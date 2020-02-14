 Платіжки розділили, щоб усунути монополію на ринку газу, - Гончарук. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Цієї зими Уряд спільно з представниками місцевої влади знизив суму в платіжках за тепло до 30% для користувачів індивідуального опалення порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це - перший опалювальний сезон за багато років, коли тарифи не зростають, а зменшуються.

"Але за січень люди отримали дві платіжки - за газ і транспортування. Якщо ви складете цифри обох платіжок, то побачите - в січні цього року сума в обох платіжках менша, ніж у тій єдиній платіжці, яка була у січні минулого року", - зазначив Гончарук.

Він пояснив, що раніше ціна за транспортування була включена в платіжку і просто входила в загальний тариф. Тепер рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), їх розділили. Тому що компанії, які постачають і транспортують газ, - різні, отже, і платіжки дві.

"Для чого ми це зробили? Для того, щоб не було монополії і з’явився цивілізований ринок енергоносіїв, тому що постачальники конкуруватимуть між собою та пропонуватимуть газ дешевше. А кожна людина зможе сама обирати кращі умови", - наголосив прем’єр.

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