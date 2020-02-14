 Німеччина активно працює над підготовкою "нормандської зустрічі" в Берліні, - посол Фельдгузен

Про це посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила в інтерв'ю hromadske, інформує Цензор.НЕТ.
Так вона прокоментувала відсутність через два місяці після зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня 2019 якогось прогресу в переговорах.
"Є різні оцінки цього саміту зараз, але мені здається, підсумкова декларація саміту - це як орієнтир для всіх сторін зараз, і в цьому напрямку вони працюють. Особливо мої колеги в Німеччині. Вони готують наступну зустріч, яка повинна відбутися в квітні. Вони дійсно інтенсивно працюють над тим, щоб наступна зустріч була успішною", - сказала Фельдгузен.
Водночас посол визнала, що, на її думку, поки немає передумов для проведення зустрічі в "нормандському форматі". Адже в Берліні її учасники повинні говорити про політичну складову Мінських домовленостей.
"Але це може змінитися. Ми щодня працюємо, щоб був результат і був прогрес. Не можна передбачити, що буде в квітні", - зазначила дипломат.
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Он вообще министр...или собачий хвостик?