжок, це не означає, що Ви можете платити по 1-й, де найменше. Несплата хоча б по одній платіжці означає, що Ви станете боржником по іншим 9 платіжкам.
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13 февраля импорт электроэнергии из России и Беларуси составил 1.7 млн кВт-ч.
С начала года эти поставки стоили нашей стране 221 млн грн.

@shitovayaa
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Вот же брехунишка,конечно платежки меньше,ты посмотри на погоду и на падение цен на газ,но в обеих случаях твоя работа тут не при делах.И почему платежки разделили сегодня а выбор поставщика аж в следующем сезоне,и что это за "новый сезон",гастролей клоунов во власти?
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Ага... Я так и поверил. Для рыбок гуппи в принципе прокатит, их 73%.
Сказал бы сразу:
МЫ СОЗДАЛИ ЕЩЁ ОДНУ МОНОПОЛИЮ - ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА, ПОТОМУ ЧТО ДРУГОГО ВЫБОРА ТРАНСПОРТИРОВЩИКА НЕТ!
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https://storage1.censor.net.ua/images/b/8/7/f/********************************/650x1069.jpg
Ответы на все терзающие вопросы
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Президент додав, що "ми всі хочемо підвищення шахтарям, учителям, медикам, але ми не можемо просто друкувати гроші". ………
А слабо знищити тарифи на газ гандон зелений?

7 февраля цена газа на европейском хабе ********* по контрактам с поставкой на месяц вперед опустилась до $95,7 за 1000 куб. м. На самой ликвидной торговой площадке Европы, нидерландском Title Transfer Facility (TTF), стоимость поставочных фьючерсов на март упала с 3 по 7 февраля на 6,2% - со $108,4 до $101,7 за 1000 куб. м, 7 февраля фьючерсы с поставкой на следующий день заключались примерно по $102,7 за 1000 куб. м. https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/02/09/822594-snizhenie-tsen
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Фонд оплаты труда работников в ЕС составляет от 45 до 65 роцентов от прибыли предприятия. В Украине - 10-15 процентов, остальное идет в офшеры и карманы олигархов.
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Странно. Не заметил. Не олигарх. Плачу по белому всем кто работает. С моей группой предпринимательского риска на фонд з/а выходит 63% от з/п дополнительно в бюджет помимо самой зарплаты.
Но ты ж видать академик гончаруковских наук. Куда там нам про зраду плакать
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Олигархи декларируют убыток от своей хоздеятельности, работают за кредитные средства через дочерние офшора фирмы пустышки от того и налоги не платят. Очень часто любят у себя проводить процедуру банкротства (все равно фирма - пустышка, взыскать нечего). Работникам платят либо в конвертах, остальную часть з/п минималку, либо чёрным налом через фопы, но с вычетом % на обналичку и типа удержанием сум есв
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В КУМОВСКОЙ Украине это европейское как и всё остальное не работает, да и Украинский народ сильно отличается от халявного советского народа УКРАИНЫ ...ВОТ СКАЖИТЕ почему когда в Украине отменили Крепостное право,то на юго востоке Украины только через 10 лет,спец указом было отменено Крепостное право...говорят ,что народ этот не был готов к свободе
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Давным-давно, пол века назад, я жил в Казахстане(КазССР). Так вот там на несколько стоящих рядом многоэтажек была бочка, к которой периодически подъезжала цистерна-газовоз и наполняла бочку сжиженным газом. Это тот вариант, при котором создать конкуренцию поставщиков газа было бы гораздо легче и реальнее, чем дроблением одной платёжки на энное количество "подплатёжек" Платіжки розділили, щоб усунути монополію на ринку газу, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1540
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рідкий пропан-бутан був завжди і є дорожчий за метан з труби
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Я говорю не о разнице в цене разного газа, а о реальной структуре при которой возможна реальная конкуренция между поставщиками одного и того же продукта и соответственно конкурентная цена в последствии.
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Платіжки розділили, щоб усунути монополію на ринку газу, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2892По предварительным данным, рост реального ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года, по сравнению с четвертым кварталом 2018 года, замедлился до 1,5%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат), передает БизнесЦензор. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3175794
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Платежи разделили чтоб отчитываться что цены на газ не выросли, а цену на транспортировку государство не регулирует и будет газ 5 грн, а транспортировка 15, цены на газ самые дешёвые в мире.
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Зелені, але обманювати народ вчаться досить скоро.
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Добыча и распределение газа для населения должны быть монополией социально ориентированного государства. Это стратегический продукт, как и бензин, как и электроэнергия. Стоимость этих продуктов на внутреннем рынке должна строго контролироваться государством. Все остальное - игры в наперстки мошенников при власти. Нынешняя стоимость газа в ЕС, где его практически не добывают, и в Украине, где его добыча полностью покрывает нужды населения, заставляет задуматься о многом. Врочем, олиархов, как таковых, в социально ориентированном государства тоже не должно быть. Пример тому Скандинавия.
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все твари рвущиеся к власти орут криком что своего газа хватит для населения. так какого хрена мы его закупаем ???
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Так снизили, что за теплый декабрь 2019 получилось больше, чем за более холодный январь 2019.
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якщо ми платимо за доставку і обслуговування труби,
то нехай наш регіонгаз не забуває обслуговувати
труби і не забуває їх фарбувати..

а зараз, що як гроші, то в регіонгаз,
а як трубу фарбувати або який ремонт, то
за власні кошти
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Дятел,а то что цена газа раза в два ниже не считается?*******.
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