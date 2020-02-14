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 Політика України
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 Інформагентство Міноборони АрміяInform видалило статтю про небоєготовність турецьких ударних безпілотників Bayraktar TB2. СКРІНШОТ

Інформаційне агентство Міністерства оборони України АрміяInform видалило статтю про небоєготовність турецьких ударних безпілотників Bayraktar TB2.

Інформаційне агентство Міністерства оборони України АрмияInform опублікувало статтю про те, що підрозділ, якому передали турецькі ударні безпілотники Bayraktar TB2, замість навчальних польотів змушений ремонтувати отримані будівлі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Однак через деякий час стаття, в якій говорилося, що передані кілька місяців тому Повітряним Силам ЗСУ турецькі ударні БПЛА Bayraktar TB2 все ще не боєготові, а підрозділ, сформований під отримані БПЛА, навіть не здійснює навчальні польоти, була видалена з сайту АрміяInform.

АрміяInform за посиланням на статтю розмістила текст: "На жаль, ця стаття більше недоступна". Заголовок також було змінено з "Чому турецькі Bayraktar ТВ2 досі не бачать неба" на "Чому турецькі Bayraktar ТВ2...". Однак копія оригінальної сторінки збереглася в Архіві інтернету.

Інформагентство Міноборони АрміяInform видалило статтю про небоєготовність турецьких ударних безпілотників Bayraktar TB2 01


Інформагентство Міноборони АрміяInform видалило статтю про небоєготовність турецьких ударних безпілотників Bayraktar TB2 02
Інформагентство Міноборони АрміяInform видалило статтю про небоєготовність турецьких ударних безпілотників Bayraktar TB2 03
Інформагентство Міноборони АрміяInform видалило статтю про небоєготовність турецьких ударних безпілотників Bayraktar TB2 04
Інформагентство Міноборони АрміяInform видалило статтю про небоєготовність турецьких ударних безпілотників Bayraktar TB2 05
Інформагентство Міноборони АрміяInform видалило статтю про небоєготовність турецьких ударних безпілотників Bayraktar TB2 06
Інформагентство Міноборони АрміяInform видалило статтю про небоєготовність турецьких ударних безпілотників Bayraktar TB2 07
Інформагентство Міноборони АрміяInform видалило статтю про небоєготовність турецьких ударних безпілотників Bayraktar TB2 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175784
 
   
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А навіщо Зє ті безпілотники? На Ростов на ньому не втечеш.
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Не скажи. Можно прикрывать ими свой отход на заранее подготовленные позиции.
Шоб не метаться потом между Киевом, Харьковом, Крымом и Ростовом и не рассказывать "в меня стрылялы".
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А может они казарму уже достроили и освободились?
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А відео інтерв'ю з Загороднюком,де той буквально тікає від питання про завищені ціни на бронетехніку,часом,не збереглося ? Я бачив різне, але мінстра оборони - істеричку я побачив уперше в житті, - журналіст про інтерв'ю з Міністром оборони
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Туркы исчё кнопку не выдали и литать не разрышають.
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