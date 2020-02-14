 Інформагентство Міноборони АрміяInform видалило статтю про небоєготовність турецьких ударних безпілотників Bayraktar TB2. СКРІНШОТ

Інформаційне агентство Міністерства оборони України АрмияInform опублікувало статтю про те, що підрозділ, якому передали турецькі ударні безпілотники Bayraktar TB2, замість навчальних польотів змушений ремонтувати отримані будівлі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Однак через деякий час стаття, в якій говорилося, що передані кілька місяців тому Повітряним Силам ЗСУ турецькі ударні БПЛА Bayraktar TB2 все ще не боєготові, а підрозділ, сформований під отримані БПЛА, навіть не здійснює навчальні польоти, була видалена з сайту АрміяInform.

АрміяInform за посиланням на статтю розмістила текст: "На жаль, ця стаття більше недоступна". Заголовок також було змінено з "Чому турецькі Bayraktar ТВ2 досі не бачать неба" на "Чому турецькі Bayraktar ТВ2...". Однак копія оригінальної сторінки збереглася в Архіві інтернету.















